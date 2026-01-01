Naviguez dans Slack de manière fluide en utilisant nos raccourcis clavier. Vous pouvez consulter la liste des raccourcis clavier dans Slack en appuyant sur ⌘ , (sur Mac) et sur Ctrl , (sur Windows/Linux) depuis votre application de bureau Slack, ou continuez votre lecture pour obtenir la liste complète.

Naviguez dans Slack de manière fluide en utilisant nos raccourcis clavier. Vous pouvez consulter la liste des raccourcis clavier dans Slack en appuyant sur ⌘ ö (sur Mac) et sur Ctrl ö (sur Windows/Linux) depuis votre application de bureau Slack, ou continuez votre lecture pour obtenir la liste complète.

Naviguez dans Slack de manière fluide en utilisant nos raccourcis clavier. Vous pouvez consulter la liste des raccourcis clavier dans Slack en appuyant sur ⌘ / (sur Mac) et sur Ctrl / (sur Windows/Linux), ou continuez votre lecture pour obtenir la liste complète.

Naviguez dans Slack de manière fluide en utilisant nos raccourcis clavier. Vous pouvez consulter la liste des raccourcis clavier dans Slack en appuyant sur ⌘ ・ (sur Mac) et sur Ctrl ・ (sur Windows/Linux), ou continuez votre lecture pour obtenir la liste complète.

Naviguez dans Slack de manière fluide en utilisant nos raccourcis clavier. Vous pouvez consulter la liste des raccourcis clavier dans Slack en appuyant sur ⌘ ' (sur Mac) et sur Ctrl ' (sur Windows/Linux), ou continuez votre lecture pour obtenir la liste complète.

Naviguez dans Slack de manière fluide en utilisant nos raccourcis clavier. Vous pouvez consulter la liste des raccourcis clavier dans Slack en appuyant sur ⌘ à (sur Mac) et sur Ctrl à (sur Windows/Linux), ou continuez votre lecture pour obtenir la liste complète.

Que se passe-t-il ensuite ?

Les raccourcis clavier accompagnés d’un unique astérisque (*) peuvent être différents de ceux répertoriés si votre clavier est configuré pour une langue autre que l’anglais.

Les raccourcis clavier accompagnés de deux astérisques (**) fonctionnent uniquement dans l’application de bureau Slack.

Il n’est pas possible pour le moment de définir des raccourcis clavier personnalisés pour Slack.

Conseil : pour en savoir plus sur l’accessibilité du clavier, rendez-vous sur Naviguer dans Slack à l’aide de votre clavier. Ou découvrez comment utiliser Slack avec un lecteur d’écran.



Fonctions basiques

Mac Windows/Linux Action Raccourci Composer un nouveau message ⌘ N ⌘ Maj K Annuler l’envoi d’un message ⌘ Z Définir votre statut ⌘ Maj Y Ouvrir vos préférences** ⌘ , Redimensionner la barre latérale gauche† ← ou → Masquer la barre latérale droite ⌘ . Créer un nouveau canevas ⌘ Maj N Charger un fichier** ⌘ O Afficher tous les fichiers téléchargés ⌘ Maj J Créer un nouvel extrait ⌘ Maj Entrée Ajouter une réaction émoji à un message* ⌘ Maj ` ⌘ Maj # ⌘ Maj \ ⌘ Maj _ ⌘ Maj ¡ ⌘ Maj à ⌘ Maj 、 Lancer une recherche ⌘ G Rechercher dans la conversation actuelle ⌘ F Démarrer, rejoindre, quitter ou terminer un appel d’équipe ⌘ Maj H Activer et désactiver le son lors d’un appel d’équipe ⌘ Maj Espace Ouvrir Aide F1 Activer ou désactiver le plein écran Ctrl ⌘ F Fermer la fenêtre ⌘ W Rouvrir la dernière fenêtre fermée ⌘ Maj W Ouvrir la vue Personnes ⌘ Maj E Quitter Slack** ⌘ Q Action Raccourci Composer un nouveau message Ctrl N Ctrl Maj K Annuler l’envoi d’un message Ctrl Z Définir votre statut Ctrl Maj Y Ouvrir vos préférences** Ctrl , Redimensionner la barre latérale gauche† ← ou → Masquer la barre latérale droite Ctrl . Créer un nouveau canevas Ctrl Maj N Charger un fichier** Ctrl O Afficher tous les fichiers téléchargés Ctrl Maj J Créer un nouvel extrait Ctrl Maj Entrée Ajouter une réaction émoji à un message* Ctrl Maj ` Ctrl Maj # Ctrl Maj \ Ctrl Maj _ Ctrl Maj ¡ Ctrl Maj à Ctrl Maj 、 Lancer une recherche Ctrl G Rechercher dans la conversation actuelle Ctrl F Démarrer, rejoindre, quitter ou terminer un appel d’équipe Ctrl Maj H Activer et désactiver le son lors d’un appel d’équipe Ctrl Maj Espace Activer ou désactiver le plein écran F11 Fermer la fenêtre Ctrl W Rouvrir la dernière fenêtre fermée Ctrl Maj W Ouvrir la vue Personnes Ctrl Maj E Quitter Slack** Ctrl Q

* Ce raccourci peut différer selon le clavier.

** Ce raccourci fonctionne uniquement sur l’appli Slack pour ordinateur.

†Utilisez d’abord F6 pour déplacer la sélection vers cette section.



Parcourir les conversations et les messages

Mac Windows/Linux Action Raccourci Accéder au message non lu le plus récent d’une conversation ⌘ J ** Accéder au canal non lu précédent ou au message direct non lu précédent Option Maj ↑ Accéder au canal non lu suivant ou au message direct non lu suivant Option Maj ↑ Accéder au canal ou message direct précédent dans la barre latérale Option ↑ Accéder au canal ou message direct suivant dans la barre latérale Option ↓ Revenir en arrière dans l’historique ⌘ [ Aller vers l’avant dans l’historique ⌘ ] Ouvrir la vue Accueil Ctrl 1 Parcourir les messages directs ⌘ Maj K Ouvrir la vue Activité** ⌘ Maj M Ouvrir la vue Plus Ctrl 0 Afficher les fils de discussion** ⌘ Maj T Parcourir les canaux** ⌘ Maj L Ouvrir les détails de la conversation ⌘ Maj I Passer à la section suivante F6 Revenir à la section précédente Maj F6 Étendre ou réduire toutes les sections de la barre latérale Option Clic Action Raccourci Accéder à Ctrl K Ctrl T ** Accéder au message non lu le plus récent d’une conversation Ctrl J ** Accéder au canal non lu précédent ou au message direct non lu précédent Alt Maj ↑ Accéder au canal non lu suivant ou au message direct non lu suivant Alt Maj ↓ Accéder au canal ou message direct précédent dans la barre latérale Alt ↑ Accéder au canal ou message direct suivant dans la barre latérale Alt ↓ Revenir en arrière dans l’historique Alt ← Aller vers l’avant dans l’historique Alt → Ouvrir la vue Accueil Ctrl Maj 1 Parcourir les messages directs Ctrl Maj 2 Ouvrir la vue Activité** Ctrl Maj M Ouvrir la vue Plus Ctrl Maj 0 Afficher les fils de discussion** Ctrl Maj T Parcourir les canaux** Ctrl Maj L Ouvrir les détails de la conversation Ctrl Maj I Passer à la section suivante F6 Revenir à la section précédente Maj F6 Étendre ou réduire toutes les sections de la barre latérale Alt Clic

** Ce raccourci fonctionne uniquement sur l’appli Slack pour ordinateur.



Marquer les messages comme lus ou non lus

Mac Windows/Linux Action Raccourci Marquer tous les messages de la conversation actuelle comme lus Échap Marquer tous les messages comme lus Maj Esc Marquer un message comme non lu Option Clic Action Raccourci Marquer tous les messages de la conversation actuelle comme lus Échap Marquer tous les messages comme lus Maj Esc Marquer un message comme non lu Alt Clic



Parcourir les messages non lus

Dans Slack, vous pouvez utiliser les raccourcis suivants pour parcourir la vue Messages non lus et voir ce que vous avez manqué :

Mac Windows/Linux Action Raccourci Ouvrir la vue Messages non lus ⌘ Maj A Naviguer parmi les messages ↑ ou ↓ Marquer un message comme non lu Option Clic Marquer un groupe de messages comme lus Échap Développer ou réduire un groupe de messages ← ou → Action Raccourci Ouvrir la vue Messages non lus Ctrl Maj A Naviguer parmi les messages ↑ ou ↓ Marquer un message comme non lu Alt Clic Marquer un groupe de messages comme lus Échap Développer ou réduire un groupe de messages ← ou →



Changer d’espace de travail

Si vous êtes connecté(e) à plusieurs espaces de travail, vous pouvez passer de l’un à l’autre.

Mac Windows/Linux Action Raccourci Développer ou réduire le sélecteur d’espace de travail ⌘ Maj S Revenir à l’espace de travail précédent Ctrl Maj Tab Accéder à l’espace de travail suivant Ctrl Tab Accéder à un espace de travail spécifique (survolez l’icône de l’espace de travail dans la barre latérale gauche de l’application de bureau Slack afin de voir le numéro qui lui est attribué) ⌘ [nombre] Action Raccourci Développer ou réduire le sélecteur d’espace de travail Ctrl Maj S Revenir à l’espace de travail précédent Ctrl Maj Tab Accéder à l’espace de travail suivant Ctrl Tab Accéder à un espace de travail spécifique (le numéro qui lui est attribué apparaît sous l’icône de l’espace de travail dans la barre latérale gauche de l’application de bureau Slack) Ctrl [nombre]



Changer d’onglet

Naviguez entre les onglets de votre barre de navigation grâce à ces raccourcis :

Mac Windows/Linux Action Raccourci Passer à l’onglet précédent Ctrl Page up Accéder à l’onglet suivant Ctrl Page down Accéder à un onglet spécifique (appuyez sur Ctrl pour afficher le numéro associé à l’onglet dans la barre de navigation) Ctrl [nombre] Action Raccourci Passer à l’onglet précédent Ctrl Page up Accéder à l’onglet suivant Ctrl Page down Accéder à un onglet spécifique (appuyez sur Ctrl pour afficher le numéro associé à l’onglet dans la barre de navigation) Maj Ctrl [nombre]



Effectuer des actions sur les messages

Vous pouvez effectuer un clic droit sur n’importe quel message pour afficher le menu comprenant les actions courantes. Vous pouvez également, lorsque vous sélectionnez un message, utiliser ces raccourcis à une touche afin d’effectuer rapidement des actions :

Action Raccourci Modifier un message que vous avez envoyé E Supprimer un message que vous avez envoyé Supprimer Ouvrir un fil de discussion ou répondre à un fil existant T ou → Transférer un message F Épingler ou désépingler un message P Enregistrer un message (ou le retirer de l’onglet Enregistrés) A Marquer tous les messages au-dessus du message sélectionné comme non lus U Créer un rappel à propos d’un message M Ajouter une réaction émoji à un message R

Conseil : par défaut, appuyer sur la touche flèche vers le haut ↑ depuis la zone de message vous permet de modifier le dernier message que vous avez envoyé. Vous pouvez modifier cette préférence afin qu’appuyer sur ↑ vous renvoie plutôt vers le dernier message visible d’une conversation.



Mettre en forme des messages

Assurez-vous que votre curseur se trouve dans la zone de message pour exécuter ces raccourcis.

Mac Windows/Linux Action Raccourci Sélectionner le texte jusqu'au début de la ligne actuelle Maj ↑ Sélectionner le texte jusqu'à la fin de la ligne actuelle Maj ↓ Créer une nouvelle ligne Maj Entrée Afficher le texte sélectionné en gras ⌘ B Afficher le texte sélectionné en italique ⌘ I Souligner le texte sélectionné ⌘ U Barrer le texte sélectionné ⌘ Maj X Ajouter un lien hypertexte au texte sélectionné ⌘ Maj U Citer le texte sélectionné ⌘ Maj 9 Code du texte sélectionné ⌘ Maj C Afficher le texte sélectionné en bloc de code ⌘ Alt Maj C Mettre le texte sélectionné sous forme de liste à puces ⌘ Maj 8 Mettre le texte sélectionné sous forme de liste numérotée ⌘ Maj 7 Appliquer le formatage markdown ⌘ Maj F Annuler la mise en forme ⌘ Z Conseil : si un lien est copié dans votre presse-papiers, vous pouvez utiliser le raccourci ⌘ V pour insérer le texte sélectionné en hyperlien. Action Raccourci Sélectionner le texte jusqu'au début de la ligne actuelle Maj ↑ Sélectionner le texte jusqu'à la fin de la ligne actuelle Maj ↓ Créer une nouvelle ligne Maj Entrée Afficher le texte sélectionné en gras Ctrl B Afficher le texte sélectionné en italique Ctrl I Barrer le texte sélectionné Ctrl Maj X Ajouter un lien hypertexte au texte sélectionné Ctrl Maj U Citer le texte sélectionné Ctrl Maj 9 Code du texte sélectionné Ctrl Maj C Afficher le texte sélectionné en bloc de code Ctrl Alt Maj C Mettre le texte sélectionné sous forme de liste à puces Ctrl Maj 8 Mettre le texte sélectionné sous forme de liste numérotée Ctrl Maj 7 Appliquer le formatage markdown Ctrl Maj F Annuler la mise en forme Ctrl Z Ajouter une réaction émoji à un message* Ctrl Maj ` Ctrl Maj # Ctrl Maj \ Ctrl Maj _ Ctrl Maj ¡ Ctrl Maj à Ctrl Maj 、 Conseil : si un lien est copié dans votre presse-papiers, vous pouvez utiliser le raccourci Ctrl+V pour insérer le texte sélectionné en hyperlien.

* Ce raccourci peut différer selon le clavier.



Mettre en forme le texte dans un canevas

Mettez en forme le texte dans un canevas en utilisant les raccourcis de messages ci-dessus, ou vous pouvez modifier la mise en forme des canevas à l’aide de ces raccourcis :

Mac Windows/Linux Action Raccourci Mettre le texte sélectionné sous forme de paragraphe ⌘ Option 0 Mettre le texte sélectionné sous forme d’en-tête large ⌘ Option 1 Mettre le texte sélectionné sous forme d’en-tête moyen ⌘ Option 2 Mettre le texte sélectionné sous forme de petit en-tête ⌘ Option 3 Mettre le texte sélectionné sous forme de liste de tâches ⌘ Maj 0 Mettre le texte sélectionné sous forme de liste à puces ⌘ Maj 8 Mettre le texte sélectionné sous forme de liste numérotée ⌘ Maj 7 Activer les styles d’en-tête et de liste Ctrl ` Action Raccourci Mettre le texte sélectionné sous forme de paragraphe Ctrl Alt 0 Mettre le texte sélectionné sous forme d’en-tête large Ctrl Alt 1 Mettre le texte sélectionné sous forme d’en-tête moyen Ctrl Alt 2 Mettre le texte sélectionné sous forme de petit en-tête Ctrl Alt 3 Mettre le texte sélectionné sous forme de liste de tâches Ctrl Maj 0 Mettre le texte sélectionné sous forme de liste à puces Ctrl Maj 8 Mettre le texte sélectionné sous forme de liste numérotée Ctrl Maj 7 Activer les styles d’en-tête et de liste Ctrl `



Parcourir un canevas

Quand vous travaillez dans un canevas, utilisez ces raccourcis pour parcourir et modifier votre contenu :