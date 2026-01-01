Atajos de teclado en Slack
Desplázate por Slack fácilmente con los atajos del teclado. Puedes ver una lista de atajos de teclado en Slack pulsando ⌘ , (Mac) y Ctrl , (Windows/Linux) en tu ordenador o seguir leyendo para ver una lista completa.
Desplázate por Slack fácilmente con los atajos del teclado. Puedes ver una lista de atajos de teclado en Slack pulsando ⌘ ö (Mac) y Ctrl ö (Windows/Linux) en tu ordenador o seguir leyendo para ver una lista completa.
Desplázate por Slack fácilmente con los atajos del teclado. Puedes ver una lista de atajos de teclado en Slack pulsando ⌘ / (Mac) y Ctrl /(Windows/Linux) o seguir leyendo para ver una lista completa.
Desplázate por Slack fácilmente con los atajos del teclado. Puedes ver una lista de atajos de teclado en Slack pulsando ⌘ ・ (Mac) y Ctrl ・ (Windows/Linux) o seguir leyendo para ver una lista completa.
Desplázate por Slack fácilmente con los atajos del teclado. Puedes ver una lista de atajos de teclado en Slack pulsando ⌘ ' (Mac) y Ctrl ' (Windows/Linux) o seguir leyendo para ver una lista completa.
Desplázate por Slack fácilmente con los atajos del teclado. Puedes ver una lista de atajos de teclado en Slack pulsando ⌘ à (Mac) y Ctrl à (Windows/Linux) o seguir leyendo para ver una lista completa.
Qué puedes esperar
- Los atajos de teclado marcados con un único asterisco (*) pueden ser diferentes a lo que aparece si tu teclado está configurado en otro idioma que no sea inglés.
- Los atajos de teclado marcados con doble asterisco (**) solo funcionan en la aplicación para ordenador de Slack.
- Por el momento, no es posible configurar atajos de teclado personalizados en Slack.
Consejo: si necesitas más información sobre la accesibilidad del teclado, consultaCómo navegar por Slack con el teclado. O también puedes buscar más detalles sobre cómo usar Slack con un lector de pantalla.
Aspectos básicos de Slack
Mac
Windows/Linux
|Acción
|Acceso directo
|Crear un nuevo mensaje
|
⌘ N
⌘ Mayús K
|Cómo cancelar el envío de un mensaje
|⌘ Z
|Cómo establecer tu estado
|⌘ Mayús Y
|Abrir tus preferencias**
|⌘ ,
|Cambiar el tamaño de la barra lateral izquierda†
|← o →
|Ocultar la barra lateral derecha
|⌘ .
|Crear un nuevo canvas
|⌘ Mayús N
|Subir un archivo**
|⌘ O
|Ver todos los archivos descargados
|⌘ Mayús J
|Crear un nuevo extracto
|⌘ Mayús Intro
|Añadir una reacción emoji a un mensaje*
|
⌘ Mayús `
⌘ Mayús #
⌘ Mayús \
⌘ Mayús _
⌘ Mayús ¡
⌘ Mayús à
⌘ Mayús 、
|Comenzar una búsqueda
|⌘ G
|Buscar en la conversación actual
|⌘ F
|Iniciar, abandonar o finalizar una junta, o unirse a ella
|⌘ Mayús H
|Activar o desactivar el botón de silencio en una junta
|⌘ Mayús Espacio
|Abre Ayuda
|F1
|Alternar la vista de pantalla completa
|Ctrl ⌘ F
|Cerrar ventana
|⌘ W
|Volver a abrir la última ventana cerrada
|⌘ Mayús W
|Abre la vista Personas
|⌘ Mayús E
|Cierra Slack**
|⌘ Q
|Acción
|Acceso directo
|Crear un nuevo mensaje
|
Ctrl N
Ctrl Mayús K
|Cómo cancelar el envío de un mensaje
|Ctrl Z
|Cómo establecer tu estado
|Ctrl Mayús Y
|Abrir tus preferencias**
|Ctrl ,
|Cambiar el tamaño de la barra lateral izquierda†
|← o →
|Ocultar la barra lateral derecha
|Ctrl .
|Crear un nuevo canvas
|Ctrl Mayús N
|Subir un archivo**
|Ctrl O
|Ver todos los archivos descargados
|Ctrl Mayús J
|Crear un nuevo extracto
|Ctrl Mayús Intro
|Añadir una reacción emoji a un mensaje*
|
Ctrl Mayús `
Ctrl Mayús #
Ctrl Mayús \
Ctrl Mayús _
Ctrl Mayús ¡
Ctrl Mayús à
Ctrl Mayús 、
|Comenzar una búsqueda
|Ctrl G
|Buscar en la conversación actual
|Ctrl F
|Iniciar, abandonar o finalizar una junta, o unirse a ella
|Ctrl Mayús H
|Activar o desactivar el botón de silencio en una junta
|Ctrl Mayús Space
|Alternar la vista de pantalla completa
|F11
|Cerrar ventana
|Ctrl W
|Volver a abrir la última ventana cerrada
|Ctrl Mayús W
|Abre la vista Personas
|Ctrl Mayús E
|Cierra Slack**
|Ctrl Q
* Es posible que este atajo cambie dependiendo del teclado.
** Este atajo de teclado solo funciona en la aplicación de Slack para ordenador.
†Utiliza F6 para centrarte primero en esta sección.
Navegar por las conversaciones y los mensajes
Mac
Windows/Linux
|Acción
|Acceso directo
|Saltar al mensaje sin leer más reciente en una conversación
|⌘ J**
|Ir al canal o mensaje directo anterior no leído
|Opción Mayús ↑
|Ir al canal o mensaje directo siguiente no leído
|Opción Mayús ↓
|Volver al canal o mensaje directo anterior en la barra lateral
|Opción ↑
|Pasar al siguiente canal o mensaje directo en la barra lateral
|Opción ↓
|Volver hacia atrás en el historial
|⌘ [
|Ir hacia adelante en el historial
|⌘ ]
|Abrir la vista Inicio
|Ctrl 1
|Explorar mensajes directos
|⌘ Mayús K
|Abrir la vista Actividad**
|⌘ Mayús M
|Abrir la vista Más
|Ctrl 0
|Abrir la vista de los hilos de conversaciones**
|⌘ Mayús T
|Explorar canales**
|⌘ Mayús L
|Abrir los detalles de la conversación
|⌘ Mayús I
|Mover el enfoque a la siguiente sección
|F6
|Mover el enfoque a la sección anterior
|Mayús F6
|Ampliar o contraer todas las secciones de la barra lateral
|Opción Clic
|Acción
|Acceso directo
|Ir a...
|
Ctrl K
Ctrl T**
|Saltar al mensaje sin leer más reciente en una conversación
|Ctrl J**
|Ir al canal o mensaje directo anterior no leído
|Alt Mayús ↑
|Ir al canal o mensaje directo siguiente no leído
|Alt Mayús ↓
|Volver al canal o mensaje directo anterior en la barra lateral
|Alt ↑
|Pasar al siguiente canal o mensaje directo en la barra lateral
|Alt ↓
|Volver hacia atrás en el historial
|Alt ←
|Ir hacia adelante en el historial
|Alt →
|Abrir la vista Inicio
|Ctrl Mayús 1
|Explorar mensajes directos
|Ctrl Mayús 2
|Abrir la vista Actividad**
|Ctrl Mayús M
|Abrir la vista Más
|Ctrl Mayús 0
|Abrir la vista de los hilos de conversaciones**
|Ctrl Mayús T
|Explorar canales**
|Ctrl Mayús L
|Abrir los detalles de la conversación
|Ctrl Mayús I
|Mover el enfoque a la siguiente sección
|F6
|Mover el enfoque a la sección anterior
|Mayús F6
|Ampliar o contraer todas las secciones de la barra lateral
|Alt Clic
** Este atajo de teclado solo funciona en la aplicación de Slack para ordenador.
Marcar mensajes como leídos o no leídos
Mac
Windows/Linux
|Acción
|Acceso directo
|Marcar como leídos los mensajes en la conversación actual
|Esc
|Marcar todos los mensajes como leídos
|Mayús Esc
|Marcar un mensaje como no leído
|Opción Clic
|Acción
|Acceso directo
|Marcar como leídos los mensajes en la conversación actual
|Esc
|Marcar todos los mensajes como leídos
|Mayús Esc
|Marcar un mensaje como no leído
|Alt Clic
Explorar los mensajes sin leer
Para ponerte al día sobre lo que te hayas perdido en Slack, puedes ir a la vista Mensajes sin leer mediante estos atajos:
Mac
Windows/Linux
|Acción
|Acceso directo
|Abrir la vista Mensajes sin leer
|⌘ Mayús A
|Cómo navegar entre mensajes
|↑ o ↓
|Marcar un mensaje como no leído
|Opción Clic
|Marcar un grupo de mensajes como leídos
|Esc
|Abrir o cerrar un grupo de mensajes
|← o →
|Acción
|Acceso directo
|Abrir la vista Mensajes sin leer
|Ctrl Mayús A
|Cómo navegar entre mensajes
|↑ o ↓
|Marcar un mensaje como no leído
|Alt Clic
|Marcar un grupo de mensajes como leídos
|Esc
|Abrir o cerrar un grupo de mensajes
|← o →
Cambiar de espacio de trabajo
Si te has conectado a más de un espacio de trabajo, puedes cambiar de uno a otro.
Mac
Windows/Linux
|Acción
|Acceso directo
|Ampliar o contraer el seleccionador de espacios de trabajo
|⌘ Mayús S
|Moverse al espacio de trabajo anterior
|Ctrl Mayús Tab
|Moverse al espacio de trabajo siguiente
|Ctrl Tab
|Cambia al espacio de trabajo que quieras (pasa el cursor sobre el icono del espacio de trabajo en la barra lateral izquierda de la aplicación para el ordenador de Slack para ver el número que tiene asignado)
|⌘ [número]
|Acción
|Acceso directo
|Ampliar o contraer el seleccionador de espacios de trabajo
|Ctrl Mayús S
|Moverse al espacio de trabajo anterior
|Ctrl Mayús Tab
|Moverse al espacio de trabajo siguiente
|Ctrl Tab
|Cambia al espacio de trabajo que quieras (consulta el número asignado en el icono del espacio de trabajo, en la barra lateral izquierda de la aplicación para el ordenador de Slack)
|Ctrl [número]
Cambiar pestañas
Cambia entre las pestañas de tu barra de navegación con estos accesos directos:
Mac
Windows/Linux
|Acción
|Acceso directo
|Cambiar a la pestaña anterior
|Ctrl Re Pág
|Cambiar a la siguiente pestaña
|Ctrl Av Pág
|Cambia a una pestaña concreta (mantén pulsado Ctrl para ver el número asignado de una pestaña en la barra de navegación)
|Ctrl [número]
|Acción
|Acceso directo
|Cambiar a la pestaña anterior
|Ctrl Re Pág
|Cambiar a la siguiente pestaña
|Ctrl Av Pág
|Cambia a una pestaña concreta (mantén pulsado Ctrl para ver el número asignado de una pestaña en la barra de navegación)
|Mayús Ctrl [número]
Cómo realizar acciones en los mensajes
Puedes hacer clic derecho en cualquier mensaje para mostrar el menú de acciones habituales o, si tienes el enfoque en un mensaje, usa estos accesos directos de una sola tecla para realizar acciones con rapidez:
|Acción
|Acceso directo
|Editar un mensaje que has enviado
|E
|Eliminar un mensaje que has enviado
|Eliminar
|Abrir o responder un hilo de una conversación
|T o →
|Reenviar un mensaje
|F
|Poner una chincheta o quitársela a un mensaje
|P
|Guardar un mensaje (o eliminarlo de Guardados)
|A
|Marcar como no leídos todos los mensajes que hay por encima del que tiene el enfoque
|U
|Cómo crear un recordatorio de un mensaje
|M
|Añadir una reacción emoji a un mensaje
|R
Consejo: De manera predeterminada, pulsar la flecha arriba ↑ desde el campo de mensajes te permite editar el último mensaje que has enviado. En lugar de eso, puedes ajustar esta preferencia de forma que al pulsar ↑ se mueva el enfoque al último mensaje visible en una conversación.
Dar formato a mensajes
Para poder usar estos atajos de teclado, asegúrate de que tu cursor esté en el campo de mensajes.
Mac
Windows/Linux
|Acción
|Acceso directo
|Seleccionar el texto hasta el comienzo de la línea actual
|Mayús ↑
|Seleccionar el texto hasta el final de la línea actual
|Mayús ↓
|Crear una nueva línea
|Mayús Intro
|Poner en negrita el texto seleccionado
|⌘ B
|Poner en cursiva el texto seleccionado
|⌘ I
|Subrayar el texto seleccionado
|⌘ U
|Tachar el texto seleccionado
|⌘ Mayús X
|Insertar un hipervínculo en el texto seleccionado
|⌘ Mayús U
|Citar el texto seleccionado
|⌘ Mayús 9
|Dar formato de código al texto seleccionado
|⌘ Mayús C
|Poner texto seleccionado en bloque de código
|⌘ Alt Mayús C
|Dar formato de lista con viñetas al texto seleccionado
|⌘ Mayús 8
|Dar formato de lista con números al texto seleccionado
|⌘ Mayús 7
|Cómo aplicar el formato Markdown
|⌘ Mayús F
|Deshacer el formato
|⌘ Z
Consejo: Si copias un enlace en el portapapeles, puedes utilizar el atajo ⌘ + V para convertir el texto seleccionado en un hipervínculo.
|Acción
|Acceso directo
|Seleccionar el texto hasta el comienzo de la línea actual
|Mayús ↑
|Seleccionar el texto hasta el final de la línea actual
|Mayús ↓
|Crear una nueva línea
|Mayús Intro
|Poner en negrita el texto seleccionado
|Ctrl B
|Poner en cursiva el texto seleccionado
|Ctrl I
|Tachar el texto seleccionado
|Ctrl Mayús X
|Insertar un hipervínculo en el texto seleccionado
|Ctrl Mayús U
|Citar el texto seleccionado
|Ctrl Mayús 9
|Dar formato de código al texto seleccionado
|Ctrl Mayús C
|Poner texto seleccionado en bloque de código
|Ctrl Alt Mayús C
|Dar formato de lista con viñetas al texto seleccionado
|Ctrl Mayús 8
|Dar formato de lista con números al texto seleccionado
|Ctrl Mayús 7
|Cómo aplicar el formato Markdown
|Ctrl Mayús F
|Deshacer el formato
|Ctrl Z
|Añadir una reacción emoji a un mensaje*
|
Ctrl Mayús `
Ctrl Mayús #
Ctrl Mayús \
Ctrl Mayús _
Ctrl Mayús ¡
Ctrl Mayús à
Ctrl Mayús 、
Consejo: si copias un enlace en el portapapeles, puedes utilizar el atajo Ctrl + V para insertar un hipervínculo en el texto seleccionado.
* Es posible que este atajo cambie dependiendo del teclado.
Dar formato al texto en un canvas
Puedes dar formato al texto en un canvas con los accesos directos anteriores o utilizar los siguientes accesos directos para establecer cambios de formato específicos para cada canvas:
Mac
Windows/Linux
|Acción
|Acceso directo
|Dar formato de párrafo al texto seleccionado
|⌘ Opción 0
|Dar formato de título grande al texto seleccionado
|⌘ Opción 1
|Dar formato de título mediano al texto seleccionado
|⌘ Opción 2
|Dar formato de título pequeño al texto seleccionado
|⌘ Opción 3
|Dar formato de lista de verificación al texto seleccionado
|⌘ Mayús 0
|Dar formato de lista con viñetas al texto seleccionado
|⌘ Mayús 8
|Dar formato de lista con números al texto seleccionado
|⌘ Mayús 7
|Activar estilos de título y lista
|Ctrl `
|Acción
|Acceso directo
|Dar formato de párrafo al texto seleccionado
|Ctrl Alt 0
|Dar formato de título grande al texto seleccionado
|Ctrl Alt 1
|Dar formato de título mediano al texto seleccionado
|Ctrl Alt 2
|Dar formato de título pequeño al texto seleccionado
|Ctrl Alt 3
|Dar formato de lista de verificación al texto seleccionado
|Ctrl Mayús 0
|Dar formato de lista con viñetas al texto seleccionado
|Ctrl Mayús 8
|Dar formato de lista con números al texto seleccionado
|Ctrl Mayús 7
|Activar estilos de título y lista
|Ctrl `
Explorar un canvas
Utiliza estos accesos directos para navegar y editar el contenido cuando trabajes en un canvas:
Mac
Windows/Linux
|Acción
|Acceso directo
|Ver hilo de comentarios
|⌘ Opción T
|Mostrar vista de lector o de edición
|⌘ Opción R
|Abrir menú contextual
|⌘ Mayús /
|Buscar texto en el canvas
|⌘ F
|Buscar siguiente
|⌘ G
|Buscar anterior
|⌘ Mayús G
|Buscar y reemplazar
|⌘ Mayús H
|Copiar enlace de anclaje a la sección
|Ctrl Opción Q
|Deshacer última acción
|⌘ Z
|Rehacer última acción
|⌘ Mayús Z
|Mover hacia arriba un elemento de una lista
|⌘ Mayús ↑
|Mover hacia abajo un elemento de una lista
|⌘ Opción ↓
|Acción
|Acceso directo
|Ver hilo de comentarios
|Ctrl Alt T
|Mostrar vista de lector o de edición
|Ctrl Alt R
|Abrir menú contextual
|Mayús F10
|Buscar texto en el canvas
|Ctrl F
|Buscar siguiente
|Ctrl G
|Buscar anterior
|Ctrl Mayús G
|Buscar y reemplazar
|Ctrl Mayús H
|Copiar enlace de anclaje a la sección
|Ctrl Alt Q
|Deshacer última acción
|Ctrl Z
|Rehacer última acción
|Ctrl Mayús Z
|Mover hacia arriba un elemento de una lista
|Ctrl Alt ↑
|Mover hacia abajo un elemento de una lista
|Ctrl Alt ↓