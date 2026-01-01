Desplázate a través de Slack fácilmente con nuestros atajos de teclado. Puedes ver una lista de atajos de teclado si presionas ⌘ , (Mac) y Ctrl , (Windows/Linux) desde Slack en tu computadora. Sigue leyendo para obtener una lista completa.

Desplázate a través de Slack sin problemas con nuestros atajos de teclado. Puedes ver una lista de atajos de teclado si presionas ⌘ ö (Mac) y Ctrl ö (Windows/Linux) desde Slack en tu computadora. Sigue leyendo para obtener una lista completa.

Desplázate a través de Slack fácilmente con nuestros atajos de teclado. Puedes ver una lista de atajos de teclado si presionas ⌘ / (Mac) y Ctrl / (Windows/Linux). Sigue leyendo para obtener una lista completa.

Desplázate a través de Slack sin problemas con nuestros atajos de teclado. Puedes ver una lista de atajos de teclado si presionas ⌘ ・ (Mac) y Ctrl ・ (Windows/Linux). Sigue leyendo para obtener una lista completa.

Desplázate a través de Slack fácilmente con nuestros atajos de teclado. Puedes ver una lista de atajos de teclado si presionas ⌘ ' (Mac) y Ctrl ' (Windows/Linux). Sigue leyendo para obtener una lista completa.

Desplázate a través de Slack sin problemas con nuestros atajos de teclado. Puedes ver una lista de atajos de teclado si presionas ⌘ à (Mac) y Ctrl à (Windows/Linux). Sigue leyendo para obtener una lista completa.

Qué esperar

Los accesos directos marcados con un solo asterisco (*) pueden diferir de los que aparecen en la lista si tu teclado está configurado para un idioma distinto al inglés.

Los accesos directos marcados con un asterisco doble (**) solo funcionan en la aplicación de Slack para computadora.

Actualmente, no es posible configurar accesos directos personalizados para Slack.

Consejo: Para obtener más información sobre la accesibilidad del teclado, visita Cómo navegar por Slack con el teclado. O bien, puedes obtener más información sobre cómo utilizar Slack con un lector de pantalla.



Aspectos básicos de Slack

Mac Windows/Linux Acción Acceso directo Redactar un nuevo mensaje ⌘ N ⌘ Mayús K Cancelar el envío de un mensaje ⌘ Z Cómo establecer tu estado ⌘ Mayús Y Abrir tus preferencias** ⌘ , Cambiar el tamaño de la barra lateral izquierda† ← o → Ocultar la barra lateral derecha ⌘ . Crear un nuevo canvas ⌘ Mayús N Subir un archivo** ⌘ O Ver todos los archivos descargados ⌘ Mayús J Crear un nuevo fragmento ⌘ Mayús Intro Agregar una reacción emoji a un mensaje* ⌘ Mayús ` ⌘ Mayús # ⌘ Mayús \ ⌘ Mayús _ ⌘ Mayús ¡ ⌘ Mayús à ⌘ Mayús 、 Cómo iniciar una búsqueda ⌘ G Buscar en la conversación actual ⌘ F Iniciar, unirse, salir o finalizar una junta ⌘ Mayús H Activar o desactivar silencio en una junta ⌘ Mayús Espacio Abrir Ayuda F1 Alternar la vista de pantalla completa Ctrl ⌘ F Cerrar ventana ⌘ W Reabrir última ventana cerrada ⌘ Mayús W Abrir la vista Personas ⌘ Mayús E Salir de Slack** ⌘ Q Acción Acceso directo Redactar un nuevo mensaje Ctrl N Ctrl Mayús K Cancelar el envío de un mensaje Ctrl Z Cómo establecer tu estado Ctrl Mayús Y Abrir tus preferencias** Ctrl , Cambiar el tamaño de la barra lateral izquierda† ← o → Ocultar la barra lateral derecha Ctrl . Crear un nuevo canvas Ctrl Mayús N Subir un archivo** Ctrl O Ver todos los archivos descargados Ctrl Mayús J Crear un nuevo fragmento Ctrl Mayús Enter Agregar una reacción emoji a un mensaje* Ctrl Mayús ` Ctrl Mayús # Ctrl Mayús \ Ctrl Mayús _ Ctrl Mayús ¡ Ctrl Mayús à Ctrl Mayús 、 Cómo iniciar una búsqueda Ctrl G Buscar en la conversación actual Ctrl F Iniciar, unirse, salir o finalizar una junta Ctrl Mayús H Activar o desactivar silencio en una junta Ctrl Mayús Espacio Alternar la vista de pantalla completa F11 Cerrar ventana Ctrl W Reabrir última ventana cerrada Ctrl Mayús W Abrir la vista Personas Ctrl Mayús E Salir de Slack** Ctrl Q

* Este atajo puede cambiar en tu teclado.

**Este atajo solo funciona en la aplicación de Slack para computadora.

†Pulsa F6 para mover el foco a esta sección primero.



Explorar las conversaciones y los mensajes

Mac Windows/Linux Acción Acceso directo Dirígete al mensaje sin leer más reciente de una conversación ⌘ J ** Ir al canal o mensaje directo sin leer anterior Opción Mayús ↑ Ir al siguiente canal o mensaje directo sin leer Opción Mayús ↓ Ir al canal o mensaje directo anterior en la barra lateral Opción ↑ Ir al canal o mensaje directo siguiente en la barra lateral Opción ↓ Retroceder en el historial: ⌘ [ Avanzar en el historial: ⌘ ] Abrir la vista Inicio Ctrl 1 Explorar Mensajes directos ⌘ Mayús K Abrir la vista Actividad ⌘ Mayús M Abrir la vista Más Ctrl 0 Abrir la vista Hilos de tus conversaciones** ⌘ Mayús T Explorar canales** ⌘ Mayús L Abrir la información de la conversación ⌘ Mayús I Mover el foco a la siguiente sección F6 Mover el foco a la sección anterior Mayús F6 Expandir o contraer todas las secciones de barra lateral Opción Clic Acción Acceso directo Ir a una conversación Ctrl K Ctrl T ** Dirígete al mensaje sin leer más reciente de una conversación Ctrl J ** Ir al canal o mensaje directo sin leer anterior Alt Mayús ↑ Ir al siguiente canal o mensaje directo sin leer Alt Mayús ↓ Ir al canal o mensaje directo anterior en la barra lateral Alt ↑ Ir al canal o mensaje directo siguiente en la barra lateral Alt ↓ Retroceder en el historial: Alt ← Avanzar en el historial: Alt → Abrir la vista Inicio Ctrl Mayús 1 Explorar Mensajes directos Ctrl Mayús 2 Abrir la vista Actividad Ctrl Mayús M Abrir la vista Más Ctrl Mayús 0 Abrir la vista Hilos de tus conversaciones** Ctrl Mayús T Explorar canales** Ctrl Mayús L Abrir la información de la conversación Ctrl Mayús I Mover el foco a la siguiente sección F6 Mover el foco a la sección anterior Mayús F6 Expandir o contraer todas las secciones de barra lateral Alt Clic

**Este atajo solo funciona en la aplicación de Slack para computadora.



Marcar mensajes como leídos o no leídos

Mac Windows/Linux Acción Acceso directo Marcar todos los mensajes como leídos en la conversación actual Esc Marcar todos los mensajes como leídos Mayús Esc Marcar un mensaje como no leído Opción Clic Acción Acceso directo Marcar todos los mensajes como leídos en la conversación actual Esc Marcar todos los mensajes como leídos Mayús Esc Marcar un mensaje como no leído Alt Clic



Cómo explorar los mensajes sin leer

Para ponerte al día con lo que te perdiste en Slack, puedes explorar la vista Mensajes sin leer usando estos atajos:

Mac Windows/Linux Acción Acceso directo Abrir la vista Mensajes sin leer ⌘ Mayús A Desplazarse entre mensajes ↑ o ↓ Marcar un mensaje como no leído Opción Clic Marcar un grupo de mensajes como leídos Esc Abrir o contraer un grupo de mensajes ← o → Acción Acceso directo Abrir la vista Mensajes sin leer Ctrl Mayús A Desplazarse entre mensajes ↑ o ↓ Marcar un mensaje como no leído Alt Clic Marcar un grupo de mensajes como leídos Esc Abrir o contraer un grupo de mensajes ← o →



Cambiar de espacios de trabajo

Si has iniciado sesión en más de un espacio de trabajo, puedes cambiar entre ellos.

Mac Windows/Linux Acción Acceso directo Expandir o contraer el selector de espacios de trabajo ⌘ Mayús S Moverse al espacio de trabajo anterior Ctrl Mayús Tab Moverse al espacio de trabajo siguiente Ctrl Tab Cambiar a un espacio de trabajo específico (coloca el cursor sobre el ícono de un espacio de trabajo en la barra lateral izquierda de la aplicación de Slack para computadora para ver el número asignado) ⌘ [número] Acción Acceso directo Expandir o contraer el selector de espacios de trabajo Ctrl Mayús S Moverse al espacio de trabajo anterior Ctrl Mayús Tab Moverse al espacio de trabajo siguiente Ctrl Tab Cambiar a un espacio de trabajo específico (consulta el número asignado debajo del ícono del espacio de trabajo en la barra lateral izquierda de la aplicación de Slack para computadora) Ctrl [número]



Cambiar de pestaña

Puedes cambiar de pestaña en la barra de navegación con estos accesos directos:

Mac Windows/Linux Acción Acceso directo Cambiar a la pestaña anterior Ctrl Re Pág Cambiar a la pestaña siguiente Ctrl Av Pág Cambiar a una pestaña específica (mantén pulsada la tecla Ctrl para ver el número asignado de una pestaña en la barra de navegación) Ctrl [número] Acción Acceso directo Cambiar a la pestaña anterior Ctrl Re Pág Cambiar a la pestaña siguiente Ctrl Av Pág Cambiar a una pestaña específica (mantén pulsada la tecla Ctrl para ver el número asignado de una pestaña en la barra de navegación) Mayús Ctrl [número]



Realizar acciones en los mensajes

Puedes hacer clic con el botón secundario en cualquier mensaje para mostrar el menú de acciones comunes o, cuando estés centrado en un mensaje, usa estos atajos de una tecla para realizar acciones rápidamente:

Acción Acceso directo Editar un mensaje que has enviado E Eliminar un mensaje que has enviado Eliminar Iniciar un hilo o responder a él T o → Reenviar un mensaje F Fijar un mensaje con un pin o dejar de fijarlo P Guardar un mensaje (o eliminarlo de Guardados) A Marcar todos los mensajes encima del mensaje enfocado como sin leer U Crear un recordatorio sobre un mensaje M Agregar una reacción emoji a un mensaje R

Consejo: De forma predeterminada, presionar la tecla de flecha hacia arriba ↑ desde el campo de mensaje te permite editar el último mensaje que enviaste. Puedes ajustar esta preferencia para que al presionar ↑ se mueva el enfoque al último mensaje visible en una conversación.



Dar formato a los mensajes

Para poder usar estos atajos de teclado, asegúrate de que el cursor esté en el campo de mensaje.

Mac Windows/Linux Acción Acceso directo Seleccionar el texto hasta el comienzo de la línea actual Mayús ↑ Seleccionar el texto hasta el final de la línea actual Mayús ↓ Crear una línea nueva Mayús Intro Poner en negrita el texto seleccionado ⌘ B Poner en cursiva el texto seleccionado ⌘ I Subrayar el texto seleccionado ⌘ U Tachar el texto seleccionado ⌘ Mayús X Hipervincular el texto seleccionado ⌘ Mayús U Citar el texto seleccionado ⌘ Mayús 9 Texto del código seleccionado ⌘ Mayús C Poner texto seleccionado en bloque de código ⌘ Alt Mayús C Dar formato de lista con viñetas al texto seleccionado ⌘ Mayús 8 Dar formato de lista numerada al texto seleccionado ⌘ Mayús 7 Aplicar formato de Markdown ⌘ Mayús F Deshacer el formato ⌘ Z Consejo: Si copias un enlace al portapapeles, puedes usar el acceso directo ⌘ V para agregar un hipervínculo en el texto seleccionado. Acción Acceso directo Seleccionar el texto hasta el comienzo de la línea actual Mayús ↑ Seleccionar el texto hasta el final de la línea actual Mayús ↓ Crear una línea nueva Mayús Intro Poner en negrita el texto seleccionado Ctrl B Poner en cursiva el texto seleccionado Ctrl I Tachar el texto seleccionado Ctrl Mayús X Hipervincular el texto seleccionado Ctrl Mayús U Citar el texto seleccionado Ctrl Mayús 9 Texto del código seleccionado Ctrl Mayús C Poner texto seleccionado en bloque de código Ctrl Alt Mayús C Dar formato de lista con viñetas al texto seleccionado Ctrl Mayús 8 Dar formato de lista numerada al texto seleccionado Ctrl Mayús 7 Aplicar formato de Markdown Ctrl Mayús F Deshacer el formato Ctrl Z Agregar una reacción emoji a un mensaje* Ctrl Mayús ` Ctrl Mayús # Ctrl Mayús \ Ctrl Mayús _ Ctrl Mayús ¡ Ctrl Mayús à Ctrl Mayús 、 Consejo: Si copias un enlace al portapapeles, puedes usar el acceso directo CtrlV para agregar un hipervínculo en el texto seleccionado.

* Este atajo puede cambiar en tu teclado.



Dar formato al texto en un canvas

Da formato al texto en un canvas usando los accesos directos de mensajes anteriores, o puedes realizar cambios de formato específicos del canvas con estos accesos directos:

Mac Windows/Linux Acción Acceso directo Dar formato como párrafo al texto seleccionado ⌘ Opción 0 Dar formato como encabezado grande al texto seleccionado ⌘ Opción 1 Dar formato como encabezado medio al texto seleccionado ⌘ Opción 2 Dar formato como encabezado pequeño al texto seleccionado ⌘ Opción 3 Dar formato como lista de verificación al texto seleccionado ⌘ Mayús 0 Dar formato de lista con viñetas al texto seleccionado ⌘ Mayús 8 Dar formato de lista numerada al texto seleccionado ⌘ Mayús 7 Activar/desactivar estilos de títulos y listas Ctrl ` Acción Acceso directo Dar formato como párrafo al texto seleccionado Ctrl Alt 0 Dar formato como encabezado grande al texto seleccionado Ctrl Alt 1 Dar formato como encabezado medio al texto seleccionado Ctrl Alt 2 Dar formato como encabezado pequeño al texto seleccionado Ctrl Alt 3 Dar formato como lista de verificación al texto seleccionado Ctrl Mayús 0 Dar formato de lista con viñetas al texto seleccionado Ctrl Mayús 8 Dar formato de lista numerada al texto seleccionado Ctrl Mayús 7 Activar/desactivar estilos de títulos y listas Ctrl `



Navegar en un canvas

Cuando estés trabajando en un canvas, usa estos accesos directos para navegar y editar el contenido: