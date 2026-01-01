Wenn ein:e Organisationsinhaber:in einen obligatorischen mobilen Browser für deine Enterprise-Organisation festlegt, müssen alle Mitglieder einen sicheren mobilen Browser mit der mobilen App von Slack verwenden. Der obligatorische mobile Browser wird standardmäßig geöffnet, wenn du dich per Einmaligem Anmelden (SSO) anmeldest oder mit Slack über dein Mobilgerät auf einen externen Link zugreifst.



Danach läuft es folgendermaßen ab:

Nachdem ein Organisationsinhaber diese Einstellung aktiviert hat, wirst du aufgefordert, den gesicherten mobilen Browser herunterzuladen, wenn du ihn nicht bereits installiert hast.

Wenn du in Slack angemeldet bist, wirst du aufgefordert, den Browser herunterzuladen, wenn du in der mobilen App von Slack auf einen externen Link klickst.

Wenn du nicht in Slack angemeldet bist, wirst du aufgefordert, den Browser herunterzuladen, wenn du dich per SSO über die mobilen Apps von Slack anmeldest.



Deinen obligatorischen mobilen Browser einrichten

Hinweis: Wenn du BlackBerry Access zum ersten Mal verwendest, brauchst du einen Zugangsschlüssel von deinem IT-Team, um deinen obligatorischen mobilen Browser einzurichten.