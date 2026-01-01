Organisationsinhaber:innen können von allen Mitgliedern, die Slack auf nicht verwalteten mobilen Geräten verwenden, verlangen, einen sicheren mobilen Browser (Blackberry Access oder Microsoft Edge) zu verwenden, wenn sie sich per Einmaligem Anmelden (SSO) anmelden und externe Links in der mobilen Slack App öffnen. Befolge die folgenden Anweisungen, um diese Einstellung zu aktivieren.

Hinweis: Um zu erfahren, wie die obligatorischen mobilen Browser auf den von Enterprise Mobility Management (EMM) verwalteten Geräten eingerichtet werden, rufe Enterprise Mobility Management für deine Organisation aktivieren auf.



Obligatorischen mobilen Browser für Slack aktivieren

Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf deinen Organisationsnamen.

Bewege den Mauszeiger über Tools und Einstellungen und klicke dann auf Organisationseinstellungen. Klicke in der linken Spalte auf Sicherheit und wähle dann Sicherheitseinstellungen aus. Klicke neben Obligatorischer mobiler Browser auf Aktivieren. Wähle deinen bevorzugten Browser im Drop-down-Menü aus. Klicke auf Aktivieren.

Tipp: Aktiviere die Einstellung Kopieren von Nachrichten und Datei-Downloads blockieren, um zu verhindern, dass Mitglieder Links kopieren und in einem nicht sicheren Browser öffnen.



Zusätzliche Einstellungen konfigurieren

Wenn du BlackBerry Access als obligatorischen mobilen Browser deiner Organisation verwendest, musst du Drittanbieteranwendungen in deinen BlackBerry-Access-Einstellungen aktivieren.

Navigiere von deinem BlackBerry Dynamics-Dashboard aus zum Tab Apps in der linken Seitenleiste. Klicke auf die App BlackBerry Access. Ein Dialogfeld wird geöffnet. Klicke auf den Dateinamen App Config with Default Values und aktiviere das Kontrollkästchen neben Allow external apps to open HTTP/HTTPS URLs through BlackBerry Access. Aktiviere dann die Checkbox neben Enable 3rd Party Applications. Damit die Umleitung von BlackBerry Access zur mobilen App von Slack ermöglicht wird, fügst du das folgende URL-Schema in das Textfeld ein: slackbeta, slack.

Tipp: Rufe Einen obligatorischen mobilen Browser verwenden auf, um zu erfahren, wie du einen obligatorischen mobilen Browser auf deinem Mobilgerät (iOS oder Android) einrichten kannst.