Use a barra de ferramentas de formatação para adicionar detalhes e clareza às mensagens no Slack. Com a formatação, você pode ver exatamente como a mensagem ficará antes de enviá-la. A barra de ferramentas é exibida por padrão, mas é possível clicar no ícone de formatação para ocultá-la ou exibi-la no campo de mensagem.

Observação: se preferir usar marcações, você poderá definir a preferência para ocultar a barra de ferramentas de formatação.



Usar a barra de ferramentas de formatação

Para formatar uma mensagem, destaque o texto desejado e selecione uma opção na barra de ferramentas. É possível aplicar várias opções de formatação ao mesmo texto.

Opções de formatação

Negrito

Itálico

Sublinhado

Tachado

Código Citação em bloco

Bloco de códigos

Lista categorizada

Lista com marcadores



Aplicar opções de formatação adicionais

Além da barra de ferramentas, veja a seguir algumas opções adicionais de formatação que você pode usar no campo de mensagem: