Assegnare membri a ruoli di sistema
I ruoli di sistema garantiscono alle organizzazioni flessibilità nella gestione di Slack e permettono agli amministratori di delegare attività amministrative ad altri membri. Puoi assegnare uno o più ruoli di sistema a membri singoli (esclusi gli ospiti e i membri operativi) o a gruppi IDP. Puoi anche scegliere se consentire ai membri di gestire le attività amministrative per tutte le aree di lavoro oppure per alcune aree di lavoro specifiche della tua organizzazione Enterprise.
Hai bisogno di maggiore flessibilità per i ruoli? In un’organizzazione Enterprise, puoi creare ruoli personalizzati in base alle tue esigenze.
Assegnare membri a ruoli di sistema
Piani Pro e Business+
Piano Enterprise
I proprietari dell’area di lavoro nel piano Pro possono assegnare ai membri solo il ruolo di Skill manager. Nel piano Business+, i proprietari dell’area di lavoro possono assegnare ai membri individuali i ruoli di sistema Manager attività messaggio, Amministratore vendite,Skill manager e Amministratore workflow.
- Dal desktop, clicca su Amministratore nella barra laterale.
- Seleziona Impostazioni area di lavoro dal menu.
- Clicca su Ruoli e autorizzazioni , poi seleziona Ruoli.
- Accanto al ruolo di sistema che vuoi assegnare, clicca sull’icona dei tre puntini e seleziona Assegna persone.
- Seleziona i membri, quindi clicca su Assegna.
Livello organizzazione
Il proprietario principale dell’organizzazione e ogni amministratore di ruoli a livello di organizzazione possono assegnare ruoli di sistema ai singoli membri. Inoltre, hanno la possibilità di decidere se i membri potranno gestire l’intera organizzazione o solo determinate aree di lavoro:
- Dal desktop, clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.
- Passa il puntatore su Strumenti e impostazioni, poi clicca su Impostazioni organizzazione.
- Clicca su Ruoli e autorizzazioni, poi seleziona Ruoli.
- Accanto al ruolo di sistema che vuoi assegnare, clicca sull’icona dei tre puntini e seleziona Assegna persone.
- Seleziona i membri, quindi clicca su Avanti.
- Scegli se questi membri gestiranno l’organizzazione o specifiche aree di lavoro, quindi clicca su Salva.
Nota: gli amministratori di ruoli non possono assegnare ad altri membri questo ruolo.
Livello area di lavoro
I proprietari principali delle aree di lavoro (e gli amministratori di ruoli a livello di area di lavoro) possono assegnare ruoli di sistema a membri singoli nelle aree di lavoro che gestiscono:
- Dal desktop, clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.
- Passa il puntatore su Strumenti e impostazioni, poi clicca su Impostazioni area di lavoro. Se gestisci più di un'area di lavoro, scegline una dal menu a discesa.
- Clicca su Ruoli e autorizzazioni nella barra laterale sinistra.
- Accanto al ruolo di sistema che vuoi assegnare, clicca sull’icona dei tre puntini e seleziona Assegna persone.
- Seleziona i membri, quindi clicca su Assegna.
Nota: i membri non ricevono una notifica quando i ruoli di sistema sono stati assegnati.
Modificare ruoli di sistema
Piani Pro e Business+
Piano Enterprise
I proprietari dell’area di lavoro possono revocare i ruoli di sistema che hanno assegnato:
- Dal desktop, clicca su Amministratore nella barra laterale.
- Seleziona Gestisci ruoli dal menu.
- Accanto al ruolo di sistema che vuoi modificare, clicca sull’icona dei tre puntini e seleziona Visualizza persone assegnate.
- Clicca sull’icona dei tre puntini accanto al nome del membro e seleziona Revoca ruolo.
- Clicca su Revoca.
Livello organizzazione
Il proprietario principale dell’organizzazione (e ogni amministratore di ruoli a livello di organizzazione) può modificare e revocare i ruoli di sistema assegnati agli utenti:
- Dal desktop, clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.
- Passa il puntatore su Strumenti e impostazioni, poi clicca su Impostazioni organizzazione.
- Clicca su Ruoli e autorizzazioni, poi seleziona Ruoli.
- Accanto al ruolo di sistema che vuoi modificare, clicca sull’icona dei tre puntini e seleziona Visualizza persone assegnate.
- Clicca sull’icona dei tre puntini accanto al nome del membro.
- Clicca su Modifica per effettuare modifiche o su Revoca ruolo per revocare un ruolo.
- Clicca su Salva o Revoca per confermare la modifica.
Nota: quando assegni un ruolo tramite un gruppo IDP, puoi revocarlo soltanto modificando il ruolo per il gruppo IDP.
Livello area di lavoro
Il proprietario principale dell’area di lavoro (e ogni amministratore di ruoli a livello di area di lavoro) può rimuovere i ruoli di sistema. Non è possibile modificare i ruoli di sistema a livello di area di lavoro.
- Dal desktop, clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.
- Passa il puntatore su Strumenti e impostazioni, poi clicca su Impostazioni area di lavoro. Se gestisci più di un'area di lavoro, scegline una dal menu a discesa.
- Clicca su Ruoli e autorizzazioni nella barra laterale sinistra.
- Accanto al ruolo di sistema che vuoi modificare, clicca sull’icona dei tre puntini e seleziona Visualizza persone assegnate.
- Clicca sull’icona dei tre puntini accanto al nome del membro e seleziona Revoca ruolo.
- Clicca su Revoca.
Gestire i ruoli di sistema utilizzando i gruppi IDP
In un’organizzazione Enterprise, puoi assegnare e modificare i ruoli di sistema utilizzando i gruppi IDP.
Assegnare ruoli
Il proprietario principale dell’organizzazione e gli amministratori di ruoli a livello di organizzazione possono assegnare ruoli di sistema a gruppi IDP. Inoltre, hanno la possibilità di decidere se i membri dei gruppi IDP potranno gestire l’intera organizzazione o specifiche aree di lavoro:
- Dal desktop, clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.
- Passa il puntatore su Strumenti e impostazioni, poi clicca su Impostazioni organizzazione.
- Clicca su Ruoli e autorizzazioni , poi seleziona Ruoli.
- Clicca sull’icona dei tre puntini accanto al ruolo di sistema che vuoi assegnare e seleziona Assegna gruppi.
- Seleziona i gruppi IDP a cui assegnare il ruolo e poi clicca su Avanti.
- Scegli se questi membri gestiranno l’organizzazione o specifiche aree di lavoro, quindi clicca su Salva.
Revocare ruoli
Il proprietario principale dell’organizzazione e gli amministratori di ruoli a livello di organizzazione possono modificare o revocare i ruoli di sistema assegnati ai gruppi IDP:
- Dal desktop, clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.
- Passa il puntatore su Strumenti e impostazioni, poi clicca su Impostazioni organizzazione.
- Clicca su Ruoli e autorizzazioni, poi seleziona Ruoli.
- Clicca sull’icona dei tre puntini accanto al ruolo di sistema che vuoi modificare e seleziona Visualizza gruppi assegnati.
- Clicca sull’icona dei tre puntini accanto a un gruppo IDP.
- Clicca su Modifica per effettuare modifiche o su Revoca ruolo per revocare un ruolo.
- Clicca su Salva o Revoca per confermare la modifica.
Chi può utilizzare questa funzione?
- Il proprietario principale dell’organizzazione, i proprietari principali dell’area di lavoro, i proprietari dell’area di lavoro (Business+) e i membri con il ruolo di sistema di Amministratore di ruoli
- Disponibile per i piani Pro, Business+ (seleziona i ruoli) ed Enterprise