Automazioni: programmare messaggi ricorrenti in un canale
Automazioni: programmare messaggi ricorrenti in un canale
Cosa imparerai in meno di 5 minuti: come programmare messaggi ricorrenti in un canale in modo da poter inviare promemoria, impostare meeting giornalieri o tenere in ordine gli aggiornamenti dei progetti.
Si comincia! Iniziare con un modello di workflow
Dal desktop, fai clic su Agenti e strumenti nella barra laterale.
Da Workflow, seleziona Modelli.
Seleziona il modello Invia un messaggio programmato.
Passaggio 1: impostare una pianificazione per il messaggio
Il modello è impostato per inviare un messaggio ricorrente in un canale in base a una pianificazione. Per specificare la pianificazione, clicca sulla prima icona Matita.
Modifica la data e l’ora in cui vuoi avviare il workflow e scegli una frequenza.
Fai clic su Save (Salva).
Passaggio 2: modificare il messaggio e dove inviarlo
Per modificare il messaggio e il canale in cui inviare il messaggio ricorrente, clicca sulla seconda icona Matita.
Digita il nome del canale nel primo campo e selezionalo dall’elenco. Poi, personalizza il messaggio nel campo Aggiungi un messaggio.
Fai clic su Save (Salva).
Passaggio 3: completare
Clicca su Completa, poi dai un nome al workflow e clicca su Avanti.
Se lo desideri, aggiungi i manager del workflow e modifica le autorizzazioni, poi clicca su Pubblica.
Il tuo workflow è stato pubblicato! Per scoprire di più sui workflow e ricevere assistenza, clicca sull’icona del punto interrogativo su Slack.