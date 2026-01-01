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Zusätzliche Infos über Slack für dich und dein Team.
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Was eingeladene Mitglieder wissen müssen
Slack ist eine Channel-basierte Messaging-Plattform, auf der die Leute effektiver zusammenarbeiten können, all ihre Software-Tools und -Services miteinander verbinden und die Informationen finden, die sie benötigen, um ihre Arbeit bestmöglich zu erledigen. Wenn du zu Slack eingeladen wirst, können andere Mitglieder des Workspace dich auf drei Arten in Unterhaltungen einbeziehen:
Bis zur Aktivierung deines Slack-Accounts erhältst du Benachrichtigungen per E-Mail, wenn du erwähnt wirst oder eine DM erhältst.
Tipp: Einladungen laufen nach 30 Tagen ab. Wenn du deine Einladung nicht rechtzeitig annehmen kannst, wende dich an die Person, die sie gesendet hat, und bitte um eine neue.
Benachrichtigungen abbestellen
Öffne eine E-Mail-Benachrichtigung von Slack.
Klicke auf den Abbestellen -Link unten in der E-Mail.
Wenn du möchtest, klicke auf Ja, Status festlegen auf der Seite zum Abbestellen, um die Workspace-Mitglieder darüber zu informieren, dass du keine Benachrichtigungen per E-Mail mehr erhältst.
Hast du noch weitere Fragen? Dann melde dich einfach bei unserem Support-Team – wir helfen dir gern weiter! Super!
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Slack Help Center. Hoppla! Wir haben gerade Schwierigkeiten. Bitte versuche es später noch einmal!