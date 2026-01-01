Mit deinem Profilfoto weiß dein Team direkt, wer du in Slack bist. Und wenn das Foto scharf ist, wird es für andere einfacher, dich innerhalb einer Gruppe oder in einem Meeting zu finden.



Ein Profilfoto hinzufügen

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Wähle Profil aus dem Menü aus. Klicke auf Bearbeiten. Klicke unter Profilfoto auf Foto hochladen.

Wähle ein Foto aus. Passe den Bildausschnitt an und klicke dann auf Speichern. Klicke auf Änderungen speichern. Tippe oben auf dem Bildschirm auf dein Profilbild. Tippe auf Profil anzeigen. Tippe auf Profil bearbeiten und dann auf Foto bearbeiten. Nimm ein Foto auf oder lade eines von deinem Gerät hoch. Passe die Größe deines Fotos an, wenn es nötig ist, und tippe dann auf Auswählen. Tippe auf Speichern. Tippe oben auf dem Bildschirm auf dein Profilbild. Tippe auf Profil anzeigen. Tippe auf Profil bearbeiten und dann auf Foto bearbeiten. Nimm ein Foto auf oder lade eines von deinem Gerät hoch. Warte einen kurzen Moment, damit dein Profilbild aktualisiert wird. Tippe auf Speichern. Bitte lächeln! Dein Profilbild sollte mindestens 512x512 Pixel haben, aber nicht größer als 1024x1024 Pixel sein. Hinweis: Wenn du für die Anmeldung bei Slack dieselbe E-Mail-Adresse benutzt wie bei Gravatar, dann wird dein Gravatar als Profilbild verwendet. Falls du dein Foto ändern möchtest, lade ein neues in Slack hoch.



Profilfoto entfernen

Du kannst dein Profilfoto von Slack in der Desktop-App oder im Browser entfernen, aber es ist derzeit nicht möglich, dies von unseren mobilen Apps aus zu tun.