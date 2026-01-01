Il programma Slack for Education offre uno sconto dell’85% per i team che desiderano aggiornarsi ai piani Pro o Business+. Per visualizzare il costo per membro senza lo sconto nella valuta in uso, consulta la pagina dei prezzi.
Inoltre, il numero di persone presenti nel tuo spazio di lavoro che dispongono di un indirizzo e-mail di un istituto scolastico deve essere superiore a quello delle persone con un dominio aziendale.
Ecco alcuni dei gruppi e delle istituzioni che potrebbero essere idonei:
Istituti didattici no profit
Istituti accreditati per l’insegnamento primario, secondario e superiore*
Gruppi di docenti, associazioni di ex studenti, confraternite e sorellanze, associazioni sportive, organizzazioni di sostegno finanziario e borse di studio e gruppi di alloggi per studenti
Distretti scolastici e organizzazioni per i servizi regionali**
*Le strutture sanitarie, gli ospedali e i centri medici affiliati non sono idonei.
**Gli uffici governativi federali e statali (o equivalenti), come il Dipartimento dell’istruzione, non sono idonei.
Nota: i requisiti per Slack for Education sono cambiati nell’ottobre 2026. Se il tuo team era un istituto approvato prima di quella data, continuerai a ricevere lo sconto Education se possiedi i requisiti di idoneità precedenti.
Attenzione: conformemente alle Condizioni d’uso, i minori di 16 anni non sono autorizzati a utilizzare Slack. Consulta il Supplemento specifico per il Cliente per scoprire di più sul rispetto della legge americana sui diritti della famiglia all’istruzione e sulla privacy (Family Educational Rights and Privacy Act, FERPA).
Da Home, clicca Aggiorna con lo sconto del 85% nella barra laterale sinistra.
Clicca Richiedi lo sconto Education.
Verifica di nuovo il tuo indirizzo e-mail.
Inserisci le informazioni della tua organizzazione e i dati della carta di credito nella pagina del pagamento. Il tuo sconto Education a questo punto è stato applicato.
Seleziona Rivedi ordine.
Quando hai terminato, seleziona Acquista.
Nota: Le aree di lavoro con un minimo di 58 membri con il piano Pro o 28 membri con il piano Business+ possono scegliere di pagare con carta di credito o con fatturazione self-service.
Processo di candidatura precedente
Il processo manuale di candidatura per le istituzioni scolastiche non è più disponibile. Tutti coloro che beneficiano già dello sconto Slack for Education continueranno a far parte del programma fintanto che soddisferanno i criteri di idoneità:
Istituzioni scolastiche idonee
Documenti che confermano lo status di no profit o accreditato (come una lettera dall’ufficio delle imposte o dall’amministrazione centrale della scuola)
Una nota sul processo di revisione
Slack è a disposizione di tutti, ma non tutte le organizzazioni soddisfano i nostri requisiti di idoneità per partecipare a questo programma. Slack stabilisce queste linee guida e determina l'idoneità di un’organizzazione esclusivamente a propria discrezione. Ci riserviamo il diritto di approvare o respingere la candidatura o la partecipazione di un’organizzazione in qualsiasi momento, per qualsiasi motivo e di ampliare o modificare le nostre linee guida sull’idoneità in qualsiasi momento.