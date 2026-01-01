Creare un workflow: richiedere i passaggi di connettore
Creare un workflow: richiedere i passaggi di connettore
Quando crei un workflow in Slack, puoi aggiungere un passaggio di connettore in modo che il workflow possa eseguire azioni in altri servizi (come l’invio di informazioni a un foglio di lavoro Google). Se l’area di lavoro o l’organizzazione Enterprise richiedono l’approvazione delle app o se i passaggi richiedono una configurazione aggiuntiva, dovrai inviare una richiesta agli amministratori prima di poter aggiungere questi passaggi ai workflow.
Inviare una richiesta di approvazione
Dal desktop, fai clic su Agenti e strumenti nella barra laterale.
Da Workflow, clicca sul pulsante Nuovo in alto a destra.
Per richiedere un passaggio di connettore per un workflow esistente, clicca su Gestiti da te, quindi seleziona un workflow.
Sotto Passaggi, individua o cerca il nome del servizio di terze parti a cui vuoi aggiungere un passaggio di connettore.
Clicca su Richiedi. Quando la tua richiesta sarà esaminata, riceverai un messaggio da Slack.
Nota: se non trovi la scheda Agenti e strumenti nella barra laterale, cerca la scheda Strumenti . Per trovarla, potresti dover cliccare su Altro.
Inviare una richiesta di configurazione
Se il passaggio di connettore che desideri aggiungere richiede una configurazione aggiuntiva, vedrai un avviso quando selezioni il passaggio.
Dal desktop, fai clic su Agenti e strumenti nella barra laterale.
Da Workflow, clicca sul pulsante Nuovo in alto a destra.
Per richiedere una configurazione per un workflow esistente, clicca su Gestiti da te, quindi seleziona un workflow.
Sotto Passaggi, individua o cerca il nome del servizio di terze parti a cui vuoi aggiungere un passaggio di connettore.
Clicca su Richiedi assistenza di un amministratore per richiedere la configurazione.