Profilo e preferenze
Modifica il tuo profilo e le preferenze per adattare Slack alle tue esigenze.
Gestisci le tue preferenze Slackbot
Puoi gestire le tue preferenze per decidere se visualizzare l’icona di Slack nella barra del menu su macOS per aprire Slackbot Mini e se Slackbot può effettuare ricerche sul Web.
Gestisci le preferenze
- Dal desktop, clicca sulla tua foto del profilo nella barra laterale.
- Seleziona Preferenze.
- Seleziona IA di Slack.
- Seleziona o deseleziona la casella accanto alla preferenza di Slackbot che vuoi gestire.
Chi può utilizzare questa funzione?
Fantastico!
Grazie mille per il feedback!
For questions or support, go to the Slack Help Center.
For questions or support, go to the Slack Help Center.
Ops! Si è verificato un problema. Riprova più tardi.