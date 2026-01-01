Utilizzare Slack
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Tipi di file con limitazioni in Slack Connect
Per aiutare a mantenere la sicurezza di Slack, alcuni tipi di file non possono essere aggiunti ai messaggi diretti (MD) e ai canali diSlack Connect.
Tipi di file bloccati
- .7z
- .ade, .mde
- .adp
- .apk
- .appx, .appxbundle
- .aspx
- .bat, .com, .dll, .exe, .msi
- .cab
- .cmd
- .cpl
- .dmg
- .gz
- .hta
- .img
- .ins
- .ipa
- .iso
- .isp
- .jar
- .js
- .jse
- .jsp
- .lib
- .lnk
- .msc
- .msix, .msixbundle
- .msp
- .mst
- .nsh
- .pif
- .ps1
- .scr
- .sct, .wsc
- .shb
- .sys, .vb
- .vbe
- .vbs
- .vxd
- .wsf
- .wsh
- .tar
Fantastico!
Grazie mille per il feedback!
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For questions or support, go to the Slack Help Center.
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