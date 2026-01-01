Quer experimentar um dos planos pagos do Slack? Uma opção é o teste gratuito dos planos Pro ou Business+.



Solicitar um teste

Proprietários ou administradores de workspace podem entrar em contato conosco pelo endereço de e-mail usado para se inscrever no workspace. Não se esqueça de incluir o URL do workspace no pedido. Não será necessário adicionar um cartão de crédito para iniciar o teste. Além disso, não haverá cobrança, a menos que você faça o upgrade.



Cancelar o teste

O teste é cancelado automaticamente na data de término, mas proprietários e administradores de workspace podem encerrá-lo quando quiserem na página Faturamento.



O que esperar quando o período de teste terminar

No final do teste, o workspace voltará automaticamente para o plano gratuito caso você decida não fazer upgrade. Os limites de uso originais serão reaplicados ao workspace e você perderá o acesso aos recursos pagos.

Se quiser continuar usando os recursos pagos do Slack, faça upgrade do workspace gratuito para um plano pago.

Aviso: se você ajustar as configurações de retenção durante o período de teste, as mensagens ou os arquivos excluídos serão removidos permanentemente do seu workspace.



Perguntas frequentes

Como sei quando meu período de teste terminará?

No computador, clique no nome do workspace na parte superior à esquerda. A data de término do teste aparece abaixo do nome do workspace e do URL no menu.

Eu decidi fazer upgrade, mas ainda há algum tempo no meu período de teste, quando eu receberei um recibo?

Se você decidir fazer upgrade enquanto seu período de teste ainda está em andamento, a cobrança será feita apenas após o término do teste. Um recibo de sua compra será emitido ao final de seu teste, quando a cobrança iniciar.



Como posso fazer upgrade para o plano Business+ durante um teste?

É possível fazer upgrade para o plano Business+ a qualquer momento durante seu teste acessando a página Planos e selecionando Fazer upgrade abaixo de Business+. Por padrão, o upgrade entrará em vigor após o término do teste, mas você poderá fazer upgrade para esse plano imediatamente na página Faturamento após a finalização da compra, se quiser.

O que acontece se eu fizer upgrade, mas quiser retornar ao plano gratuito?

Se você mudar de ideia antes do final do teste, poderá fazer downgrade do plano pago. Se fizer downgrade após o fim do teste, nossos Termos de Serviço serão aplicados: é possível cancelar a qualquer momento, e nenhum outro pagamento será cobrado. No entanto, não reembolsamos pagamentos já realizados.



Existem recursos pagos que não poderei usar durante o teste?

Você não poderá criar links externos para compartilhar arquivos fora do Slack, a menos que faça upgrade para um plano pago. Os workspaces em testes do plano Business+ não são elegíveis para solicitar a exportação de todos os canais e conversas.



É possível pedir uma extensão do período de teste?

Em alguns casos, nós podemos oferecer extensões. Entre em contato conosco e informe por que seria útil receber uma extensão. Nossa equipe analisará sua solicitação.



Posso adiar meu teste para mais tarde?

Não é possível adiar testes. No entanto, se seu período de teste terminar e você quiser ter outra oportunidade de testar nossos recursos pagos, entre em contato conosco e informe quais deles gostaria de testar.



Por que estamos usando um teste gratuito se ninguém da nossa equipe o solicitou?

Às vezes, nós oferecemos testes a clientes que podem se beneficiar com o uso dos nossos recursos pagos. Esses testes gratuitos são aplicados a um workspace automaticamente.



Posso impedir que meu workspace se qualifique para um teste?

Caso você seja proprietário ou administrador de um workspace, é possível gerenciar a elegibilidade dele para testes. Basta marcar ou desmarcar a caixa ao lado da opção Permitir que testes gratuitos sejam iniciados automaticamente na guia Configurações da página de faturamento do workspace.