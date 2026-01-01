Als Hilfestellung für die Verwaltung von Slack Connect für deine Organisation kannst du dir eine Zusammenfassung aller externen Organisationen ansehen, mit denen du zusammenarbeitest:

Alle verbundenen und nichtverbundenen Organisationen ansehen

Slack Connect-Einstellungen je nach Organisation ansehen und verwalten (z. B. Einstellungen für Genehmigungen bearbeiten oder Verbindung mit einer Organisation trennen)

Anzahl der Channels und Direktnachrichten mit Personen aus externen Organisationen anzeigen



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Tipp: Wenn du die Slack Connect-Einstellungen für eine Organisation anpassen oder die Verbindung trennen möchtest, klicke auf das Symbol mit den drei Punkten neben dem Organisationsnamen