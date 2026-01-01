Os proprietários e administradores de workspace podem aprovar determinados domínios de e-mail para permitir que qualquer pessoa com um endereço de e-mail aprovado entre no workspace. Qualquer domínio de e-mail que você adicionar será visível na página de entrada do seu workspace.

Observação: A ativação do logon único (SSO) substituirá as preferências de inscrição no workspace.

Definir o modo de inscrição no workspace

No computador, clique em Administrador na barra lateral. Selecione Configurações do workspace no menu Ao lado de Permitir que pessoas com domínios de e-mail aprovados entrem neste workspace, clique em Expandir. Marque a caixa ao lado de Permitir que pessoas com endereços de e-mail aprovados entrem no workspace. Insira os domínios e depois clique em Salvar.

Todas as pessoas com endereços de e-mail aprovados poderão entrar, clicando no link de inscrição do workspace ou entrando na página de login do seu e-mail.

Observação: se um membro do seu workspace solicitar um convite para uma pessoa que tenha um endereço de e-mail aprovado, essa solicitação será aprovada automaticamente.