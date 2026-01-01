Profilo e preferenze
Modifica il tuo profilo e le preferenze per adattare Slack alle tue esigenze.
Caricare una foto del profilo
La foto del profilo permette al team di riconoscerti su Slack. Se la foto è chiara, sarà più facile riconoscerti tra molte persone o durante una riunione!
Aggiungere una foto del profilo
Desktop
iOS
Android
- Fai cli sulla foto del profilo nella barra laterale.
- Seleziona Profilo dal menu.
- Clicca su Modifica.
-
Alla voce Foto del profilo, clicca su Carica foto.
- Seleziona una foto.
-
Regola l’inquadratura e clicca su Salva.
- Clicca su Salva modifiche.
- Tocca la tua foto del profilo nella parte superiore dello schermo.
- Tocca Visualizza profilo.
- Tocca Modifica profilo, quindi tocca Modifica foto.
- Scatta una foto o caricane una dal tuo dispositivo.
- Se necessario, ritaglia la foto e tocca Seleziona.
- Tocca Salva.
- Tocca la tua foto del profilo nella parte superiore dello schermo.
- Tocca Visualizza profilo.
- Tocca Modifica profilo, quindi tocca Modifica foto.
- Scatta una foto o caricane una dal tuo dispositivo.
- Attendi che il profilo si aggiorni.
- Tocca Salva.
Sorridi! Il formato della foto del profilo deve essere compreso tra 512x512 e 1024x1024 pixel.
Nota: se l’indirizzo e-mail di Slack è lo stesso associato all’account Gravatar, la foto del profilo di Slack corrisponderà al tuo Gravatar. Se vuoi modificare la foto, caricane una nuova su Slack.
Rimuovere una foto del profilo
Puoi rimuovere la foto del profilo dall’app desktop di Slack o da un browser, ma al momento non è possibile farlo dalle app per dispositivi mobili.
- Fai cli sulla foto del profilo nella barra laterale.
- Seleziona Profilo dal menu.
- Clicca su Modifica.
-
Sotto la foto, seleziona Rimuovi foto.
- Clicca su Sì, rimuovi foto.
- Clicca su Salva modifiche.
Fantastico!
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