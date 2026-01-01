Si quieres probar uno de los planes de pago de Slack, puedes hacerlo usando una prueba gratuita de los planes Pro o Business+.



Cómo solicitar una prueba

Si eres administrador o propietario de un espacio de trabajo, contacta con nosotros desde la dirección de correo electrónico que utilizaste para registrar tu espacio de trabajo. Asegúrate de incluir la URL del espacio de trabajo en la solicitud. No necesitarás añadir una tarjeta de crédito para comenzar la prueba y no te cobraremos a menos que decidas ascender de plan.



Cancelar la prueba

Tu prueba se cancelará automáticamente en la fecha de finalización, pero los propietarios y administradores del espacio de trabajo pueden finalizarla en cualquier momento desde la página Facturación.



Qué puedes esperar cuando se termine la prueba

Al final de la prueba, tu espacio de trabajo volverá automáticamente al plan Gratuito si decidiste no ascender de plan. Los límites de uso correspondientes volverán a aplicarse a tu espacio de trabajo y no podrás acceder a las funciones de pago.

Si quieres seguir usando las funciones de pago de Slack, asciende tu espacio de trabajo gratuito a un plan de pago.

Advertencia: si estableces los ajustes de retención durante la prueba, cualquier mensaje o archivo eliminado permanecerá eliminado permanentemente de tu espacio de trabajo.



Preguntas frecuentes

¿Cómo sabré que mi prueba ha terminado?

Desde la aplicación para ordenador, haz clic en el nombre del espacio de trabajo, en la parte superior izquierda. Debajo del nombre de tu espacio de trabajo y URL en el menú, verás la fecha de fin de la prueba.

He decidido ascender de plan, pero aún me queda tiempo de la prueba, ¿cuándo se me cobrará?

Si optas por ascender mientras la prueba está aún en curso, no se te cobrará hasta que finalice. Al final de la prueba, una vez que se te haya cobrado, se te enviará un recibo por la compra.



¿Cómo puedo ascender al plan Business+ durante el periodo de prueba?

Puedes ascender al plan Business+ en cualquier momento durante el periodo de prueba visitando la página Planes y seleccionando Ascender debajo de Business+. De forma predeterminada, el ascenso entrará en vigor una vez finalizado el periodo de prueba, pero si quieres, puedes actualizar a este plan inmediatamente desde la página de facturación después de realizar el pago.

¿Qué ocurre si he ascendido de plan, pero quiero volver al plan Gratuito?

Si cambias de opinión antes de que termine la prueba, podrás volver a un plan inferior. Si decides volver al plan Gratuito después de que haya terminado el periodo de prueba, se aplicarán nuestras Condiciones de servicio. Puedes cancelar tu suscripción en cualquier momento y, a partir de entonces, no te cobraremos ningún otro pago, pero no reembolsaremos aquellos que ya hayas abonado.



¿Hay alguna función de pago que no pueda usar durante mi prueba?

No podrás crear enlaces externos para compartir archivos fuera de Slack, a menos que asciendas a un plan de pago. Si tienes espacios de trabajo en una versión de prueba del plan Business+, no podrás solicitar la exportación de todos los canales y conversaciones.



¿Puedo conseguir una ampliación de la prueba?

En algunas circunstancias, sí. Contacta con nosotros y explícanos por qué sería útil para ti conseguir una ampliación y nuestro equipo revisará tu solicitud.



¿Puedo posponer la prueba para más adelante?

No podemos posponer las pruebas. Sin embargo, si tu prueba finaliza y quieres disfrutar de otra oportunidad para trastear con nuestras funciones de pago, contacta con nosotros y cuéntanos qué funciones te gustaría probar.



¿Cómo hemos terminado en una prueba si nadie de nuestro equipo lo solicitó?

A veces ofrecemos pruebas a clientes que pensamos que pueden sacar partido a nuestras funciones de pago. Estas pruebas gratuitas se aplican automáticamente en el espacio de trabajo.



¿Puedo evitar que mi espacio de trabajo sea elegible para una prueba?

Si eres propietario o administrador del espacio de trabajo, puedes gestionar la elegibilidad para las pruebas marcando o desmarcando la casilla junto a Permitir que las pruebas gratuitas comiencen automáticamente en la pestaña Configuración de la página de facturación de tu espacio de trabajo.