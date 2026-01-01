Depois que você recebe um convite para participar de um workspace Slack, os membros da sua equipe podem incluir você em conversas antes que o convite seja aceito. Você começará a receber notificações do Slack por e-mail. Se você responder a elas por e-mail, seus colegas de equipe verão suas mensagens no Slack.

Quando aceitar o convite, você verá suas mensagens e todos os canais aos quais adicionaram você, para continuar colaborando no workspace Slack.

O que os membros convidados precisam saber

O Slack é uma plataforma de mensagens baseada em canais onde as pessoas podem trabalhar juntas com maior eficácia, conectar todas as suas ferramentas de software e serviços e localizar as informações de que precisam para trabalhar da melhor forma possível.

Quando você recebe um convite para o Slack, você pode ser incluído em conversas pelos membros do workspace de três maneiras diferentes:

Enquanto não ativar sua conta do Slack, você receberá notificações por e-mail quando for mencionado ou receber uma MD.

Dica: os convites expiram após 30 dias. Se não puder aceitar o convite, fale com a pessoa que o enviou e solicite um novo.

Cancelar a assinatura das notificações

Abra uma notificação por e-mail do Slack. Clique no link Cancelar assinatura na parte inferior do e-mail. Se quiser, clique em Sim, definir status na página Cancelar assinatura para que os membros do workspace saibam que você não está mais recebendo as notificações por e-mail.

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