Nachdem du zu einem Slack-Workspace eingeladen wurdest, können Mitglieder deines Teams dich in Unterhaltungen einbinden, noch bevor du die Einladung angenommen hast. Du erhältst dann E-Mail-Benachrichtigungen von Slack. Wenn du darauf per E-Mail antwortest, sehen deine Kolleg:innen deine Nachrichten in Slack.

Wenn du die Einladung annimmst, siehst du deine Nachrichten sowie alle Channels, zu denen du hinzugefügt wurdest –so kannst du die Zusammenarbeit in deinem Slack-Workspace fortsetzen.

Was eingeladene Mitglieder wissen müssen

Slack ist eine Channel-basierte Messaging-Plattform, auf der die Leute effektiver zusammenarbeiten können, all ihre Software-Tools und -Services miteinander verbinden und die Informationen finden, die sie benötigen, um ihre Arbeit bestmöglich zu erledigen.

Wenn du zu Slack eingeladen wirst, können andere Mitglieder des Workspace dich auf drei Arten in Unterhaltungen einbeziehen:

Bis zur Aktivierung deines Slack-Accounts erhältst du Benachrichtigungen per E-Mail, wenn du erwähnt wirst oder eine DM erhältst.

Tipp: Einladungen laufen nach 30 Tagen ab. Wenn du deine Einladung nicht rechtzeitig annehmen kannst, wende dich an die Person, die sie gesendet hat, und bitte um eine neue.

Benachrichtigungen abbestellen

Öffne eine E-Mail-Benachrichtigung von Slack. Klicke auf den Abbestellen -Link unten in der E-Mail. Wenn du möchtest, klicke auf Ja, Status festlegen auf der Seite zum Abbestellen, um die Workspace-Mitglieder darüber zu informieren, dass du keine Benachrichtigungen per E-Mail mehr erhältst.

Hast du noch weitere Fragen? Dann melde dich einfach bei unserem Support-Team – wir helfen dir gern weiter!