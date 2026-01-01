Comprendere il ruolo del proprietario principale
Il proprietario principale è il più importante ruolo amministrativo in Slack. Puoi diventare un proprietario principale creando la tua area di lavoro o se un proprietario principale decide di trasferire a te la proprietà di un'area di lavoro o di un’organizzazione Enterprise. Continua a leggere per scoprire di più su questo ruolo e su come assicurarti che sia la persona giusta a ricoprirlo.
Comprendere i criteri di proprietà di Slack
Per comprendere il ruolo del proprietario principale, è utile conoscere i criteri di proprietà di Slack. Il proprietario principale ha la facoltà di prendere le decisioni finali e rappresenta il cliente nell'amministrazione dell'area di lavoro.
- Se utilizzi il dominio e-mail aziendale per creare un'area di lavoro o un’organizzazione, la tua organizzazione è il cliente.
- Se la tua area di lavoro viene configurata da qualcuno non formalmente associato a un'organizzazione, il cliente è la persona che ha creato l'area di lavoro.
Per scoprire di più riguardo alla nostra definizione di cliente, consulta le Condizioni d’uso.
Scegliere il proprietario principale adeguato
Piani Free, Pro e Business+
Piano Enterprise
Il proprietario principale dell'area di lavoro possiede il livello più alto di autorizzazioni in Slack. Solo questa persona può eliminare l'area di lavoro o trasferirne la proprietà a qualcun altro. Solo una persona alla volta può ricoprire questo ruolo, pertanto è importante assicurarsi che sia quella adeguata. Ecco alcuni suggerimenti:
- Un dirigente o un responsabile di livello senior
- Una persona del reparto IT che fornisce le licenze o gestisce l'amministrazione contabile
- Se sei all'interno delle linee guida dei criteri della tua organizzazione, utilizza un account e-mail di servizio/amministrativo condiviso sul dominio del tuo computer che venga gestito da personale autorizzato
Il proprietario principale dell’organizzazione possiede il livello più alto di autorizzazioni in Slack. Solo questa persona può trasferire la proprietà dell’organizzazione a qualcun altro. Solo una persona alla volta può ricoprire questo ruolo, pertanto è importante assicurarsi che sia quella adeguata. Ecco alcuni suggerimenti:
- Un responsabile di livello senior o dirigenziale
- Una persona del reparto IT che fornisce le licenze o gestisce l'amministrazione contabile
- Se sei all'interno delle linee guida dei criteri della tua organizzazione, utilizza un account e-mail di servizio/amministrativo condiviso sul dominio del tuo computer che venga gestito da personale autorizzato
Trasferire la proprietà principale
Poiché le organizzazioni cambiano col tempo, Slack dà la possibilità di trasferire la proprietà di un'area di lavoro o di un’organizzazione Enterprise a qualcun altro. Consigliamo di aggiungere un passaggio al processo di uscita dall'azienda per fare in modo che un dipendente in uscita possa trasferire la proprietà prima di lasciare l'azienda.
Se il proprietario principale lascia l'azienda prima di trasferire la proprietà, possiamo provare a fare qualcosa ma non lo assicuriamo. Consigliamo di utilizzare le seguenti buone pratiche per proprietari principali per conservare la tua area di lavoro.
Buone pratiche per proprietari principali
Come proprietario principale di un'area di lavoro o di un’organizzazione Enterprise, utilizza i suggerimenti seguenti per gestire Slack.
Assegnare proprietari, amministratori e contatti per fatturazione
- Promuovi proprietari e amministratori che possano aiutare con le attività amministrative quotidiane, come gestire gli inviti o i canali. Oppure assegna ruoli di sistema ai membri (opzione disponibile solo nei piani Enterprise).
- Aggiungi contatti per fatturazione, come persone dal reparto contabilità, per tenerli informati sulle attività di fatturazione.
Tenere gli account amministrativi sul dominio aziendale
- Assicurati che tutti i proprietari e gli amministratori utilizzino il proprio indirizzo e-mail aziendale per entrare nell'area di lavoro o organizzazione Enterprise di Slack.
- Se il dominio e-mail della tua azienda cambia, il proprietario principale e gli altri membri interessati devono aggiornare il proprio indirizzo e-mail in Slack.