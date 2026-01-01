Gestione area di lavoro
Scopri come gestire la tua area di lavoro Slack o la tua organizzazione Enterprise Grid.
Slack Connect: gestire le connessioni della tua organizzazione
Per aiutarti a gestire Slack Connect per la tua organizzazione, puoi visualizzare un riepilogo di tutte le organizzazioni esterne con cui stai lavorando:
- visualizza tutte le organizzazioni connesse e disconnesse
- visualizza e gestisci le impostazioni Slack Connect per organizzazione (ad esempio modifica impostazioni di approvazione o disconnetti da un’organizzazione)
- visualizza il numero di canali e di messaggi diretti con persone di organizzazioni esterne
vedi tutte le organizzazioni con cui lavori
Piani Pro e Business+
Piano Enterprise
- Da Home, fai clic su Directory.
- Clicca su Esterno in alto nella pagina.
- Clicca sull’ icona Ingranaggio e seleziona Gestisci connessioni per vedere tutte le organizzazioni con cui lavori.
- Da Home, fai clic su Directory.
- Clicca su Esterno in alto nella pagina.
- Clicca sull’ icona Ingranaggio e seleziona Visualizza connessioni per vedere tutte le organizzazioni con cui lavori.
Suggerimento: per modificare le impostazioni di Slack Connect per un’organizzazione o per disconnettersi, clicca sull’icona dei tre puntini accanto al nome dell’organizzazione.
Chi può utilizzare questa funzione?
-
Proprietari/amministratori dell’organizzazione (piani Enterprise) e proprietari/amministratori dell’area di lavoro (piani Pro e Business+)
- Disponibile per i piani a pagamento
Fantastico!
Grazie mille per il feedback!
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