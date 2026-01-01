Sieh dir an, wie du deine Channels und Direktnachrichten in deiner Seitenleiste in Slack organisieren kannst. Weitere Infos findest du in unserem detaillierten Artikel zu Deine Ordner.

Hinweis: Wenn du die kostenlose Version von Slack verwendest, lies nach, wie du verwalten kannst, was du in deiner Seitenleiste siehst, oder starte ein kostenloses Probeabo, um „Deine Ordner“ zu verwenden.

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Wir bieten zudem eine Reihe von Slack-Tutorials an, die dir dabei helfen, in Slack loszulegen, dich über die Funktionen zu informieren und in Slack zu arbeiten.