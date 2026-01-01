Workspace-Inhaber:innen und -Administrator:innen können bestimmte E-Mail-Domänen genehmigen, sodass alle mit einer genehmigten E-Mail-Adresse ihrem Workspace beitreten können. Alle E-Mail-Domänen, die du hinzufügst, sind auf der Anmeldeseite für deinen Workspace sichtbar.

Hinweis: Durch Aktivierung des Einmaligen Anmeldens (SSO) werden die bestehenden Einstellungen für die Workspace-Registrierung überschrieben.

Workspace-Registrierungsmodus einrichten

Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf Administrator. Wähle Workspace-Einstellungen aus dem Menü aus. Klicke neben Personen erlauben, mit genehmigten E-Mail-Domains diesem Workspace beizutreten auf Erweitern. Aktiviere das Kontrollkästchen neben Personen mit genehmigten E-Mail-Adressen diesem Workspace beitreten lassen. Gib deine Domain(s) ein und klicke dann auf Speichern.

Alle Benutzer:innen mit genehmigter E-Mail-Adresse können deinem Workspace durch Klicken auf den Registrierungs-Link deines Workspace oder durch Eingabe ihrer E-Mail auf der Anmeldeseite beitreten.

Hinweis: Wenn ein Mitglied deines Workspace eine Einladung für eine Person mit genehmigter E-Mail-Adresse anfordert, wird diese Anforderung automatisch genehmigt.