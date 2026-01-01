Workspace-Management
Du möchtest mehr darüber wissen, wie du dein Team einrichten kannst? Dann bist du hier richtig!
Weiter Zurück Aktionen,Aktivität,Zugriffs-Logs,Barrierefreiheit,hinzufügen,App hinzufügen,Mitglieder hinzufügen,Zu Slack hinzufügen,Administratoren,alle Passwörter,Analytik,Android,Mitteilung,Mitteilungen,App-Verzeichnis,App-Symbol,Apple Watch,Apps genehmigen,archivieren,Asana,Atlassian,Automatisierungs-Apps,Badge,Rechnungsdaten,Rechnungsstellung,Bitbucket,Bot-Benutzer,Box,Durchsuchen,Anrufe,Anrufe:,abbrechen,Änderungen,Channels,Channel sofort,Channel-Management,Channel-Benachrichtigung,Channel-Vorschläge,Domains beanspruchen,schließen,Unternehmenskultur,Compliance-Exporte,verfassen,Computer,Unterhaltungen,konvertierenverbinden,verknüpfte Accounts,Verbindung,verbinden,Nachrichten kopieren,erstellen,Anpassung,anpassen,Benutzerdefinierte SAML,benutzerdefiniert,Kunden-Support-Teams,Datenexporte,Datensicherheit,deaktivieren,Standard-Channels,löschen,Löschung,Slack bereitstellen,Desktop,Direktnachrichten,Verzeichnis,deaktivieren,entdecken und beitreten,Ermittlungs-APIs,Anzeigename,DMs,Bitte nicht stören,Domain,Domains,Downgrade,Dropbox,doppelte Accounts,bearbeiten,Bearbeitung,Bildung,E-Mail-AdresseE-Mail,Emoji,Emoticons,Enterprise Grid,Enterprise Mobility ManagementFührungskräfte,exportieren,abgelehnte Zahlungen,Faire Rechnungsstellung,FAQs,finden,Format,Formatierung,Framework für Apps,kostenlose Testversionen,allgemein,erste Schritte,giphy,Github-Integration,Github-Organisation,Github,Glossar,Google Apps,Google Kalender,Google Drive,Gäste,Highlights,HipChat,Personalbereich,IFTTT,importieren,Eingehende Webhooks,Integrationen,iOs,einladen,IT-Teams,JIRA,beitreten,Dran bleiben,Tastatur-Layout,Tastaturkürzel,Schlüsselbund-Zugriff,Keyword-Benachrichtigungen,Sprache,Sprachen,verlassen,Vorschau von Links,laden,Limits,Links,Linux,Mac,Workspace verwalten,Apps verwalten,Mitglieder verwalten,Marketing,Erwähnung,zusammenführen,Nachrichtenaktionen,Nachrichten werden angezeigt,Nachrichtenanzeige,Microsoft-Produkte,mobil,mobile Push,Channels übertragen,Workspaces übertragen,mehrere,stummschalten,Name,Namen,Lärm,Nonprofit-Organisationen,benachrichtigen,OneDrive,onboarden,Inhaber,Passwort,Zahlung,Zahlungen,Berechtigungen,Telefone,pinnen,Plan,Pläne,Plus-Plan,Umfragen,primäre Inhaberschaft,Datenschutzrichtlinien,Aufgaben priorisieren,geschlossen,geschlossener Channel,geschlossene Notizen und Dateien,Projekt-Management,offener Channel,Zielsetzung,Quick-Switcher,Zitat,reaktivieren,lesen,Personalbeschaffung,Referrer-Informationen,Erinnerung,entfernen,umbenennen,Aufbewahrung,Neuen Workspace anfordern,Rolle,Rollen,RSS,Vertrieb,Salesforce,SAML,SCIM,SCIM-Zugriffsrechte,Screenreader,Suche,senden,Sitzungsdauer,Nachrichten teilen,teilen,Geteilter Channel,Geteilte Channels,Seitenleiste,anmelden,abmelden,Account-Erstellungsmodus,Einmaliges Anmelden,Slack-Tag,Slack für Teams,Slack-Benachrichtigungen,Notizen und Dateien speichern,Service-Level-Agreements,ServiceNow,Account erstellen,Slack-Status,Slackbot,Slash-Befehle,Snippet,pausieren,Software-Entwickler,Sternmarkierung,Statistiken,Stride,synchronisieren,Tablets,Steuer,Threads,Zeitzone,Tipps,To-do-Listen,Thema,Triage-Channels,Nutzungsbedingungen,Trello,Fehlerbehebung,Schwierigkeiten beim Empfang,Tour,Twitter,Zwei-Faktor-Authentifizierung,Ungelesene Nachrichten,Updates,Upgrade,hochladen,Benutzername,Benutzergruppen,URL,Urlaub,Anbieter- und Überweisung,Video,Audio-Anruf,Audio,was ist,Was ist wichtig,auf Positivliste setzen,Windows Phone,Windows,Arbeiten in,Workspace-Apps,Anfragen für Workspace-Erstellung,Workspace-Auffindbarkeit,Workspace-Einstellungen,Wunderlist,deine Aktionen,Zapier,zoom,Funktionen,#allgemein,Dateispeicherung,Beiträge,Dark Mode,Design,Workflow-Builder,Audio,Video,Bildschirmfreigabe,Workflows,Outlook-Kalender,Eingeladene Mitglieder,Inhaberschaft übertragen,Positivliste,Enterprise Key Management,Transport Layer Security,Starke Kundenauthentifizierung,CSVTextdatei,Arbeitszeiten, Suche nach „[term]“ [n]+ weitere Ergebnisse anzeigen → Einen obligatorischen mobilen Browser erforderlich machen
Organisationsinhaber:innen können von allen Mitgliedern, die Slack auf nicht verwalteten mobilen Geräten verwenden, verlangen, einen sicheren mobilen Browser (Blackberry Access oder Microsoft Edge) zu verwenden, wenn sie sich per
Einmaligem Anmelden (SSO) anmelden und externe Links in der mobilen Slack App öffnen. Befolge die folgenden Anweisungen, um diese Einstellung zu aktivieren.
Hinweis: Um zu erfahren, wie die obligatorischen mobilen Browser auf den von Enterprise Mobility Management (EMM) verwalteten Geräten eingerichtet werden, rufe auf. Enterprise Mobility Management für deine Organisation aktivieren
Obligatorischen mobilen Browser für Slack aktivieren
Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf deinen
Organisationsnamen.
Bewege den Mauszeiger über
Tools und Einstellungen und klicke dann auf Organisationseinstellungen. Klicke in der linken Spalte auf
Sicherheit und wähle dann Sicherheitseinstellungen aus. Klicke neben
Obligatorischer mobiler Browser auf Aktivieren. Wähle deinen bevorzugten Browser im Drop-down-Menü aus.
Klicke auf
Aktivieren.
Tipp: Aktiviere die Einstellung Kopieren von Nachrichten und Datei-Downloads blockieren, um zu verhindern, dass Mitglieder Links kopieren und in einem nicht sicheren Browser öffnen.
Zusätzliche Einstellungen konfigurieren
Wenn du
BlackBerry Access als obligatorischen mobilen Browser deiner Organisation verwendest, musst du Drittanbieteranwendungen in deinen BlackBerry-Access-Einstellungen aktivieren.
Navigiere von deinem
BlackBerry Dynamics-Dashboard aus zum Tab Apps in der linken Seitenleiste. Klicke auf die App
BlackBerry Access. Ein Dialogfeld wird geöffnet. Klicke auf den Dateinamen
App Config with Default Values und aktiviere das Kontrollkästchen neben Allow external apps to open HTTP/HTTPS URLs through BlackBerry Access. Aktiviere dann die Checkbox neben
Enable 3rd Party Applications. Damit die Umleitung von BlackBerry Access zur mobilen App von Slack ermöglicht wird, fügst du das folgende URL-Schema in das Textfeld ein:
slackbeta, slack.
Tipp: Rufe Einen obligatorischen mobilen Browser verwenden auf, um zu erfahren, wie du einen obligatorischen mobilen Browser auf deinem Mobilgerät (iOS oder Android) einrichten kannst.
Wer kann diese Funktion benutzen?
Organisationsinhaber
Verfügbar für
Enterprise-Pläne Super!
Vielen Dank für dein Feedback!
For questions or support, go to the
Slack Help Center.
For questions or support, go to the
Slack Help Center. Hoppla! Wir haben gerade Schwierigkeiten. Bitte versuche es später noch einmal!