Navegue pelo Slack com facilidade usando nossos atalhos de teclado. Para ver uma lista de atalhos de teclado no Slack, basta pressionar ⌘ , (Mac) e Ctrl , (Windows/Linux) no computador. Ou continue lendo para ver uma lista completa.

Navegue pelo Slack com facilidade usando nossos atalhos de teclado. Para ver uma lista de atalhos de teclado no Slack, basta pressionar ⌘ , (Mac) e Ctrl ö (Windows/Linux) no computador ou continuar lendo para ver uma lista completa.

Navegue pelo Slack com facilidade usando nossos atalhos de teclado. Para ver uma lista de atalhos de teclado no Slack, basta pressionar ⌘ / (Mac) e Ctrl / (Windows/Linux). Ou continue lendo para ver uma lista completa.

Navegue pelo Slack com facilidade usando nossos atalhos de teclado. Para ver uma lista de atalhos de teclado no Slack, basta pressionar ⌘ ・ (Mac) e Ctrl ・ (Windows/Linux). Ou continue lendo para ver uma lista completa.

Navegue pelo Slack com facilidade usando nossos atalhos de teclado. Para ver uma lista de atalhos de teclado no Slack, basta pressionar ⌘ ' (Mac) e Ctrl ' (Windows/Linux). Ou continue lendo para ver uma lista completa.

Navegue pelo Slack com facilidade usando nossos atalhos de teclado. Para ver uma lista de atalhos de teclado no Slack, basta pressionar ⌘ à (Mac) e Ctrl à (Windows/Linux) ou continuar lendo para ver uma lista completa.

O que esperar

Os atalhos de teclado marcados com um único asterisco (*) podem divergir do que está listado caso o seu teclado esteja configurado para outro idioma que não seja o inglês.

Os atalhos de teclado marcados com dois asteriscos (**) somente funcionam no app Slack para computadores.

Atualmente, não é possível definir atalhos de teclado personalizados para o Slack.

Dica: Para obter mais informações sobre acessibilidade do teclado, acesse a opção Navegar no Slack com o teclado. Ou saiba mais sobre como usar o Slack com um leitor de tela.



Noções básicas do Slack

Mac Windows/Linux Ação Atalho Escrever uma nova mensagem ⌘ N ⌘ Shift K Cancelar envio de mensagem ⌘ Z Definir seu status ⌘ Shift Y Abrir suas preferências** ⌘ , Redimensionar a barra lateral esquerda† ← ou → Ocultar a barra lateral direita ⌘ . Criar um canvas ⌘ Shift N Fazer upload de arquivo** ⌘ O Ver todos os arquivos baixados ⌘ Shift J Criar um snippet ⌘ Shift Enter Adicionar uma reação de emoji à mensagem* ⌘ Shift ` ⌘ Shift # ⌘ Shift \ ⌘ Shift _ ⌘ Shift ¡ ⌘ Shift à ⌘ Shift 、 Iniciar uma pesquisa ⌘ G Pesquisar na conversa atual ⌘ F Iniciar, entrar, sair ou encerrar um círculo ⌘ Shift H Silenciar/ligar microfone em um círculo ⌘ Shift Espaço Abrir Ajuda F1 Alternar para visualização de tela inteira Ctrl ⌘ F Fechar janela ⌘ W Reabrir janela fechada por último ⌘ Shift W Abrir a visualização Pessoas ⌘ Shift E Sair do Slack** ⌘ Q Ação Atalho Escrever uma nova mensagem Ctrl N Ctrl Shift K Cancelar envio de mensagem Ctrl Z Definir seu status Ctrl Shift Y Abrir suas preferências** Ctrl , Redimensionar a barra lateral esquerda† ← ou → Ocultar a barra lateral direita Ctrl . Criar um canvas Ctrl Shift N Fazer upload de arquivo** Ctrl O Ver todos os arquivos baixados Ctrl Shift J Criar um snippet Ctrl Shift Enter Adicionar uma reação de emoji à mensagem* Ctrl Shift ` Ctrl Shift # Ctrl Shift \ Ctrl Shift _ Ctrl Shift ¡ Ctrl Shift à Ctrl Shift 、 Iniciar uma pesquisa Ctrl G Pesquisar na conversa atual Ctrl F Iniciar, entrar, sair ou encerrar um círculo Ctrl Shift H Silenciar/ligar microfone em um círculo Ctrl Shift Espaço Alternar para visualização de tela inteira F11 Fechar janela Ctrl W Reabrir janela fechada por último Ctrl Shift W Abrir a visualização Pessoas Ctrl Shift E Sair do Slack** Ctrl Q

*Este atalho pode variar de acordo com o teclado.

** Esse atalho só funciona no app para computadores do Slack.

†Use F6 para mover o foco para esta seção primeiro.



Navegar nas conversas e mensagens

Mac Windows/Linux Ação Atalho Ir para as mais recentes mensagens não lidas de uma conversa ⌘ J ** Ir para a mensagem direta (MD) ou o canal anterior não lido Opção Shift ↑ Ir para a próxima MD ou canal não lido Opção Shift ↓ Ir para o canal ou MD anterior na barra lateral Opção ↑ Ir para o próximo canal ou MD na barra lateral Opção ↓ Retroceder no histórico ⌘ [ Avançar no histórico ⌘ ] Abrir a visualização Início Ctrl 1 Procurar MDs ⌘ Shift K Abrir a visualização Atividade** ⌘ Shift M Abrir exibição de Mais Ctrl 0 Abrir visualização de Conversas** ⌘ Shift T Procurar canais** ⌘ Shift L Abrir detalhes da conversa ⌘ Shift I Mover o foco para a próxima seção F6 Mover o foco para a seção anterior Shift F6 Expandir ou recolher todas as seções da barra lateral Opção Clique Ação Atalho Pule para uma conversa Ctrl K Ctrl T ** Ir para as mais recentes mensagens não lidas de uma conversa Ctrl J ** Ir para a mensagem direta (MD) ou o canal anterior não lido Alt Shift ↑ Ir para a próxima MD ou canal não lido Alt Shift ↓ Ir para o canal ou MD anterior na barra lateral Alt ↑ Ir para o próximo canal ou MD na barra lateral Alt ↓ Retroceder no histórico Alt ← Avançar no histórico Alt → Abrir a visualização Início Ctrl Shift 1 Procurar MDs Ctrl Shift 2 Abrir a visualização Atividade** Ctrl Shift M Abrir exibição de Mais Ctrl Shift 0 Abrir visualização de Conversas** Ctrl Shift T Procurar canais** Ctrl Shift L Abrir detalhes da conversa Ctrl Shift I Mover o foco para a próxima seção F6 Mover o foco para a seção anterior Shift F6 Expandir ou recolher todas as seções da barra lateral Alt Clique

** Esse atalho só funciona no app para computadores do Slack.



Marcar mensagens como lidas ou não lidas

Mac Windows/Linux Ação Atalho Marcar todas as mensagens da conversa atual como lidas Esc Marcar todas as mensagens como lidas Shift Esc Fixar mensagem como não lida Opção Clique Ação Atalho Marcar todas as mensagens da conversa atual como lidas Esc Marcar todas as mensagens como lidas Shift Esc Fixar mensagem como não lida Alt Clique



Navegar por mensagens não lidas

Para você ficar por dentro de tudo o que perdeu no Slack, basta navegar pelo modo de exibição Todas as não lidas com os seguintes atalhos:

Mac Windows/Linux Ação Atalho Abrir a visualizaçãoTodas as não lidas ⌘ Shift A Mover-se entre mensagens ↑ ou ↓ Fixar mensagem como não lida Opção Clique Marcar um grupo de mensagens como lidas Esc Abrir ou recolher um grupo de mensagens ← ou → Ação Atalho Abrir a visualizaçãoTodas as não lidas Ctrl Shift A Mover-se entre mensagens ↑ ou ↓ Fixar mensagem como não lida Alt Clique Marcar um grupo de mensagens como lidas Esc Abrir ou recolher um grupo de mensagens ← ou →



Alternar workspaces

Se você estiver conectado a mais de um workspace, é possível alternar entre eles.

Mac Windows/Linux Ação Atalho Expandir ou recolher o seletor de workspace ⌘ Shift S Alternar para o workspace anterior Ctrl Shift Tab Alternar para o próximo workspace Ctrl Tab Alternar para um workspace específico (passe o cursor do mouse sobre o ícone do workspace na barra lateral esquerda do app Slack para computadores para ver o respectivo número atribuído) ⌘ [número] Ação Atalho Expandir ou recolher o seletor de workspace Ctrl Shift S Alternar para o workspace anterior Ctrl Shift Tab Alternar para o próximo workspace Ctrl Tab Alternar para um workspace específico (veja o número atribuído no ícone do workspace, na barra lateral esquerda do app Slack para computadores) Ctrl [número]



Alternar guias

Alterne entre guias na sua barra de navegação com estes atalhos:

Mac Windows/Linux Ação Atalho Alternar para a guia anterior Ctrl Page up Alternar para a próxima guia Ctrl Page down Mude para uma guia específica (pressione Ctrl para ver o número atribuído da guia na barra de navegação) Ctrl [número] Ação Atalho Alternar para a guia anterior Ctrl Page up Alternar para a próxima guia Ctrl Page down Mude para uma guia específica (pressione Ctrl para ver o número atribuído da guia na barra de navegação) Shift Ctrl [número]



Realizar ações em mensagens

Clique com o botão direito do mouse em qualquer mensagem para ver o menu de ações comuns ou, ao posicionar o foco em uma mensagem, use os seguintes atalhos para tomar ações num piscar de olhos:

Ação Atalho Editar uma mensagem enviada E Excluir uma mensagem enviada Excluir Abrir ou responder a uma conversa T ou → Encaminhar uma mensagem F Fixar ou desafixar uma mensagem P Salvar uma mensagem (ou remover uma mensagem de Salvos) A Marcar todas as mensagens acima da que está em foco como não lidas U Criar um lembrete sobre uma mensagem M Adicionar uma reação de emoji à mensagem R

Dica: Por padrão, ao pressionar a tecla da seta para cima ↑ no campo de mensagem, você pode editar a última mensagem enviada. É possível ajustar esta preferência de modo a que, ao pressionar a tecla ↑, o foco mude para a última mensagem visível na conversa.



Formatar mensagens

Para que esses atalhos funcionem, o cursor deve estar no campo de mensagem.

Mac Windows/Linux Ação Atalho Selecionar texto até o início da linha atual Shift ↑ Selecionar texto até o fim da linha atual Shift ↓ Criar uma nova linha Shift Enter Texto selecionado em negrito ⌘ B Texto selecionado em itálico ⌘ I Sublinhar texto selecionado ⌘ U Texto selecionado tachado ⌘ Shift X Texto selecionado do hiperlink ⌘ Shift U Texto selecionado entre aspas ⌘ Shift 9 Texto de código selecionado ⌘ Shift C Texto selecionado em bloco de código ⌘ Alt Shift C Formatar texto selecionado como lista com marcadores ⌘ Shift 8 Formatar texto selecionado como lista numerada ⌘ Shift 7 Aplicar formatação do Markdown ⌘ Shift F Desfazer formatação ⌘ Z Dica: se um link for copiado para a área de transferência, você poderá usar o atalho ⌘ V para o texto do hiperlink selecionado. Ação Atalho Selecionar texto até o início da linha atual Shift ↑ Selecionar texto até o fim da linha atual Shift ↓ Criar uma nova linha Shift Enter Texto selecionado em negrito Ctrl B Texto selecionado em itálico Ctrl I Texto selecionado tachado Ctrl Shift X Texto selecionado do hiperlink Ctrl Shift U Texto selecionado entre aspas Ctrl Shift 9 Texto de código selecionado Ctrl Shift C Texto selecionado em bloco de código Ctrl Alt Shift C Formatar texto selecionado como lista com marcadores Ctrl Shift 8 Formatar texto selecionado como lista numerada Ctrl Shift 7 Aplicar formatação do Markdown Ctrl Shift F Desfazer formatação Ctrl Z Adicionar uma reação de emoji à mensagem* Ctrl Shift ` Ctrl Shift # Ctrl Shift \ Ctrl Shift _ Ctrl Shift ¡ Ctrl Shift à Ctrl Shift 、 Dica: se um link for copiado para a área de transferência, você poderá usar o atalho CtrlV para o texto selecionado do hiperlink.

*Este atalho pode variar de acordo com o teclado.



Formatar texto em um canvas

Formate o texto em um canvas com os atalhos de mensagem acima ou faça alterações de formatação específicas ao canvas com os seguintes atalhos:

Mac Windows/Linux Ação Atalho Formatar texto selecionado como parágrafo ⌘ Opção 0 Formatar texto selecionado como cabeçalho grande ⌘ Opção 1 Formatar texto selecionado como cabeçalho médio ⌘ Opção 2 Formatar texto selecionado como cabeçalho pequeno ⌘ Opção 3 Formatar texto selecionado como lista de verificação ⌘ Shift 0 Formatar texto selecionado como lista com marcadores ⌘ Shift 8 Formatar texto selecionado como lista numerada ⌘ Shift 7 Ativar/desativar estilos de cabeçalhos e lista Ctrl ` Ação Atalho Formatar texto selecionado como parágrafo Ctrl Alt 0 Formatar texto selecionado como cabeçalho grande Ctrl Alt 1 Formatar texto selecionado como cabeçalho médio Ctrl Alt 2 Formatar texto selecionado como cabeçalho pequeno Ctrl Alt 3 Formatar texto selecionado como lista de verificação Ctrl Shift 0 Formatar texto selecionado como lista com marcadores Ctrl Shift 8 Formatar texto selecionado como lista numerada Ctrl Shift 7 Ativar/desativar estilos de cabeçalhos e lista Ctrl `



Navegar por um canvas

Ao trabalhar em um canvas, use os seguintes atalhos para navegar pelo conteúdo e editá-lo: