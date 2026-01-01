Les propriétaires de l’organisation peuvent exiger que tous les membres qui accèdent à Slack sur des appareils mobiles non pris en charge utilisent un navigateur mobile sécurisé (Blackberry Access ou Microsoft Edge) lorsqu’ils se connectent avec l’authentification unique et lorsqu’ils ouvrent des liens externes dans l’appli mobile Slack. Suivez les instructions ci-dessous pour activer ce paramètre.

Remarque : pour découvrir comment paramétrer les navigateurs mobiles obligatoires sur les appareils gérés par la Gestion des appareils mobiles en entreprise, consultez Activer la gestion de la mobilité en entreprise pour votre organisation.



Activer un navigateur mobile obligatoire pour Slack

Sur votre ordinateur, cliquez sur le nom de votre organisation dans la barre latérale.

Passez votre souris sur Outils et paramètres, puis cliquez sur Paramètres de l’organisation. Cliquez sur Sécurité dans la colonne de gauche, puis sélectionnez Paramètres de sécurité. En regard de Navigateur mobile obligatoire, cliquez sur Activer. Sélectionnez votre navigateur préféré dans le menu déroulant. Cliquez sur Activer.

Conseil : activez le paramètre Blocage des copies de messages et du téléchargement de fichiers pour que les membres ne puissent pas copier les liens et les ouvrir dans un navigateur non sécurisé.



configurer des paramètres supplémentaires

Pour configurer BlackBerry Access comme navigateur mobile obligatoire de votre organisation, vous devez autoriser les applications tierces dans vos paramètres BlackBerry Access.

Sur votre tableau de bord BlackBerry Dynamics, accédez à l’onglet Apps (Applications) dans la barre latérale gauche. Cliquez sur l’appli BlackBerry Access. Une boîte de dialogue s’ouvre. Cliquez sur le nom de fichier App Config with Default Values (Configuration de l'application avec les valeurs par défaut) et cochez la case Allow external apps to open HTTP/HTTPS URLs through BlackBerry Access (Autoriser les applications externes à ouvrir les URL HTTP/HTTPS via BlackBerry Access). Cochez ensuite la case Enable 3rd Party Applications (Activer les applications tierces). Pour permettre la redirection de BlackBerry Access vers l’appli mobile Slack, ajoutez le schéma d’URL suivant dans la zone de texte ouverte : slackbeta, slack.

Conseil : consultez Utiliser un navigateur mobile obligatoire pour apprendre à mettre en place un navigateur mobile obligatoire sur votre appareil iOS ou Android.