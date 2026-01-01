Si l’un des propriétaires de votre organisation Enterprise exige un navigateur mobile obligatoire, tous les membres de l’organisation doivent utiliser un navigateur mobile sécurisé avec l’application mobile Slack. Le navigateur mobile obligatoire s’ouvrira par défaut à chaque fois que vous vous connecterez via l’authentification unique ou que vous accéderez à un lien externe sur l’application mobile Slack.
Suite possible
Lorsqu’un propriétaire de votre organisation aura activé ce paramètre, vous serez invité(e) à télécharger le navigateur mobile sécurisé (si celui-ci n’est pas déjà installé).
Si vous êtes connecté(e) à Slack, vous serez invité(e) à télécharger le navigateur lorsque vous cliquez sur un lien externe sur l’application mobile Slack.
Si vous n’êtes pas connecté(e) à Slack, vous serez invité(e) à télécharger le navigateur lorsque vous vous connectez avec l’authentification unique sur les applications mobiles Slack.
Configurer votre navigateur mobile obligatoire
Remarque : si c’est la première fois que vous utilisez BlackBerry Access, vous aurez besoin d’obtenir une clé d’accès de la part de votre équipe informatique pour configurer votre navigateur mobile obligatoire.
Connecté(e)
Déconnecté(e)
Appuyez sur un lien externe dans l’application mobile Slack.
Quand vous y serez invité(e), appuyez sur Get [nom du navigateur].
Appuyez sur l’icône de téléchargement pour télécharger l’application.
Lorsque le téléchargement de l’application est terminé, ouvrez de nouveau l’application Slack.
Appuyez une nouvelle fois sur le lien externe.
Saisissez votre adresse e-mail et la clé d’accès que votre service informatique vous a communiquée, puis appuyez sur Go (Aller).
Une fois la configuration terminée, vous pourrez consulter le lien externe sur lequel vous avez cliqué.
Appuyez sur Se connecter et suivez les instructions pour vous connecter à Slack avec l’authentification unique.
Quand vous y serez invité(e), appuyez sur Get [nom du navigateur].
Appuyez sur l’icône de téléchargement pour télécharger l’application.
Lorsque le téléchargement de l’application est terminé, ouvrez de nouveau l’application Slack.
Revenez à l’écran de connexion et appuyez de nouveau sur le bouton Se connecter.
Saisissez votre adresse e-mail et la clé d’accès que votre service informatique vous a communiquée, puis appuyez sur Go (Aller).
Une fois la configuration terminée, vous pourrez vous connecter à Slack.