Impedire ai dispositivi mobili jailbroken o con accesso root di accedere a Slack
Impedire ai dispositivi mobili jailbroken o con accesso root di accedere a Slack
Per proteggere i dati, i proprietari delle aree di lavoro e delle organizzazioni possono impedire ai membri di accedere a Slack su dispositivi che sembrano jailbroken (iOS) o con accesso root (Android).
Nota: Slack ha sviluppato questo algoritmo di rilevamento basandosi sulle migliori pratiche del settore. Tuttavia, è possibile che il nostro sistema non sia in grado di rilevare il 100% dei dispositivi compromessi e che possano verificarsi falsi positivi in cui segnaliamo dispositivi che in realtà non rientrano tra quelli compromessi.
Cosa possono aspettarsi i membri
Quando questa impostazione è abilitata, è possibile che i membri vengano bloccati quando effettuano l'accesso o nel momento in cui Slack verifica la presenza di dispositivi jailbroken o rooted.
I membri che utilizzano il Single Sign-On (SSO) da dispositivi jailbroken o con accesso root verranno bloccati al momento dell'accesso a Slack.
I membri che accedono da dispositivi jailbroken o rooted usando indirizzo e-mail e passwordpotrebbero riuscire ad accedere a Slack, ma verranno disconnessi la prossima volta che Slack verificherà la presenza di dispositivi jailbroken o rooted.
I membri che accedono da dispositivi jailbroken o rooted in un browser riusciranno ad accedere a Slack, ma verranno disconnessi la prossima volta che Slack verificherà la presenza di dispositivi jailbroken o rooted.
Blocca i dispositivi jailbroken o con accesso root
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Piano Enterprise Grid
Dal desktop, clicca su Amministratore nella barra laterale.
Impostazioni area di lavoro dal menu, quindi clicca su Sicurezza.
Accanto a Dispositivi jailbroken o con accesso root, clicca su Modifica.
Deseleziona la casella accanto a Consenti ai dispositivi jailbroken o con accesso root di accedere a Slack.
Clicca su Salva.
Dal desktop, clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.
Passa il puntatore su Strumenti e impostazioni, poi clicca su Impostazioni organizzazione.
Dalla barra laterale sinistra, clicca su Sicurezza, quindi seleziona Impostazioni di sicurezza.
Accanto a Dispositivi jailbroken o con accesso root, clicca su Modifica.
Deseleziona la casella accanto a Consenti ai dispositivi jailbroken o con accesso root di accedere a Slack.
Clicca su Salva.
Chi può utilizzare questa funzione?
Proprietaridell’area di lavoro e proprietari dell’organizzazione