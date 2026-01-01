Ao criar um fluxo de trabalho no Slack, é possível adicionar uma etapa de conector para que o fluxo de trabalho realize ações em outros serviços, como enviar informações a uma planilha do Google. Caso seu workspace ou sua organização Enterprise exija aprovação de apps, ou se as etapas precisarem de configuração adicional, envie uma solicitação para seus administradores antes incluí-las nos fluxos de trabalho.

Enviar uma solicitação de aprovação

No computador, clique em Agentes e ferramentas na barra lateral. Em Fluxos de trabalho, clique no botão Novo no canto superior direito. Para solicitar uma etapa de conector para um fluxo de trabalho existente, clique em Gerenciados por você e selecione um fluxo de trabalho. Abaixo de Etapas, localize ou pesquise o nome do serviço de terceiros para o qual você gostaria de adicionar uma etapa de conector. Clique em Solicitar. Você receberá uma mensagem do Slack quando a solicitação for analisada.

Observação: se a guia Agentes e ferramentas não estiver disponível na barra lateral, procure a guia

Ferramentas. Pode ser necessário clicar em Mais para encontrá-la.

Enviar uma solicitação de configuração

Se a etapa de conector que você gostaria de adicionar precisar de configuração adicional, você verá um alerta ao selecioná-la.

No computador, clique em Agentes e ferramentas na barra lateral. Em Fluxos de trabalho, clique no botão Novo no canto superior direito. Para solicitar uma configuração para um fluxo de trabalho existente, clique em Gerenciados por você e selecione um fluxo de trabalho. Abaixo de Etapas, localize ou pesquise o nome do serviço de terceiros para o qual você gostaria de adicionar uma etapa de conector. Clique em Solicitar ajuda a um administrador para solicitar a configuração necessária.