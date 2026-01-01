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Mit der Textformatierung kannst du deine Nachrichten in Slack detaillierter und übersichtlicher gestalten. Wenn du Formatierung anwendest, kannst du dir genau anzeigen lassen, wie deine Nachricht aussehen wird, bevor du sie sendest. Die Formatierungs-Symbolleiste wird standardmäßig angezeigt, aber du kannst auf das
Formatierungssymbol klicken, um sie im Nachrichtenfeld aus- oder einzublenden. Hinweis: Wenn du lieber Markup verwendest, kannst du in den persönlichen Einstellungen festlegen, dass die Textformatierung ausgeblendet werden soll.
Textformatierung verwenden
Markiere den entsprechenden Text und wähle eine Option aus der Symbolleiste aus, um eine Nachricht zu formatieren. Du kannst mehrere Formatierungsoptionen auf den gleichen Text anwenden.
Formatierungsoptionen
Fett
Kursivschrift
Unterstreichen
Durchgestrichen
Code
Blockzitat
Codeblock
Sortierte Liste
Aufzählungsliste
Zusätzliche Formatierungsoptionen anwenden
Zusätzlich zu der Symbolleiste kannst du folgende weitere Formatierungsoptionen im Nachrichtenfeld nutzen:
Um eine neue Zeile zu beginnen, drücke
Umschalttaste Eingabetaste. (Du kannst auch deine persönlichen Einstellungen anpassen, um nur durch Drücken der Eingabetaste eine neue Zeile zu beginnen.) Füge eine 1 und ein Komma hinzu und drücke anschließend die Leertaste, um eine nummerierte Liste anzulegen.
Füge ein Sternchen hinzu und drücke die Leertaste, um eine Aufzählungsliste anzulegen.
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