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Informações complementares do Slack para você e sua equipe.
Próximo Anterior Ações,atividade,logs de acesso,acessibilidade,adicionar,adicionar um app,Adicionar membros,Adicionar ao Slack,administradores,todas as senhas,análise,Android,anúncio,anúncios,Diretório de apps,ícone do app,Apple Watch,aprovar apps,arquivo,Asana,Atlassian,Apps de automação,selo,detalhes de faturamento,faturamento,Bitbucket,usuário bot,box,navegação,chamadas,Chamadas:,cancelar,alterações,canais,canal instantaneamente,gerenciamento de canal,notificação de canal,sugestões de canais,reivindicar domínios,fechar,cultura da empresa,exportações de conformidade,escrever,computadores,conversas,converter,conectar,contas conectadas,conexão,conectando,copiar mensagens,criar,personalização,personalizar,SAML personalizado,personalizado,equipes de suporte ao cliente,exportações de dados,segurança de dados,desativar,canais padrão,excluir,exclusão,implantar slack,computador,mensagens diretas,diretório,desativar,descobrir e entrar,APIs de descoberta,nome exibido,MDs,Não perturbe,domínio,domínios,downgrade,dropbox,contas duplicadas,editar,editando,educação,endereço de e-mail,e-mail,emoji,emoticons,Enterprise Grid,Enterprise Mobility Management,executivos,exportar,falha nos pagamentos,faturamento justo,perguntas frequentes,localizando,formato,formatando,estrutura de apps,testes gratuitos,geral,primeiros passos,giphy,integração com github,organização do github,github,glossário,apps do google,google agenda,google drive,convidados,destaques,hipchat,recursos humanos,IFTTT,importar,Webhooks de entrada,integrações,ios,convidar,equipes de TI,JIRA,entrar,Fique por dentro,layout do teclado,atalhos do teclado,Acesso do Keychain,notificações por palavra-chave,idioma,idiomas,sair,visualizações de link,carregando,limites,links,linux,mac,gerenciar um workspace,gerenciar apps,gerencias membros,marketing,menção,unir,ações de mensagens,mensagens exibidas,exibição de mensagem,produtos da Microsoft,móvel,push para móvel,mover canais,mover workspaces,vários,silenciar,nome,nomes,ruído,sem fins lucrativos,notificar,OneDrive,integrar,proprietários,senha,pagamento,pagamentos,permissões,telefones,fixar,plano,planos,plano plus,enquetes,propriedade principal,políticas de privacidade,priorizar tarefas,privado,canal privado,anotações e arquivos privados,gerenciamento de projetos,canal público,objetivo,Quick Switcher,citação,reativar,ler,recrutamento,informações de referência,lembrete,remover,renomear,retenção,Solicitar um novo workspace,função,funções,RSS,vendas,Salesforce,SAML,SCIM,provisionamento de SCIM,leitor de tela,pesquisar,enviar,duração da sessão,compartilhar mensagens,compartilhar,canal compartilhado,canais compartilhados,barra lateral,entrar,sair,modo de inscrição,logon único,Dia do Slack,Slack para equipes,Notificações do Slack,Salvar anotações e arquivos,Acordos de nível de serviço,ServiceNow,inscrever-se,status do Slack,slackbot,comandos de barra,snippet,soneca,desenvolvedores de software,favorito,estatísticas,Stride,sincronizar,tablets,imposto,conversas,fuso horário,dicas,listas de tarefas,assunto,canais de triagem,Termos de Serviço,Trello,solução de problemas,problemas ao receber,tour,twitter,autenticação de dois fatores,mensagens não lidas,atualizações,upgrade,upload,nome de usuário,grupos de usuários,URL,férias,Fornecedor e pagamento,vídeo,chamada de voz,voz,o que é,o que é importante,lista de permissões,windows phone,windows,trabalho,apps do workspace,solicitações de criação de workspace,descoberta de workspace,configurações do workspace,wunderlist,suas ações,Zapier,zoom,recursos,#geral,Armazenamento de arquivos,postagens,modo escuro,tema,Workflow Builder,Voz,vídeo,compartilhamento de tela,fluxos de trabalho,Calendário do Outlook,Membros convidados,Transferência de propriedade,Lista de permissões,Enterprise Key Management,Transport Layer Security,Autenticação forte do cliente,CSV,arquivo de texto,horas de trabalho, Pesquisar "[term]" Ver mais [n] resultados → Convites pendentes para membros Depois que você recebe um convite para participar de um workspace Slack, os membros da sua equipe podem incluir você em conversas antes que o convite seja aceito . Você começará a receber notificações do Slack por e-mail. Se você responder a elas por e-mail, seus colegas de equipe verão suas mensagens no Slack. Quando aceitar o convite, você verá suas mensagens e todos os canais aos quais adicionaram você, para continuar colaborando no workspace Slack.
O que os membros convidados precisam saber
O Slack é uma plataforma de mensagens baseada em canais onde as pessoas podem trabalhar juntas com maior eficácia, conectar todas as suas ferramentas de software e serviços e localizar as informações de que precisam para trabalhar da melhor forma possível. Quando você recebe um convite para o Slack, você pode ser incluído em conversas pelos membros do workspace de três maneiras diferentes:
Enquanto não ativar sua conta do Slack, você receberá notificações por e-mail quando for mencionado ou receber uma MD.
Dica: os convites expiram após 30 dias. Se não puder aceitar o convite, fale com a pessoa que o enviou e solicite um novo.
Cancelar a assinatura das notificações
Abra uma notificação por e-mail do Slack.
Clique no link Cancelar assinatura na parte inferior do e-mail.
Se quiser, clique em Sim, definir status na página Cancelar assinatura para que os membros do workspace saibam que você não está mais recebendo as notificações por e-mail.
Tem mais perguntas? Entre em contato com nossa equipe de suporte. Estamos aqui para ajudar! Ótimo!
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