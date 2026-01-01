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Redefinir a senha por e-mail. Verifique se você recebeu um e-mail com um link para adicionar uma senha. Dica: sua nova senha precisa ter pelo menos oito caracteres. Por motivos de segurança, não é possível reutilizar senhas anteriores.
Solução de problemas
Por que não recebi um e-mail de redefinição de senha?
Abra a pasta de spam ou de lixo eletrônico. Se os e-mails do Slack não estão chegando à sua caixa de entrada, peça à equipe de TI da empresa que coloque os endereços
@slack.com e @slack-mail.com na lista de permissões.
Eu perdi o acesso ao endereço de e-mail da minha conta
Por motivos de segurança, você precisa ter acesso ao endereço de e-mail associado à conta do Slack para redefinir a sua senha. Caso isso não seja possível, peça que um proprietário ou administrador
atualize o endereço de e-mail vinculado à sua conta. Vale lembrar que os administradores não podem redefinir nem alterar senhas.
Eu não tenho uma senha
Se você não definiu uma senha quando entrou no Slack (por exemplo, se você
entrou com a sua conta da Apple ou do Google), é possível solicitar uma redefinição para adicionar uma senha à sua conta. Ótimo!
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