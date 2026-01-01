Administration de l’espace de travail
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Les propriétaires de l’organisation peuvent exiger que tous les membres qui accèdent à Slack sur des appareils mobiles non pris en charge utilisent un navigateur mobile sécurisé (Blackberry Access ou Microsoft Edge) lorsqu’ils se connectent avec l’
authentification unique et lorsqu’ils ouvrent des liens externes dans l’appli mobile Slack. Suivez les instructions ci-dessous pour activer ce paramètre.
Remarque : pour découvrir comment paramétrer les navigateurs mobiles obligatoires sur les appareils gérés par la Gestion des appareils mobiles en entreprise, consultez . Activer la gestion de la mobilité en entreprise pour votre organisation
Activer un navigateur mobile obligatoire pour Slack
Sur votre ordinateur, cliquez sur le
nom de votre organisation dans la barre latérale.
Passez votre souris sur
Outils et paramètres, puis cliquez sur Paramètres de l’organisation. Cliquez sur
Sécurité dans la colonne de gauche, puis sélectionnez Paramètres de sécurité. En regard de
Navigateur mobile obligatoire, cliquez sur Activer. Sélectionnez votre navigateur préféré dans le menu déroulant.
Cliquez sur
Activer.
Conseil : activez le paramètre Blocage des copies de messages et du téléchargement de fichiers pour que les membres ne puissent pas copier les liens et les ouvrir dans un navigateur non sécurisé.
configurer des paramètres supplémentaires
Pour configurer
BlackBerry Access comme navigateur mobile obligatoire de votre organisation, vous devez autoriser les applications tierces dans vos paramètres BlackBerry Access.
Sur votre tableau de bord
BlackBerry Dynamics, accédez à l’onglet Apps (Applications) dans la barre latérale gauche. Cliquez sur l’appli
BlackBerry Access. Une boîte de dialogue s’ouvre. Cliquez sur le nom de fichier
App Config with Default Values (Configuration de l'application avec les valeurs par défaut) et cochez la case Allow external apps to open HTTP/HTTPS URLs through BlackBerry Access (Autoriser les applications externes à ouvrir les URL HTTP/HTTPS via BlackBerry Access). Cochez ensuite la case
Enable 3rd Party Applications (Activer les applications tierces). Pour permettre la redirection de BlackBerry Access vers l’appli mobile Slack, ajoutez le schéma d’URL suivant dans la zone de texte ouverte :
slackbeta, slack.
Conseil : consultez Utiliser un navigateur mobile obligatoire pour apprendre à mettre en place un navigateur mobile obligatoire sur votre appareil iOS ou Android.
Qui peut utiliser cette fonctionnalité ?
Propriétaires de l’organisation
Disponible avec les forfaits
Enterprise
Parfait !
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