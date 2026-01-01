Si quieres probar uno de nuestros planes de pago de Slack, es posible que te interese una prueba gratuita de los planes Pro o Business+.



Cómo solicitar una prueba

Si eres un administrador o propietario del espacio de trabajo, ponte en contacto con nosotros a través del correo electrónico con el que iniciaste sesión en tu espacio de trabajo. Asegúrate de incluir la URL del espacio de trabajo en tu solicitud. No necesitas agregar una tarjeta de crédito para comenzar tu período de prueba y no se te cobrará, a menos que elijas cambiar de plan.



Cancelar la prueba

La prueba se cancelará automáticamente en su fecha de finalización, pero los propietarios y administradores del espacio de trabajo pueden finalizar una prueba en cualquier momento desde la página de facturación.



Qué esperar cuando el período de prueba termina

Al final de la prueba, el espacio de trabajo volverá automáticamente al plan Gratuito si decides no cambiar de plan. Los límites de uso correspondientes se volverán a aplicar a tu espacio de trabajo y perderás acceso a las funciones de pago.

Si te gustaría continuar usando las funciones de pago de Slack, puedes cambiar de tu espacio de trabajo gratuito a un plan de pago.

Advertencia: Si configuras los ajustes de conservación durante tu período de prueba, se eliminará de forma permanente cualquier mensaje o archivo que se haya borrado desde tu espacio de trabajo.



Preguntas frecuentes

¿Cómo saber cuándo termina mi período de prueba?

En tu computadora, haz clic en el nombre de tu espacio de trabajo, en la parte superior izquierda. Verás la fecha en que termina tu período de prueba debajo de la URL y del nombre de tu espacio de trabajo en el menú.

Decidí cambiar de plan pero aún queda tiempo para mi prueba. ¿Cuándo obtendré un recibo?

Si decides cambiar de plan mientras la prueba aún está en curso, no se te cobrará hasta que finalice la prueba. Se emitirá un recibo por tu compra al finalizar la prueba, una vez que se te haya cobrado.



¿Cómo puedo ascender al plan Business+ desde una versión de prueba?

Puedes ascender al plan Business+ en cualquier momento durante la versión de prueba desde la página Planes. Debes seleccionar Ascender de plan debajo de Business+. De manera predeterminada, se aplicará el plan nuevo una vez que finalice la versión de prueba, pero, si lo prefieres, puedes ascender a este plan de inmediato desde la página Facturación luego del pago.

¿Qué pasa si he cambiado de plan, pero quiero volver al plan Gratuito?

Si cambias tu decisión antes de que finalice la prueba, puedes volver al plan Gratuito. Si decides volver al plan Gratuito luego de que haya terminado el periodo de prueba, se aplicarán nuestras Condiciones de servicio: puedes cancelar tu suscripción en cualquier momento y a partir de entonces no te cobraremos ningún otro pago, aunque no reembolsaremos aquellos que ya hayas abonado.



¿Existen funciones de pago que no podré usar durante mi prueba?

No podrás crear enlaces externos para compartir archivos fuera de Slack a menos que asciendas a un plan de pago. Los espacios de trabajo que tengan la versión de prueba del plan Business+ no pueden solicitar la exportación de todos los canales y las conversaciones.



¿Puedo extender mi período de prueba?

En algunos casos, admitimos extenderlos. Ponte en contacto con nosotros con los detalles de por qué te sería útil extender el período de prueba y nuestro equipo revisará tu solicitud.



¿Puedo posponer mi período de prueba?

No podemos posponerlos. Sin embargo, si tu período de prueba termina y quisieras otra oportunidad para probar nuestras funciones de pago, ponte en contacto con nosotros y cuéntanos que funciones te gustaría probar.



¿Por qué tenemos un período de prueba si nadie de nuestro equipo lo solicitó?

A veces otorgamos períodos de prueba a los clientes que creemos que pueden beneficiarse de nuestras funciones de pago. Estos períodos de prueba se aplican automáticamente a un espacio de trabajo.



¿Puedo evitar que mi espacio de trabajo sea elegible para un período de prueba?

Si eres propietario o administrador del espacio de trabajo, puedes administrar la elegibilidad de período de prueba de tu espacio de trabajo marcando o desmarcando la casilla que está junto a Permitir iniciar automáticamente pruebas gratuitas desde la pestaña Ajustes de la página de facturación de tu espacio de trabajo.