Automatisierungen: Wiederkehrende Nachrichten in einem Channel planen
Automatisierungen: Wiederkehrende Nachrichten in einem Channel planen
Das erfährst du in maximal 5 Minuten: So planst du wiederkehrende Nachrichten in einem Channel, damit du Erinnerungen senden, tägliche Versammlungen einrichten oder Projektaktualisierungen organisiert halten kannst.
Leg einfach los! Mit einer Workflow-Vorlage starten
Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf Agenten und Tools.
Wähle in Workflows die Option Vorlagen aus.
Wähle die Vorlage Geplante Nachricht senden aus.
Schritt 1: Zeitplan für deine Nachricht festlegen
Die Vorlage wird so eingerichtet, dass sie eine wiederkehrende Nachricht nach einem Zeitplan in einem Channel sendet. Klicke, um den Zeitplan anzugeben, auf das erste Bleistiftsymbol.
Bearbeite das Datum und die Uhrzeit, zu denen der Workflow starten soll, und wähle eine Häufigkeit aus.
Klicken Sie auf Speichern.
Schritt 2: Nachrichtentext und Adressaten bearbeiten
Klicke, um die Nachricht und den Channel zu bearbeiten, an den die wiederkehrende Nachricht gesendet wird, auf das zweite Bleistiftsymbol.
Gib den Namen des Channels in das erste Feld ein und wähle ihn aus der Liste aus. Passe dann die Nachricht im Feld Nachricht hinzufügen an.
Klicken Sie auf Speichern.
Schritt 3: Abschließen
Klicke auf Abschließen, gib deinem Workflow dann einen Namen und klicke auf Weiter.
Füge Workflow-Manager:innen hinzu und bearbeite, wenn du möchtest, die Berechtigungen. Klicke dann auf Veröffentlichen.
Dein Workflow wurde veröffentlicht! Mehr Infos über Workflows und Hilfe erhältst du, wenn du auf das Fragezeichen in Slack klickst.