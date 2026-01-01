Tu perfil y preferencias
Modifica tu perfil, ajusta tus preferencias y consigue que Slack funcione a tu medida
Gestionar preferencias de Slackbot
Puedes gestionar tus preferencias para decidir si el icono de Slack se muestra en la barra de menú de macOS para abrir Slackbot Mini, así como si Slackbot puede buscar en la web.
Gestionar preferencias
- En el ordenador, haz clic en tu foto de perfil, situada en la barra lateral.
- Selecciona Preferencias.
- Selecciona IA de Slack.
- Marca o desmarca la casilla que se encuentra junto a las preferencias de Slackbot que quieras gestionar.
¿Quién puede usar esta función?
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