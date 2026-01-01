Utilisez la barre d’outils de mise en forme pour ajouter des informations et clarifier vos messages dans Slack. Lorsque vous appliquez une mise en forme, vous voyez exactement à quoi ressemblera votre message avant de l’envoyer. La barre d’outils est visible par défaut, mais vous pouvez cliquer sur l’icône de mise en forme pour la masquer ou l’afficher dans la zone de message.

Remarque : si vous préférez utiliser le balisage, vous pouvez définir une préférence pour masquer la barre d’outils de mise en forme.



Utiliser la barre d’outils de mise en forme

Pour mettre en forme un message, sélectionnez le texte souhaité et choisissez une option dans la barre d’outils. Vous pouvez appliquer plusieurs options de mise en forme au même texte.

Options de mise en forme

Gras

Italique

Souligner

Barrer

Code Bloc de citation

Bloc de code

Liste ordonnée

Liste à puces



Appliquer des options de mise en forme supplémentaires

En plus de la barre d’outils, voici quelques options de mise en forme supplémentaires que vous pouvez utiliser dans la zone de message :