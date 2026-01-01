Você esqueceu sua senha? Continue lendo e veja os passos para entrar novamente no Slack.

Observação: É necessário ter acesso ao endereço de e-mail associado à sua conta do Slack para redefinir ou adicionar a senha. Se você não tem acesso, saiba como um proprietário ou administrador pode ajudar.



Redefinir sua senha

Acesse https://slack.com/signin. Insira seu endereço de e-mail e clique em Entrar com e-mail. Verifique se você recebeu um código de confirmação do Slack por e-mail. Insira o código na página de login e selecione o workspace em que você quer entrar. Siga os passos na próxima seção para Adicionar uma senha.



Adicionar uma senha

No seu computador, clique na imagem do perfil. Selecione Perfil. Clique no ícone de três pontos e selecione Configurações da conta. Ao lado de Senha, clique em Expandir. Caso essa opção não apareça, isso significa que sua empresa exige o logon único (SSO) para entrar. Clique em Redefinir a senha por e-mail. Verifique se você recebeu um e-mail com um link para adicionar uma senha.

Dica: sua nova senha precisa ter pelo menos oito caracteres. Por motivos de segurança, não é possível reutilizar senhas anteriores.



Solução de problemas

Por que não recebi um e-mail de redefinição de senha?

Abra a pasta de spam ou de lixo eletrônico. Se os e-mails do Slack não estão chegando à sua caixa de entrada, peça à equipe de TI da empresa que coloque os endereços @slack.com e @slack-mail.com na lista de permissões.



Eu perdi o acesso ao endereço de e-mail da minha conta

Por motivos de segurança, você precisa ter acesso ao endereço de e-mail associado à conta do Slack para redefinir a sua senha. Caso isso não seja possível, peça que um proprietário ou administrador atualize o endereço de e-mail vinculado à sua conta. Vale lembrar que os administradores não podem redefinir nem alterar senhas.



Eu não tenho uma senha

Se você não definiu uma senha quando entrou no Slack (por exemplo, se você entrou com a sua conta da Apple ou do Google), é possível solicitar uma redefinição para adicionar uma senha à sua conta.