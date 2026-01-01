A foto do perfil ajuda a equipe a saber que você está no Slack. Além disso, se a foto for clara, as pessoas reconhecerão você mais facilmente em um grupo ou uma reunião.



Adicionar foto do perfil

Computador iOS Android Clique na sua foto do perfil na barra lateral.

Selecione Perfil no menu. Clique em Editar. Em Foto do perfil, clique em Enviar foto.

Selecione uma foto. Ajuste o enquadramento e clique em Salvar. Clique em Salvar alterações. Toque na foto do perfil na parte superior da tela. Toque em Ver perfil. Toque em Editar perfil, e depois toque em Editar foto. Tire uma foto ou faça upload de uma foto que já esteja no seu dispositivo. Se necessário, corte a foto e depois toque em Escolher. Toque em Salvar. Toque na foto do perfil na parte superior da tela. Toque em Ver perfil. Toque em Editar perfil, e depois toque em Editar foto. Tire uma foto ou faça upload de uma foto que já esteja no seu dispositivo. Aguarde um momento para que seu perfil seja atualizado. Toque em Salvar. Diga “xis”! A foto de perfil deve ter pelo menos 512 x 512 pixels, mas não pode exceder 1.024 x 1.024 pixels. Observação: Se o seu endereço de e-mail do Slack for o mesmo usado na conta do Gravatar, a sua foto do perfil do Slack aparecerá no Gravatar. Se quiser mudar a foto, carregue uma nova no Slack.



Remover foto do perfil

É possível remover sua foto do perfil do app Slack para computadores ou no navegador, mas por enquanto não é possível fazer isso nos nossos apps para dispositivos móveis.