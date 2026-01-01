Gestione area di lavoro
Scopri come gestire la tua area di lavoro Slack o la tua organizzazione Enterprise Grid.
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I proprietari dell’organizzazione possono richiedere a tutti i membri che utilizzano Slack su dispositivi mobili non gestiti di utilizzare un browser per dispositivi mobili protetto (Blackberry Access o Microsoft Edge) quando accedono tramite
Single Sign-On (SSO) e quando aprono i link esterni sulla app per dispositivi mobili di Slack. Segui le istruzioni riportate di seguito per abilitare questa impostazione.
Nota: per scoprire come configurare i browser per dispositivi mobili obbligatori sui dispositivi gestiti da Enterprise Mobility Management (EMM), consulta . Abilitare Enterprise Mobility Management per la tua organizzazione
Abilitare un browser per dispositivi mobili obbligatorio per Slack
Dal desktop, clicca sul
nome dell’organizzazione nella barra laterale.
Passa il puntatore su
Strumenti e impostazioni, poi clicca su Impostazioni organizzazione. Clicca su
Sicurezza nella colonna laterale sinistra e seleziona Impostazioni di sicurezza. Accanto a
Browser per dispositivi mobili obbligatorio, clicca su Abilita. Seleziona il browser che preferisci dal menu a discesa.
Clicca su
Abilita.
Suggerimento: abilita l'impostazione Blocca il download dei file e la copia dei messaggi per impedire ai membri di copiare i link e di aprirli in un browser non protetto.
Configurare altre impostazioni
Se utilizzi
Blackberry Access come browser per dispositivi mobili obbligatorio per la tua org, devi abilitare le applicazioni per terzi nelle impostazioni di Blackberry Access.
Dalla dashboard
BlackBerry Dynamics, vai alla scheda App nella barra laterale sinistra. Clicca sull’app
Blackberry Access. Si aprirà una finestra di dialogo. Clicca sul nome file
Config app con valori predefiniti e seleziona la casella accanto a Consenti alle app esterne di aprire gli URL HTTP/HTTPS tramite Blackberry Access. Poi, seleziona la casella accanto a
Abilita applicazioni per terzi. Per consentire il reindirizzamento da BlackBerry Access alla app di Slack per dispositivi mobili, aggiungi il seguente schema URL nella casella di testo aperta:
slackbeta, slack.
Suggerimento: per scoprire come configurare un browser per dispositivi mobili obbligatorio sul tuo dispositivo iOS o Android, consulta Utilizzare un browser per dispositivi mobili obbligatorio.
Chi può utilizzare questa funzione?
I proprietari dell’organizzazione
Disponibile per i piani
Enterprise
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