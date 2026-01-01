Tasti per azioni rapide su Slack
Usa Slack con facilità grazie ai nostri tasti per azioni rapide. Su Slack, puoi visualizzare un elenco di tasti per azioni rapide premendo ⌘ , (Mac) e Ctrl , (Windows/Linux) da Slack su desktop oppure puoi continuare a leggere per vedere l’elenco completo.
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Cosa puoi aspettarti
- Le azioni rapide contrassegnate con un singolo asterisco (*) possono essere diverse rispetto a quanto elencato nel caso in cui la tua tastiera sia configurata per una lingua diversa dall’inglese.
- Le azioni rapide contrassegnate con un doppio asterisco (**) funzionano solo con l’app desktop di Slack.
- Attualmente, non è possibile impostare tasti per azioni rapide personalizzate per Slack.
Suggerimento: per ulteriori informazioni sull’accessibilità della tastiera, visita Utilizzare la tastiera su Slack. In alternativa, scopri di più su come utilizzare Slack con un’utilità per la lettura dello schermo.
Principi fondamentali di Slack
Mac
Windows/Linux
|Azione
|Azione rapida
|Comporre un nuovo messaggio
|
⌘ N
⌘ Maiusc K
|Annullare l’invio di un messaggio
|⌘ Z
|Impostare lo stato
|⌘ Maiusc Y
|Aprire le preferenze**
|⌘ ,
|Ridimensionare la barra laterale sinistra†
|← o →
|Nascondere la barra laterale destra
|⌘ .
|Crea un nuovo canvas
|⌘ Maiusc N
|Carica un file**
|⌘ O
|Visualizzare tutti i file scaricati
|⌘ Maiusc J
|Creare un nuovo frammento
|⌘ Maiusc Invio
|Aggiungere una reazione con emoji a un messaggio*
|
⌘ Maiusc `
⌘ Maiusc #
⌘ Maiusc \
⌘ Maiusc _
⌘ Maiusc ¡
⌘ Maiusc à
⌘ Maiusc 、
|Avviare una ricerca
|⌘ G
|Cercare nella conversazione corrente
|⌘ F
|Avviare, unirsi, uscire o terminare un incontro
|⌘ Maiusc H
|Attivare/disattivare l’audio in un incontro
|⌘ Maiusc Spazio
|Aprire Aiuto
|F1
|Attivare/disattivare la visualizzazione a schermo intero
|Ctrl ⌘ F
|Chiudi finestra
|⌘ W
|Riapri l’ultima finestra chiusa
|⌘ Maiusc W
|Aprire la visualizzazione Persone
|⌘ Maiusc E
|Uscire da Slack**
|⌘ Q
|Azione
|Azione rapida
|Comporre un nuovo messaggio
|
Ctrl N
Ctrl Maiusc K
|Annullare l’invio di un messaggio
|Ctrl Z
|Impostare lo stato
|Ctrl Maiusc Y
|Aprire le preferenze**
|Ctrl ,
|Ridimensionare la barra laterale sinistra†
|← o →
|Nascondere la barra laterale destra
|Ctrl .
|Crea un nuovo canvas
|Ctrl Maiusc N
|Carica un file**
|Ctrl O
|Visualizzare tutti i file scaricati
|Ctrl Maiusc J
|Creare un nuovo frammento
|Ctrl Maiusc Invio
|Aggiungere una reazione con emoji a un messaggio*
|
Ctrl Maiusc `
Ctrl Maiusc #
Ctrl Maiusc \
Ctrl Maiusc _
Ctrl Maiusc ¡
Ctrl Maiusc à
Ctrl Maiusc 、
|Avviare una ricerca
|Ctrl G
|Cercare nella conversazione corrente
|Ctrl F
|Avviare, unirsi, uscire o terminare un incontro
|Ctrl Maiusc H
|Attivare/disattivare l’audio in un incontro
|Ctrl Maiusc Spazio
|Attivare/disattivare la visualizzazione a schermo intero
|F11
|Chiudi finestra
|Ctrl W
|Riapri l’ultima finestra chiusa
|Ctrl Maiusc W
|Aprire la visualizzazione Persone
|Ctrl Maiusc E
|Uscire da Slack**
|Ctrl Q
*Questa azione rapida potrebbe variare in base alla tastiera.
**Quest’azione rapida funziona solamente sull’app di Slack per desktop.
†Premi F6 per evidenziare prima questa sezione.
Navigare tra conversazioni e messaggi
Mac
Windows/Linux
|Azione
|Azione rapida
|Andare al messaggio non letto più recente in una conversazione
|⌘ J**
|Andare al precedente canale o messaggio diretto (MD) non letto
|Opzione Maiusc ↑
|Andare al successivo canale o MD non letto
|Opzione Maiusc ↓
|Passare al canale o al MD precedente nella barra laterale
|Opzione ↑
|Passare al canale o al MD successivo nella barra laterale
|Opzione ↓
|Andare indietro nella cronologia
|⌘ [
|Andare avanti nella cronologia
|⌘ ]
|Aprire la visualizzazione Home
|Ctrl 1
|Sfogliare i MD
|⌘ Maiusc K
|Aprire la visualizzazione Attività**
|⌘ Maiusc M
|Aprire la visualizzazione Altro
|Ctrl 0
|Aprire la vista Conversazioni**
|⌘ Maiusc T
|Esplorare i canali**
|⌘ Maiusc L
|Apri dettagli della conversazione
|⌘ Maiusc I
|Evidenzia sezione successiva
|F6
|Evidenzia sezione precedente
|Maiusc F6
|Espandere o comprimere tutte le sezioni della barra laterale
|Opzione Clic
|Azione
|Azione rapida
|Vai a una conversazione
|
Ctrl K
Ctrl T**
|Andare al messaggio non letto più recente in una conversazione
|Ctrl J**
|Andare al precedente canale o messaggio diretto (MD) non letto
|Alt Maiusc ↑
|Andare al successivo canale o MD non letto
|Alt Maiusc ↓
|Passare al canale o al MD precedente nella barra laterale
|Alt ↑
|Passare al canale o al MD successivo nella barra laterale
|Alt ↓
|Andare indietro nella cronologia
|Alt ←
|Andare avanti nella cronologia
|Alt →
|Aprire la visualizzazione Home
|Ctrl Maiusc 1
|Sfogliare i MD
|Ctrl Maiusc 2
|Aprire la visualizzazione Attività**
|Ctrl Maiusc M
|Aprire la visualizzazione Altro
|Ctrl Maiusc 0
|Aprire la vista Conversazioni**
|Ctrl Maiusc T
|Esplorare i canali**
|Ctrl Maiusc L
|Apri dettagli della conversazione
|Ctrl Maiusc I
|Evidenzia sezione successiva
|F6
|Evidenzia sezione precedente
|Maiusc F6
|Espandere o comprimere tutte le sezioni della barra laterale
|Alt Clic
**Quest’azione rapida funziona solamente sull’app di Slack per desktop.
Contrassegnare i messaggi come letti o non letti
Mac
Windows/Linux
|Azione
|Azione rapida
|Contrassegnare tutti i messaggi nella conversazione corrente come letti
|Esc
|Contrassegna tutti i messaggi come letti
|Maiusc Esc
|Contrassegna un messaggio come non letto
|Opzione Clic
|Azione
|Azione rapida
|Contrassegnare tutti i messaggi nella conversazione corrente come letti
|Esc
|Contrassegna tutti i messaggi come letti
|Maiusc Esc
|Contrassegna un messaggio come non letto
|Alt Clic
Navigare tra i messaggi non letti
Per recuperare i nuovi messaggi su Slack, puoi muoverti nella vista Tutti i non letti utilizzando le seguenti azioni rapide:
Mac
Windows/Linux
|Azione
|Azione rapida
|Aprire la visualizzazione Tutti i non letti
|⌘ Maiusc A
|Navigare tra i messaggi
|↑ o ↓
|Contrassegna un messaggio come non letto
|Opzione Clic
|Contrassegnare un gruppo di messaggi come letti
|Esc
|Aprire o comprimere un gruppo di messaggi
|← o →
|Azione
|Azione rapida
|Aprire la visualizzazione Tutti i non letti
|Ctrl Maiusc A
|Navigare tra i messaggi
|↑ o ↓
|Contrassegna un messaggio come non letto
|Alt Clic
|Contrassegnare un gruppo di messaggi come letti
|Esc
|Aprire o comprimere un gruppo di messaggi
|← o →
Passare a un’altra area di lavoro
Se hai effettuato l’accesso a più di un’area di lavoro, puoi passare dall’una all’altra.
Mac
Windows/Linux
|Azione
|Azione rapida
|Espandere o comprimere la funzione switch area di lavoro
|⌘ Maiusc S
|Passare all’area di lavoro precedente
|Ctrl Maiusc Tab
|Passare all’area di lavoro successiva
|Ctrl Tab
|Passare a una specifica area di lavoro (passa il puntatore sopra l’icona Area di lavoro nella barra laterale sinistra dell’app desktop di Slack per vederne il numero assegnato)
|⌘ [numero]
|Azione
|Azione rapida
|Espandere o comprimere la funzione switch area di lavoro
|Ctrl Maiusc S
|Passare all’area di lavoro precedente
|Ctrl Maiusc Tab
|Passare all’area di lavoro successiva
|Ctrl Tab
|Passare a un’area di lavoro specifica (vedi il numero assegnato sotto all’icona Area di lavoro nella barra laterale sinistra nell’app desktop di Slack)
|Ctrl[numero]
Cambiare scheda
Spostati tra le schede nella barra di navigazione con queste azioni rapide:
Mac
Windows/Linux
|Azione
|Azione rapida
|Passare alla scheda precedente
|Ctrl Pagina su
|Passare alla scheda successiva
|Ctrl Pagina giù
|Passa a una determinata scheda (tieni premuto Ctrl per visualizzare il numero assegnato a una scheda nella barra di navigazione).
|Ctrl[numero]
|Azione
|Azione rapida
|Passare alla scheda precedente
|Ctrl Pagina su
|Passare alla scheda successiva
|Ctrl Pagina giù
|Passa a una determinata scheda (tieni premuto Ctrl per visualizzare il numero assegnato a una scheda nella barra di navigazione).
|Maiusc Ctrl [numero]
Intervenire sui messaggi
Puoi fare clic con il pulsante destro del mouse su qualsiasi messaggio per visualizzare il menu delle azioni comuni oppure, con un messaggio evidenziato, puoi utilizzare queste azioni rapide da un tasto per eseguire rapidamente alcune azioni:
|Azione
|Azione rapida
|Modificare un messaggio che hai inviato
|E
|Eliminare un messaggio che hai inviato
|Elimina
|Aprire o rispondere a una conversazione
|T o →
|Inoltra un messaggio
|F
|Fissare un messaggio o sbloccare un messaggio fissato
|P
|Salva un messaggio (o rimuovilo da Salvati)
|A
|Contrassegnare come non letti tutti i messaggi sopra al messaggio evidenziato
|U
|Creare un promemoria per un messaggio
|M
|Aggiungere una reazione con emoji a un messaggio
|R
Suggerimento: per impostazione predefinita, se premi il tasto freccia su ↑ dal campo del messaggio, puoi modificare l’ultimo messaggio che hai inviato. Puoi modificare questa preferenza in modo che premendo il tasto ↑, tu possa invece evidenziare l’ultimo messaggio visibile di una conversazione.
Formattare i messaggi
Assicurati che il puntatore sia nel campo messaggio per eseguire queste azioni rapide.
Mac
Windows/Linux
|Azione
|Azione rapida
|Seleziona il testo fino all’inizio della riga corrente
|Maiusc ↑
|Seleziona il testo fino alla fine della riga corrente
|Maiusc ↓
|Creare una nuova riga
|Maiusc Invio
|Mettere il testo selezionato in grassetto
|⌘ B
|Mettere il testo selezionato in corsivo
|⌘ I
|Sottolineare il testo selezionato
|⌘ U
|Barrare il testo selezionato
|⌘ Maiusc X
|Creare un collegamento ipertestuale del testo selezionato
|⌘ Maiusc U
|Blocco citazione del testo selezionato
|⌘ Maiusc 9
|Codice del testo selezionato
|⌘ Maiusc C
|Blocco codice del testo selezionato
|⌘ Alt Maiusc C
|Formattare il testo selezionato come elenco puntato
|⌘ Maiusc 8
|Formattare il testo selezionato come elenco numerato
|⌘ Maiusc 7
|Applicare la formattazione markdown
|⌘ Maiusc F
|Rimuovere la formattazione
|⌘ Z
Suggerimento: Se un link viene copiato negli appunti, puoi usare l’azione rapida ⌘ V per creare un collegamento ipertestuale del testo selezionato.
|Azione
|Azione rapida
|Seleziona il testo fino all’inizio della riga corrente
|Maiusc ↑
|Seleziona il testo fino alla fine della riga corrente
|Maiusc ↓
|Creare una nuova riga
|Maiusc Invio
|Mettere il testo selezionato in grassetto
|Ctrl B
|Mettere il testo selezionato in corsivo
|Ctrl I
|Barrare il testo selezionato
|Ctrl Maiusc X
|Creare un collegamento ipertestuale del testo selezionato
|Ctrl Maiusc U
|Blocco citazione del testo selezionato
|Ctrl Maiusc 9
|Codice del testo selezionato
|Ctrl Maiusc C
|Blocco codice del testo selezionato
|Ctrl Alt Maiusc C
|Formattare il testo selezionato come elenco puntato
|Ctrl Maiusc 8
|Formattare il testo selezionato come elenco numerato
|Ctrl Maiusc 7
|Applicare la formattazione markdown
|Ctrl Maiusc F
|Rimuovere la formattazione
|Ctrl Z
|Aggiungere una reazione con emoji a un messaggio*
|
Ctrl Maiusc `
Ctrl Maiusc #
Ctrl Maiusc \
Ctrl Maiusc _
Ctrl Maiusc ¡
Ctrl Maiusc à
Ctrl Maiusc 、
Suggerimento: se un link viene copiato negli appunti, puoi usare l’azione rapida CtrlV per creare un collegamento ipertestuale del testo selezionato.
*Questa azione rapida potrebbe variare in base alla tastiera.
Formattare il testo in un canvas
Puoi formattare il testo in un canvas usando le azioni rapide per i messaggi riportate sopra oppure puoi apportare modifiche alla formattazione specifiche del canvas con queste azioni rapide:
Mac
Windows/Linux
|Azione
|Azione rapida
|Formattare il testo selezionato come paragrafo
|⌘ Opzione 0
|Formattare il testo selezionato come intestazione grande
|⌘ Opzione 1
|Formattare il testo selezionato come intestazione media
|⌘ Opzione 2
|Formattare il testo selezionato come intestazione piccola
|⌘ Opzione 3
|Formattare il testo selezionato come elenco di controllo
|⌘ Maiusc 0
|Formattare il testo selezionato come elenco puntato
|⌘ Maiusc 8
|Formattare il testo selezionato come elenco numerato
|⌘ Maiusc 7
|Cambia stili intestazioni ed elenchi
|Ctrl `
|Azione
|Azione rapida
|Formattare il testo selezionato come paragrafo
|Ctrl Alt 0
|Formattare il testo selezionato come intestazione grande
|Ctrl Alt 1
|Formattare il testo selezionato come intestazione media
|Ctrl Alt 2
|Formattare il testo selezionato come intestazione piccola
|Ctrl Alt 3
|Formattare il testo selezionato come elenco di controllo
|Ctrl Maiusc 0
|Formattare il testo selezionato come elenco puntato
|Ctrl Maiusc 8
|Formattare il testo selezionato come elenco numerato
|Ctrl Maiusc 7
|Cambia stili intestazioni ed elenchi
|Ctrl `
Spostarsi in un canvas
Quando lavori in un canvas, usa queste azioni rapide per spostarti e modificare i contenuti:
Mac
Windows/Linux
|Azione
|Azione rapida
|Visualizza conversazione di commenti
|⌘ Opzione T
|Mostra visualizzazione lettura o modifica
|⌘ Opzione R
|Apri menu contestuale
|⌘ Maiusc /
|Trovare testo nel canvas
|⌘ F
|Trova successivo
|⌘ G
|Trova precedente
|⌘ Maiusc G
|Trova e sostituisci
|⌘ Maiusc H
|Copiare il link di ancoraggio nella sezione
|Ctrl Opzione Q
|Annullare l’ultima azione
|⌘ Z
|Ripetere l’ultima azione
|⌘ Maiusc Z
|Spostare in alto un elemento in un elenco formattato
|⌘ Opzione ↑
|Spostare in basso un elemento in un elenco formattato
|⌘ Option ↓
|Azione
|Azione rapida
|Visualizza conversazione di commenti
|Ctrl Alt T
|Mostra visualizzazione lettura o modifica
|Ctrl Alt R
|Apri menu contestuale
|Shift F10
|Trovare testo nel canvas
|Ctrl F
|Trova successivo
|Ctrl G
|Trova precedente
|Ctrl Maiusc G
|Trova e sostituisci
|Ctrl Maiusc H
|Copiare il link di ancoraggio nella sezione
|Ctrl Alt Q
|Annullare l’ultima azione
|Ctrl Z
|Ripetere l’ultima azione
|Ctrl Shift Z
|Spostare in alto un elemento in un elenco formattato
|Ctrl Alt ↑
|Spostare in basso un elemento in un elenco formattato
|Ctrl Alt ↓