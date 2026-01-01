Workspace-Management
Du möchtest mehr darüber wissen, wie du dein Team einrichten kannst? Dann bist du hier richtig!
Weiter Zurück Aktionen,Aktivität,Zugriffs-Logs,Barrierefreiheit,hinzufügen,App hinzufügen,Mitglieder hinzufügen,Zu Slack hinzufügen,Administratoren,alle Passwörter,Analytik,Android,Mitteilung,Mitteilungen,App-Verzeichnis,App-Symbol,Apple Watch,Apps genehmigen,archivieren,Asana,Atlassian,Automatisierungs-Apps,Badge,Rechnungsdaten,Rechnungsstellung,Bitbucket,Bot-Benutzer,Box,Durchsuchen,Anrufe,Anrufe:,abbrechen,Änderungen,Channels,Channel sofort,Channel-Management,Channel-Benachrichtigung,Channel-Vorschläge,Domains beanspruchen,schließen,Unternehmenskultur,Compliance-Exporte,verfassen,Computer,Unterhaltungen,konvertierenverbinden,verknüpfte Accounts,Verbindung,verbinden,Nachrichten kopieren,erstellen,Anpassung,anpassen,Benutzerdefinierte SAML,benutzerdefiniert,Kunden-Support-Teams,Datenexporte,Datensicherheit,deaktivieren,Standard-Channels,löschen,Löschung,Slack bereitstellen,Desktop,Direktnachrichten,Verzeichnis,deaktivieren,entdecken und beitreten,Ermittlungs-APIs,Anzeigename,DMs,Bitte nicht stören,Domain,Domains,Downgrade,Dropbox,doppelte Accounts,bearbeiten,Bearbeitung,Bildung,E-Mail-AdresseE-Mail,Emoji,Emoticons,Enterprise Grid,Enterprise Mobility ManagementFührungskräfte,exportieren,abgelehnte Zahlungen,Faire Rechnungsstellung,FAQs,finden,Format,Formatierung,Framework für Apps,kostenlose Testversionen,allgemein,erste Schritte,giphy,Github-Integration,Github-Organisation,Github,Glossar,Google Apps,Google Kalender,Google Drive,Gäste,Highlights,HipChat,Personalbereich,IFTTT,importieren,Eingehende Webhooks,Integrationen,iOs,einladen,IT-Teams,JIRA,beitreten,Dran bleiben,Tastatur-Layout,Tastaturkürzel,Schlüsselbund-Zugriff,Keyword-Benachrichtigungen,Sprache,Sprachen,verlassen,Vorschau von Links,laden,Limits,Links,Linux,Mac,Workspace verwalten,Apps verwalten,Mitglieder verwalten,Marketing,Erwähnung,zusammenführen,Nachrichtenaktionen,Nachrichten werden angezeigt,Nachrichtenanzeige,Microsoft-Produkte,mobil,mobile Push,Channels übertragen,Workspaces übertragen,mehrere,stummschalten,Name,Namen,Lärm,Nonprofit-Organisationen,benachrichtigen,OneDrive,onboarden,Inhaber,Passwort,Zahlung,Zahlungen,Berechtigungen,Telefone,pinnen,Plan,Pläne,Plus-Plan,Umfragen,primäre Inhaberschaft,Datenschutzrichtlinien,Aufgaben priorisieren,geschlossen,geschlossener Channel,geschlossene Notizen und Dateien,Projekt-Management,offener Channel,Zielsetzung,Quick-Switcher,Zitat,reaktivieren,lesen,Personalbeschaffung,Referrer-Informationen,Erinnerung,entfernen,umbenennen,Aufbewahrung,Neuen Workspace anfordern,Rolle,Rollen,RSS,Vertrieb,Salesforce,SAML,SCIM,SCIM-Zugriffsrechte,Screenreader,Suche,senden,Sitzungsdauer,Nachrichten teilen,teilen,Geteilter Channel,Geteilte Channels,Seitenleiste,anmelden,abmelden,Account-Erstellungsmodus,Einmaliges Anmelden,Slack-Tag,Slack für Teams,Slack-Benachrichtigungen,Notizen und Dateien speichern,Service-Level-Agreements,ServiceNow,Account erstellen,Slack-Status,Slackbot,Slash-Befehle,Snippet,pausieren,Software-Entwickler,Sternmarkierung,Statistiken,Stride,synchronisieren,Tablets,Steuer,Threads,Zeitzone,Tipps,To-do-Listen,Thema,Triage-Channels,Nutzungsbedingungen,Trello,Fehlerbehebung,Schwierigkeiten beim Empfang,Tour,Twitter,Zwei-Faktor-Authentifizierung,Ungelesene Nachrichten,Updates,Upgrade,hochladen,Benutzername,Benutzergruppen,URL,Urlaub,Anbieter- und Überweisung,Video,Audio-Anruf,Audio,was ist,Was ist wichtig,auf Positivliste setzen,Windows Phone,Windows,Arbeiten in,Workspace-Apps,Anfragen für Workspace-Erstellung,Workspace-Auffindbarkeit,Workspace-Einstellungen,Wunderlist,deine Aktionen,Zapier,zoom,Funktionen,#allgemein,Dateispeicherung,Beiträge,Dark Mode,Design,Workflow-Builder,Audio,Video,Bildschirmfreigabe,Workflows,Outlook-Kalender,Eingeladene Mitglieder,Inhaberschaft übertragen,Positivliste,Enterprise Key Management,Transport Layer Security,Starke Kundenauthentifizierung,CSVTextdatei,Arbeitszeiten, Suche nach „[term]“ [n]+ weitere Ergebnisse anzeigen → Verwalten, wie Leute deinem Workspace beitreten
Workspace-Inhaber:innen und -Administrator:innen können bestimmte E-Mail-Domänen genehmigen, sodass alle mit einer genehmigten E-Mail-Adresse ihrem Workspace beitreten können. Alle E-Mail-Domänen, die du hinzufügst, sind auf der Anmeldeseite für deinen Workspace sichtbar.
Hinweis: Durch Aktivierung des Einmaligen Anmeldens (SSO) werden die bestehenden Einstellungen für die Workspace-Registrierung überschrieben. Workspace-Registrierungsmodus einrichten
Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf
Administrator. Wähle
Workspace-Einstellungen aus dem Menü aus. Klicke neben
Personen erlauben, mit genehmigten E-Mail-Domains diesem Workspace beizutreten auf Erweitern. Aktiviere das Kontrollkästchen neben
Personen mit genehmigten E-Mail-Adressen diesem Workspace beitreten lassen. Gib deine Domain(s) ein und klicke dann auf
Speichern.
Alle Benutzer:innen mit genehmigter E-Mail-Adresse können deinem Workspace durch Klicken auf den Registrierungs-Link deines Workspace oder durch Eingabe ihrer E-Mail auf der Anmeldeseite beitreten. Hinweis: Wenn ein Mitglied deines Workspace eine Einladung für eine Person mit genehmigter E-Mail-Adresse anfordert, wird diese Anforderung automatisch genehmigt.
Wer kann diese Funktion benutzen?
Workspace-Inhaber:innen und -Administrator:innen
Kostenlose Pläne, Pro- und Business+-Pläne Super!
Vielen Dank für dein Feedback!
For questions or support, go to the
Slack Help Center.
For questions or support, go to the
Slack Help Center. Hoppla! Wir haben gerade Schwierigkeiten. Bitte versuche es später noch einmal!