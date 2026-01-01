Usare un browser per dispositivi mobili obbligatorio
Usare un browser per dispositivi mobili obbligatorio
Se un proprietario dell’organizzazione richiede un browser per dispositivi mobili obbligatorio per la tua organizzazione Enterprise, tutti i membri devono utilizzare un browser per dispositivi mobili protetto con la app per dispositivi mobili di Slack. Il browser per dispositivi mobili obbligatorio si aprirà per impostazione predefinita ogni volta che effettuerai l'accesso tramite Single Sign-On (SSO) o accederai a un link esterno da Slack sul tuo dispositivo mobile.
Cosa puoi aspettarti
Dopo che un Proprietario org abilita questa impostazione, ti viene richiesto di scaricare il browser per dispositivi mobili protetto se non lo hai già installato.
Se hai effettuato l'accesso a Slack, ti viene richiesto di scaricare il browser quando clicchi su un link esterno dalla app di Slack per dispositivo mobile.
Se non hai effettuato l'accesso a Slack, ti viene richiesto di scaricare il browser quando accedi tramite SSO dalla app di Slack per dispositivo mobile.
Configurare il browser per dispositivi mobili obbligatorio
Attenzione: se utilizzi BlackBerry Access per la prima volta, il tuo team IT deve fornirti una chiave di accesso per configurare il tuo browser per dispositivi mobili obbligatorio.
Connesso
Disconnesso
Tocca un link esterno dalla app di Slack per dispositivo mobile.
Quando ti viene richiesto, tocca Ottieni [nome browser].
Tocca l'icona Scarica per scaricare l’app.
Quando l’app del browser ha terminato il download, apri nuovamente l’app di Slack.
Torna al link esterno e toccalo di nuovo.
Inserisci il tuo indirizzo e-mail e la chiave di accesso fornita dal tuo team IT e tocca Vai.
Al termine della configurazione, puoi visualizzare il link esterno che hai cliccato.
Tocca Accedi e segui le indicazioni per accedere a Slack tramite SSO.
Quando ti viene richiesto, tocca Ottieni [nome browser].
Tocca l'icona Scarica per scaricare l’app.
Quando l’app del browser ha terminato il download, apri nuovamente l’app di Slack.
Torna al flusso di accesso e tocca di nuovo il pulsante Accedi.
Inserisci il tuo indirizzo e-mail e la chiave di accesso fornita dal tuo team IT e tocca Vai.
Al termine della configurazione, puoi accedere a Slack.