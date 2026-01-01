Mit Systemrollen können Organisationen Slack flexibel verwalten und Administrator:innen können administrative Aufgaben an andere Mitglieder delegieren. Du kannst einzelnen Mitgliedern (außer Gästen und Frontline-Mitgliedern) oder IDP-Gruppen eine oder mehrere Systemrollen zuweisen. Außerdem kannst du wählen, ob Mitglieder administrative Aufgaben für alle oder bestimmte Workspaces in deiner Enterprise-Organisation verwalten können.

Benötigst du mehr Flexibilität bei Rollen? In einer Enterprise-Org. kannst du benutzerdefinierte Rollen entsprechend deinen Anforderungen erstellen.



Mitglieder zu Systemrollen zuweisen

Pro-Pläne und Business+ Pläne Enterprise-Pläne Workspace-Inhaber:innen mit einem Pro-Plan können Mitgliedern nur die Rolle Vorlagen-Manager:in zuweisen. Mit Business+ können Workspace-Inhaberinnen einzelnen Mitgliedern die Systemrollen Manager:in für Nachrichtenaktivität, Vertriebsadministrator:in, Vorlagen-Manager:in und Workflow-Administrator:in zuweisen. Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf Administrator:in. Wähle Workspace-Einstellungen aus dem Menü aus. Klicke auf Rollen und Berechtigungen und wähle dann Rollen aus. Klicke neben der Systemrolle, die du zuweisen möchtest, auf das Symbol mit den drei Punkten und wähle Personen zuweisen aus. Wähle die gewünschten Mitglieder aus und klicke auf Zuweisen. Organisationsebene Der Primäre Organisationsinhaber (und jeder Rollenadministrator auf Organisationsebene) kann einzelne Mitglieder zu Systemrollen zuweisen. Sie können außerdem entscheiden, ob die jeweiligen Mitglieder die gesamte Organisation oder bestimmte Workspaces verwalten können: Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf deinen Organisationsnamen.

Bewege den Mauszeiger über Tools und Einstellungen und klicke dann auf Organisationseinstellungen. Klicke auf Rollen und Berechtigungen und wähle dann Rollen aus. Klicke neben der Systemrolle, die du zuweisen möchtest, auf das Symbol mit den drei Punkten und wähle Personen zuweisen aus. Wähle die gewünschten Mitglieder aus und klicke auf Weiter. Wähle aus, ob diese Mitglieder die Organisation oder spezifische Workspaces verwalten können, und klicke dann auf Speichern. Hinweis: Wenn du ein:e Rollenadministrator:in bist, kannst du anderen Mitgliedern nicht die Rolle zuweisen.

Workspace-Ebene Primäre Workspace-Inhaber (und jeder Rollenadministrator auf Workspace-Ebene) können einzelne Mitglieder in von ihnen verwalteten Workspaces zu Systemrollen zuweisen. Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf deinen Organisationsnamen.

Bewege den Mauszeiger über Tools und Einstellungen und klicke dann auf Workspace-Einstellungen. Wenn du mehr als einen Workspace verwaltest, wähle einen aus dem Drop-down-Menü aus. Klicke in der linken Seitenleiste auf Rollen und Berechtigungen. Klicke neben der Systemrolle, die du zuweisen möchtest, auf das Symbol mit den drei Punkten und wähle Personen zuweisen aus. Wähle die gewünschten Mitglieder aus und klicke auf Zuweisen.

Hinweis: Mitglieder werden nicht benachrichtigt, wenn Systemrollen zugewiesen wurden.

Systemrollen ändern

Pro-Pläne und Business+ Pläne Enterprise-Pläne Workspace-Inhaber:innen können bereits zugewiesene Systemrollen widerrufen: Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf Administrator:in. Wähle Rollen verwalten aus dem Menü aus. Klicke neben der Systemrolle, die du ändern möchtest, auf das Symbol mit den drei Punkten und wähle Zugewiesene Personen anzeigen aus. Klicke neben dem Namen eines Mitglieds auf das Symbol mit den drei Punkten und wähle Rolle widerrufen aus. Klicke auf Widerrufen. Organisationsebene Der Primäre Organisationsinhaber (und jeder Rollenadministrator auf Organisationsebene) kann Systemrollen, die einzelnen Mitgliedern zugewiesen wurden, bearbeiten und widerrufen. Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf deinen Organisationsnamen.

Bewege den Mauszeiger über Tools und Einstellungen und klicke dann auf Organisationseinstellungen. Klicke auf Rollen und Berechtigungen und wähle dann Rollen aus. Klicke neben der Systemrolle, die du ändern möchtest, auf da Symbol mit den drei Punkten und wähle Zugewiesene Personen anzeigen aus. Klicke neben dem Namen eines Mitglieds auf da Symbol mit den drei Punkten. Klicke auf Bearbeiten, um Änderungen vorzunehmen, oder auf Rolle widerrufen, um eine Rolle zu widerrufen. Klicke auf Speichern oder Widerrufen, um die Änderung zu bestätigen. Hinweis: Wenn du eine Rolle über eine IDP-Gruppe zuweist, kann diese nur widerrufen werden, indem die Rolle für die IDP-Gruppe geändert wird.

Workspace-Ebene Primäre Workspace-Inhaber (und jeder Rollenadministrator auf Workspace-Ebene) können Systemrollen widerrufen. Systemrollen können nicht auf Workspace-Ebene geändert werden. Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf deinen Organisationsnamen.

Bewege den Mauszeiger über Tools und Einstellungen und klicke dann auf Workspace-Einstellungen. Wenn du mehr als einen Workspace verwaltest, wähle einen aus dem Drop-down-Menü aus. Klicke in der linken Seitenleiste auf Rollen und Berechtigungen. Klicke neben der Systemrolle, die du ändern möchtest, auf das Symbol mit den drei Punkten und wähle Zugewiesene Personen anzeigen aus. Klicke neben dem Namen eines Mitglieds auf das Symbol mit den drei Punkten und wähle Rolle widerrufen aus. Klicke auf Widerrufen.



Systemrollen mit IDP-Gruppen verwalten

In einer Enterprise-Org. kannst du Systemrollen mithilfe von IDP-Gruppen zuweisen und ändern.

Rollen zuweisen

Die:der Primäre Organisationsinhaber:in (und jede:r Rollenadmin auf Organisationsebene) kann IDP-Gruppen zu Systemrollen zuweisen. Sie können auch entscheiden, ob Mitglieder der IDP-Gruppen die gesamte Organisation oder bestimmte Workspaces verwalten können:

Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf deinen Organisationsnamen.

Bewege den Mauszeiger über Tools und Einstellungen und klicke dann auf Organisationseinstellungen. Klicke auf Rollen und Berechtigungen und wähle dann Rollen aus. Klicke neben der Systemrolle, die du zuweisen möchtest, auf das Symbol mit den drei Punkten und wähle Gruppen zuweisen aus. Wähle IDP-Gruppen aus, denen du eine Rolle zuweisen möchtest, und klicke auf Weiter. Wähle aus, ob diese Mitglieder die Organisation oder spezifische Workspaces verwalten können, und klicke dann auf Speichern.

Rollen widerrufen

Die:der Primäre Organisationsinhaber:in (und jede:r Rollenadmin auf Organisationsebene) kann Systemrollen, die IDP-Gruppen zugewiesen wurden, bearbeiten oder widerrufen:

Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf deinen Organisationsnamen.

Bewege den Mauszeiger über Tools und Einstellungen und klicke dann auf Organisationseinstellungen. Klicke auf Rollen und Berechtigungen und wähle dann Rollen aus. Klicke neben der Systemrolle, die du ändern möchtest, auf das Symbol mit den drei Punkten und wähle Zugewiesene Gruppen anzeigen aus. Klicke auf da Symbol mit den drei Punkten neben einer IDP-Gruppe. Klicke auf Bearbeiten, um Änderungen vorzunehmen, oder auf Rolle widerrufen, um eine Rolle zu widerrufen. Klicke auf Speichern oder Widerrufen, um die Änderung zu bestätigen.