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Einfaches Lernen mit Slack: Tutorials, Videos & Tipps, um schneller voranzukommen.
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Video: Deine Unterhaltungen in Slack organisieren
Sieh dir an, wie du deine Channels und Direktnachrichten in deiner Seitenleiste in Slack organisieren kannst. Weitere Infos findest du in unserem detaillierten Artikel zu Deine Ordner.
Hinweis: Wenn du die kostenlose Version von Slack verwendest, lies nach, wie du verwalten kannst, was du in deiner Seitenleiste siehst, oder starte ein kostenloses Probeabo, um „Deine Ordner“ zu verwenden.
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Wir bieten zudem eine Reihe von Slack-Tutorials an, die dir dabei helfen, in Slack loszulegen, dich über die Funktionen zu informieren und in Slack zu arbeiten.
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