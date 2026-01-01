Google Workspace Single Sign-On
Google Workspace Single Sign-On permette a tutti i membri dell’area di lavoro di accedere a Slack tramite il loro account Google. Questa configurazione può essere eseguita in due modi: tramite l’autenticazione Google utilizzando OAuth 2.0 oppure tramite Google SAML utilizzando SAML 2.0.
Nota: se hai problemi nel configurare il Single Sign-On SAML, leggi l’articolo Risoluzione degli errori di autorizzazione SAML.
Suggerimento: i proprietari dell’area di lavoro e i proprietari dell’organizzazione possono bypassare l’autenticazione SSO utilizzando il link in fondo alla pagina di accesso per accedere tramite indirizzo e-mail e password. Questo garantisce l’accesso all’area di lavoro o all’organizzazione anche se l’IDP riscontra dei problemi.
Autenticazione Google e Google SAML
Leggi la tabella riportata di seguito per vedere cosa viene supportato da ogni configurazione SSO.
|Autenticazione Google
|Google SAML
|Sincronizzazione del profilo*
|✓
|✓
|Provisioning Just-in-Time
|✓
|✓
|Autenticazione tramite domini e-mail multipli**
|✓
|✓
|Pre-provisioning
|✓
|Campi del profilo SCIM personalizzati
|✓
|Disattivazione automatica dell’utente
|✓
|Accesso al provider di identità basato su regole
|✓
|Compatibile con organizzazione Enterprise
|✓
* L’autenticazione Google sincronizza solo gli indirizzi e-mail e ne utilizza il prefisso per individuarne i nomi. Google SAML sincronizza gli indirizzi e-mail, i nomi visualizzati, il nome e il cognome.
**I domini supplementari devono essere aggiunti manualmente quando si utilizza l’autenticazione Google. Questo processo è automatico con Google SAML.
Configurare l’autenticazione Google
Piani Pro e Business+
Piano Enterprise
I proprietari dell’area di lavoro possono accedere alle impostazioni dell’autenticazione SSO di Google e configurarle. Ecco come fare:
- Dal desktop, clicca su Amministratore nella barra laterale.
- Seleziona Impostazioni area di lavoro dal menu, quindi clicca su Sicurezza .
- Clicca su SSO e autenticazione.
- Accanto a Autenticazione Google, clicca su Configura.
- Scegli le Impostazioni di autenticazione. Consulta la Guida alle impostazioni di Single Sign-On per altre informazioni.
- Clicca su Salva configurazione.
- Dovrai autenticarti tramite il tuo account Google.
L’autenticazione Google non è disponibile nelle organizzazioni Enterprise.
Suggerimento: per approvare domini supplementari per permettere ai membri di creare account, inviaci un messaggio. Se ne hai bisogno, ti possiamo aiutare ad aggiungere nuovi domini o a rimuoverne altri.
Configurare Google SAML
Piano Business+
Piano Enterprise
Passaggio 1: configurare un provider di identità
- I proprietari dell’area di lavoro devono configurare un provider di identità abilitando l’app SAML di Slack con un account amministratore di Google Workspace.
- I membri dovranno avere degli account già configurati nell’area di lavoro per poter accedere tramite i loro account Google.
Passaggio 2: configurare SSO per l’area di lavoro
- Dal desktop, clicca su Amministratore nella barra laterale.
- Seleziona Impostazioni area di lavoro dal menu, quindi clicca su Sicurezza.
- Clicca su SSO e autenticazione.
- Accanto a Autenticazione SAML, clicca su Configura.
Passaggio 1: configurare un provider di identità
- I proprietari e gli amministratori dell’organizzazione devono configurare un provider di identità abilitando l’app SAML di Slack con un account amministratore di Google Workspace.
- I membri dovranno avere degli account già configurati nell’organizzazione Enterprise per poter accedere tramite i loro account Google.
Nota: quando ti viene chiesto l’URL dell’ACS, inserisci l’URL dell’organizzazione Enterprise (ad esempio, https://dominio.enterprise.slack.com/sso/saml).
Passaggio 2: Configurare SSO per l’organizzazione
- Dal desktop, clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.
- Seleziona Strumenti e impostazioni dal menu, poi clicca su Impostazioni organizzazione.
- Nella barra laterale sinistra, clicca su Sicurezza e poi seleziona Impostazioni SSO.
Nota: se il servizio SSO è abilitato, tutte le altre impostazioni di accesso all’area di lavoro verranno disabilitate. Tutti i membri già collegati quando il servizio SSO viene abilitato rimarranno collegati e potranno usarlo per accedere a Slack in futuro.
Dopo aver abilitato Google Workspace SSO
Dopo aver abilitato Google Workspace SSO, i membri possono continuare a utilizzare l’URL dell’area di lavoro per effettuare l’accesso. Ecco cosa aspettarsi:
-
Nuovi membri
I nuovi membri possono creare un account per l’area di lavoro se utilizzano un indirizzo e-mail con un dominio approvato. Per iniziare, possono cliccare su Crea account.
-
Membri esistenti
I membri esistenti riceveranno un’e-mail di associazione SSO per autenticare i loro account. Una volta completata l’associazione, potranno accedere all’area di lavoro utilizzando le loro credenziali Google Workspace.
Suggerimento: Per scoprire di più, consulta Collegare l’account SSO a Slack.
Gestire Google Workspace Single Sign-On
Cambiare domini Google Workspace
Se il tuo dominio e-mail sta cambiando o se stai passando da un’istanza di Google Workspace a un’altra, puoi aggiornare il dominio Google Workspace seguendo i passaggi riportati di seguito.
Piani Pro e Business+
Piano Enterprise
- Dal desktop, clicca su Amministratore nella barra laterale.
- Seleziona Impostazioni area di lavoro dal menu, quindi clicca su Sicurezza.
- Clicca su SSO e autenticazione.
- Accanto a Autenticazione Google, clicca su Modifica impostazioni. Potrebbe esserti richiesto di accedere con il tuo account Google.
- Seleziona Cambia domini.
- Verrai reindirizzato alla pagina di accesso di Google dove potrai accedere utilizzando il nuovo dominio Google.
- Tutti i membri dell’area di lavoro riceveranno un’e-mail di associazione per autenticare i loro account.
I proprietari e gli amministratori dell’organizzazione possono modificare il loro dominio Google Workspace tramite il provider di identità utilizzando un account amministratore di Google.
Non riesci a cambiare domini? Potresti avere più domini approvati. Contattaci e rimuoveremo quelli di cui non hai più bisogno.
Cambiare indirizzi e-mail
I proprietari dell’area di lavoro e i proprietari dell’organizzazione possono modificare e gestire gli indirizzi e-mail dei membri. Per prima cosa, dovranno modificare le impostazioni dell’area di lavoro per autorizzare quest’azione.
Piani Pro e Business+
Piano Enterprise
- Dal desktop, clicca su Amministratore nella barra laterale.
- Seleziona Impostazioni area di lavoro dal menu, quindi clicca su Sicurezza.
- Clicca su SSO e autenticazione.
- Accanto a Autenticazione Google, clicca su Modifica impostazioni. Potrebbe esserti richiesto di accedere con il tuo account Google.
- A destra di Impostazioni, clicca su Espandi.
- Attiva Consenti agli utenti di modificare l’indirizzo e-mail.
- Clicca su Salva configurazione.
Ora puoi aggiornare gli indirizzi e-mail dalla pagina Membri.
- Dal desktop, clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.
- Seleziona Strumenti e impostazioni dal menu, poi clicca su Impostazioni organizzazione.
- Nella barra laterale sinistra, clicca su Sicurezza e poi Impostazioni SSO.
- Accanto a Consenti agli utenti di cambiare l’indirizzo e-mail, clicca su Abilita.
- Clicca di nuovo su Abilita per confermare.
Ora puoi aggiornare gli indirizzi e-mail dalla pagina Membri.
Suggerimento: per modificare gli indirizzi e-mail in blocco, contattaci. Saremo felici di aiutarti!
Provisioning e deprovisioning
Gli amministratori Google Workspace che utilizzano il servizio SSO basato su SAML possono controllare il provisioning dei membri dall’app SAML di Slack. L’app si trova alla voce App nella console di amministrazione Google.
-
Provisioning
Slack supporta il provisioning Just-in-Time. Questo permette ai membri di creare nuovi account la prima volta che accedono a Slack utilizzando l’autenticazione Google Workspace.
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Deprovisioning
Se una persona esce dall’area di lavoro o dall’organizzazione, il suo account sarà automaticamente disattivato. I proprietari dell’area di lavoro possono anche disattivare manualmente gli account dalla pagina Membri.
Chi può utilizzare questa funzione?
- I proprietari dell’area di lavoro e i proprietari dell’organizzazione
- Disponibile per i piani a pagamento