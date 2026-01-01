Gestione area di lavoro
Scopri come gestire la tua area di lavoro Slack o la tua organizzazione Enterprise Grid.
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Tu o il tuo team di contabilità avete bisogno di maggiori informazioni su Slack? Qui sotto puoi trovare le informazioni su Slack in quanto fornitore di servizi e i dettagli di fatturazione.
Ciao! Per ulteriori informazioni consulta la Guida alla fatturazione di Slack. 💼
Canada e Stati Uniti
Resto del mondo
Per i clienti negli
Stati Uniti e in Canada che utilizzano i dollari americani, fai riferimento alle informazioni qui sotto per aggiungere Slack ai fornitori:
Indirizzo di rimessa
Slack Technologies LLC, un’azienda di Salesforce
PO Box 207795 Dallas, TX 75320-7795 United States
💡 Consulta la parte inferiore della fattura per ottenere le nostre coordinate bancarie.
Informazioni di contatto
All’attenzione di: Accounts Receivable Indirizzo dell’azienda: Slack Technologies LLC, un’azienda di Salesforce, 415 Mission St, 3° piano, San Francisco, CA 94105 Descrizione del servizio: forniamo una piattaforma di comunicazione che permette di collegare i team con le app, i servizi e le risorse necessarie per svolgere il proprio lavoro. Atto costitutivo: Delaware, marzo 2009
Informazioni aggiuntive
Numero D&B/DUNS: 04-713-1381 ID imposta federale: EFIN/TIN 26-4400325 Codice NAICS: 511210 (autori di software)
Scarica una copia del
modulo W-9.
Per i clienti in
Africa, Asia Pacifico, Australia, Europa, America Latina e Medio Oriente, fai riferimento ai dettagli qui sotto per aggiungere Slack ai fornitori:
Indirizzo di rimessa
Slack Technologies Limited
Salesforce Tower 60 R801, North Dock Dublino, Irlanda
💡 Consulta la parte inferiore della fattura per ottenere le nostre coordinate bancarie.
Informazioni di contatto
All’attenzione di: Accounts Receivable Indirizzo dell’azienda: Slack Technologies Limited, Salesforce Ireland, Level 1 (Block A), Nova Atria North, Sandyford Business District, Dublin 18, Irlanda
Informazioni aggiuntive Partita IVA: IE3336483DH Numero di iscrizione al registro imprese: 558379 Domande? Puoi contattarci in qualsiasi momento. Siamo qui per aiutarti! Fantastico!
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