Wenn du einen Workflow in Slack erstellst, kannst du einen Connector-Schritt hinzufügen, sodass dein Workflow Aktionen in anderen Diensten ausführen kann (z. B. Informationen an eine Google-Tabelle senden). Wenn dein Workspace oder deine Enterprise-Organisation eine App-Genehmigung erfordert oder wenn für die Schritte eine zusätzliche Konfiguration benötigt wird, musst du eine Anfrage an deine Admins senden, bevor du diese Schritte deinen Workflows hinzufügen kannst.

Genehmigungsanfrage übermitteln

Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf Agenten und Tools. Klicke in Workflows oben rechts auf die Schaltfläche Neu. Wenn du einen Connector-Schritt für einen bestehenden Workflow anfordern möchtest, klicke auf Von dir verwaltet und wähle dann einen Workflow aus. Suche unter Schritte nach dem Namen des Drittanbieter-Service, für den du einen Connector-Schritt hinzufügen möchtest. Klicke auf Anfragen. Sobald deine Anfrage geprüft wurde, erhältst du eine Nachricht von Slack.

Hinweis: Wenn der Tab Agenten und Tools in der Seitenleiste nicht angezeigt wird, suche stattdessen nach

Tools. Möglicherweise musst du auf Mehr klicken, um sie zu finden.

Konfigurationsanfrage übermitteln

Wenn für den Connector-Schritt eine zusätzliche Konfiguration erforderlich ist, wird dir bei Auswahl des Schritts eine Warnung angezeigt.

Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf Agenten und Tools. Klicke in Workflows oben rechts auf die Schaltfläche Neu. Wenn du eine Konfiguration für einen bestehenden Workflow anfordern möchtest, klicke auf Von dir verwaltet und wähle dann einen Workflow aus. Suche unter Schritte nach dem Namen des Drittanbieter-Service, für den du einen Connector-Schritt hinzufügen möchtest. Klicke auf Hilfe von Admins anfordern, um die erforderliche Konfiguration anzufordern.