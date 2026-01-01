Mit der Textformatierung kannst du deine Nachrichten in Slack detaillierter und übersichtlicher gestalten. Wenn du Formatierung anwendest, kannst du dir genau anzeigen lassen, wie deine Nachricht aussehen wird, bevor du sie sendest. Die Formatierungs-Symbolleiste wird standardmäßig angezeigt, aber du kannst auf das Formatierungssymbol klicken, um sie im Nachrichtenfeld aus- oder einzublenden.

Hinweis: Wenn du lieber Markup verwendest, kannst du in den persönlichen Einstellungen festlegen, dass die Textformatierung ausgeblendet werden soll.



Textformatierung verwenden

Markiere den entsprechenden Text und wähle eine Option aus der Symbolleiste aus, um eine Nachricht zu formatieren. Du kannst mehrere Formatierungsoptionen auf den gleichen Text anwenden.

Formatierungsoptionen

Fett

Kursivschrift

Unterstreichen

Durchgestrichen

Code Blockzitat

Codeblock

Sortierte Liste

Aufzählungsliste



Zusätzliche Formatierungsoptionen anwenden

Zusätzlich zu der Symbolleiste kannst du folgende weitere Formatierungsoptionen im Nachrichtenfeld nutzen: