Una vez que te hayan invitado a unirte a un espacio de trabajo de Slack, los miembros de tu equipo podrán introducirte en las conversaciones antes de que aceptes la invitación. Empezarás a recibir notificaciones de correo electrónico de Slack y, si respondes por correo electrónico, tus compañeros de trabajo podrán ver tus mensajes en Slack.

Cuando aceptes la invitación, verás tus mensajes y todos los canales a los que te han añadido para que puedas seguir colaborando en tu espacio de trabajo de Slack.

Información útil para los miembros invitados

Slack es una plataforma de mensajes basada en canales donde las personas pueden trabajar juntas de forma más eficaz, conectar todos sus servicios y herramientas de software, y encontrar la información que necesitan para dar lo mejor de sí mismas.

Cuando te invitan a Slack, los demás miembros del espacio de trabajo pueden añadirte a conversaciones de tres formas:

Hasta que actives tu cuenta de Slack, recibirás notificaciones por correo electrónico cuando te mencionen o te envíen un mensaje directo.

Consejo: Las invitaciones caducan en 30 días. Si no puedes aceptar tu invitación, ponte en contacto con la persona que te la haya enviado para pedirle otra.

Cómo desactivar las notificaciones

Abre una notificación por correo electrónico de Slack. Haz clic en el enlace de Cancelar suscripción al final del correo electrónico. Si quieres, haz clic en Sí, configurar estado en la página de Cancelar suscripción para que los miembros del espacio de trabajo sepan que no recibirás más notificaciones por correo electrónico.

¿Tienes más preguntas? Comunícaselo al equipo de Ayuda para que te ayude.