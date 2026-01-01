Usa la barra de herramientas de formato para añadir detalles y claridad a tus mensajes en Slack. Cuando apliques un formato, verás exactamente cómo se verá tu mensaje antes de enviarlo. La barra de herramientas está visible de forma predeterminada, pero puedes hacer clic en el icono de formato para ocultarla o mostrarla en el campo de mensajes.

Nota: Si quieres usar el marcado, puedes establecer una preferencia para ocultar la barra de herramientas de formato.



Usar la barra de herramientas de formato

Para dar un formato a un mensaje, resalta el texto y selecciona una opción de la barra de herramientas. Puedes aplicar varias opciones de formato al mismo texto.

Opciones de formato

Negrita

Cursiva

Subrayado

Tachado

Código Cita en bloque

Code block

Lista ordenada

Lista con viñetas



Aplicar opciones de formato adicionales

Además de la barra de herramientas, tienes disponibles opciones de formato adicionales que puedes usar en el campo de mensajes: