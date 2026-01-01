Administração do workspace
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Se você precisa baixar ou excluir o armazenamento de dados de um app hospedado na
infraestrutura gerenciada do Slack, use uma API ou a interface de linha de comando (CLI) do Slack. Para fazer isso, é necessário ser colaborador do app. Dica: caso você não consiga se adicionar como colaborador, peça para o desenvolvedor do app seguir as etapas abaixo. Baixar o armazenamento de dados de um app
Usar uma API
Usar a CLI
Baixe e instale a
CLI do Slack (se ainda não fez isso). Em um terminal, mude seu diretório de trabalho para o diretório de projeto do app.
Para baixar um único registro de um armazenamento de dados, use o comando
. Para baixar todos os registros de um armazenamento de dados, use o comando slack datastore get . Caso seu armazenamento de dados tenha mais de uma página de registros, talvez seja necessário usar a paginação para buscar todos os registros. slack datastore query --output json
Excluir o armazenamento de dados de um app
Usar uma API
Para excluir um único registro, chame a API . Todos os dados vão ser gerados no formato JSON. apps.datastore.delete Usar a CLI
Baixe e instale a
CLI do Slack (se ainda não fez isso). Em um terminal, mude seu diretório de trabalho para o diretório de projeto do app.
Para excluir um único registro de um armazenamento de dados, use o comando
. slack datastore delete Para excluir um armazenamento de dados inteiro, há duas opções:
• Use o comando para determinar as IDs de todos os registros a serem excluídos e, depois, o comando slack datastore query para excluí-los um de cada vez. slack datastore delete • Remova o armazenamento de dados do manifesto do seu app e reimplemente o app com o comando para excluir toda a tabela de armazenamento de dados. slack deploy --force
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