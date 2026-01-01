Tutorial e video
Imparare a usare Slack con semplicità: tutorial, video e consigli per essere più produttivi.
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Video: organizzare le conversazioni su Slack
Impara a mantenere organizzati i canali e i messaggi diretti nella barra laterale di Slack. Per scoprire di più, leggi il nostro articolo dettagliato sulle sezioni personalizzate.
Nota: se utilizzi la versione gratuita di Slack, scopri in che modo gestire quello che visualizzi nella barra laterale oppure inizia la prova gratuita per utilizzare le sezioni personalizzate.
Altri video di Slack
Mettiamo a disposizione anche una serie di tutorial di Slack per aiutarti ad ambientarti e a iniziare a lavorare su Slack.
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