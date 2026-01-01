Wenn ein:e Organisationsinhaber:in einen obligatorischen mobilen Browser für deine Enterprise-Organisation festlegt, müssen alle Mitglieder einen sicheren mobilen Browser mit der mobilen App von Slack verwenden. Der obligatorische mobile Browser wird standardmäßig geöffnet, wenn du dich per Einmaligem Anmelden (SSO) anmeldest oder mit Slack über dein Mobilgerät auf einen externen Link zugreifst.
Danach läuft es folgendermaßen ab:
Nachdem ein Organisationsinhaber diese Einstellung aktiviert hat, wirst du aufgefordert, den gesicherten mobilen Browser herunterzuladen, wenn du ihn nicht bereits installiert hast.
Wenn du in Slack angemeldet bist, wirst du aufgefordert, den Browser herunterzuladen, wenn du in der mobilen App von Slack auf einen externen Link klickst.
Wenn du nicht in Slack angemeldet bist, wirst du aufgefordert, den Browser herunterzuladen, wenn du dich per SSO über die mobilen Apps von Slack anmeldest.
Deinen obligatorischen mobilen Browser einrichten
Hinweis: Wenn du BlackBerry Access zum ersten Mal verwendest, brauchst du einen Zugangsschlüssel von deinem IT-Team, um deinen obligatorischen mobilen Browser einzurichten.
Angemeldet
Abgemeldet
Tippe in der mobilen App von Slack auf einen externen Link.
Wenn du dazu aufgefordert wirst, tippe auf [Browsername] abrufen.
Tippe auf das Download-Symbol, um die App herunterzuladen.
Sobald der Download der Browser-App beendet ist, öffnest du die Slack App erneut.
Kehre zum externen Link zurück und tippe erneut darauf.
Gib deine E-Mail-Adresse und den von deinem IT-Team bereitgestellten Zugangsschlüssel ein und tippe dann auf Los.
Sobald du dies eingerichtet hast, kannst du den von dir angeklickten externen Link anzeigen lassen.
Tippe auf Anmelden und befolge die Anweisungen, um dich per Einmaligem Anmelden (SSO) bei Slack anzumelden.
Wenn du dazu aufgefordert wirst, tippe auf [Browsername] abrufen.
Tippe auf das Download-Symbol, um die App herunterzuladen.
Sobald der Download der Browser-App beendet ist, öffnest du die Slack App erneut.
Kehre zum Anmeldevorgang zurück und tippe erneut auf die Schaltfläche Anmelden.
Gib deine E-Mail-Adresse und den von deinem IT-Team bereitgestellten Zugangsschlüssel ein und tippe dann auf Los.
Sobald du dies eingerichtet hast, kannst du dich bei Slack anmelden.