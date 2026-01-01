Provare gratuitamente un piano a pagamento di Slack
Se vuoi provare uno dei piani a pagamento di Slack, potrebbe interessarti una prova gratuita del piano Pro o Business+.
Richiedere un periodo di prova
Se sei il proprietario o l’amministratore di un’area di lavoro, contattaci tramite l’indirizzo e-mail che hai usato per registrare la tua area di lavoro. Assicurati di includere l’URL della tua area di lavoro nella richiesta. Per iniziare il periodo di prova, non dovrai inserire i dettagli della carta di credito e non ti verrà addebitato alcun costo, a meno che tu non decida di eseguire l’aggiornamento.
Annullare il periodo di prova
Il periodo di prova verrà annullato automaticamente alla data di fine del periodo prova, ma i proprietari e gli amministratori dell’area di lavoro possono terminare il periodo di prova in qualsiasi momento nella pagina Fatturazione.
Cosa puoi aspettarti al termine del periodo di prova
Se scegli di non eseguire l’aggiornamento, alla fine del periodo di prova la tua area di lavoro tornerà automaticamente al piano Free. I limiti di utilizzo saranno nuovamente applicati alla tua area di lavoro e non avrai più accesso alle funzioni a pagamento.
Se vuoi continuare a usufruire delle funzioni a pagamento di Slack, puoi effettuare l’aggiornamento della tua area di lavoro gratuita a un piano a pagamento.
Avviso: se modifichi le impostazioni di conservazione durante il periodo di prova, qualsiasi messaggio o file eliminato sarà rimosso permanentemente dall’area di lavoro.
Domande frequenti
Come faccio a sapere quando scadrà il periodo di prova?
Dal desktop, clicca sul nome della tua area di lavoro in alto a sinistra. Vedrai la data di fine del periodo di prova nel menu sotto il nome e l’URL dell’area di lavoro.
Ho deciso di eseguire l’aggiornamento ma il periodo di prova non è ancora terminato, quando otterrò una ricevuta?
Se decidi di eseguire l'aggiornamento mentre il periodo di prova è ancora in corso, non ti verrà addebitato alcun importo fino al termine del periodo di prova. La ricevuta per l’acquisto verrà emessa al termine del periodo di prova, una volta effettuato l'addebito.
Come posso eseguire l’aggiornamento al piano Business+ durante il periodo di prova?
Puoi eseguire l’aggiornamento al piano Business+ in qualsiasi momento durante il periodo di prova visitando la pagina Piani e selezionando Aggiorna sotto Business+. Per impostazione predefinita, l’aggiornamento entrerà in vigore al termine del periodo di prova. Se preferisci, però, puoi eseguire immediatamente l’aggiornamento a questo piano dalla pagina Fatturazione dopo aver completato il pagamento.
Cosa succede se ho effettuato l’aggiornamento ma voglio tornare al piano Free?
Se cambi idea prima della fine del periodo di prova, puoi effettuare il downgrade del tuo piano a pagamento. Se vuoi effettuare il downgrade dopo la fine del periodo di prova, si applicheranno le nostre Condizioni d’uso: puoi effettuare l’annullamento in qualsiasi momento senza costi aggiuntivi, ma non ti rimborseremo eventuali pagamenti già effettuati.
Ci sono funzioni a pagamento che non potrò utilizzare durante la prova?
Non potrai creare collegamenti esterni per condividere file al di fuori di Slack, a meno che non passi a un piano a pagamento. Le aree di lavoro che stanno utilizzando una prova del piano Business+ non possono richiedere l’esportazione di tutti i canali e delle conversazioni.
Posso prolungare la prova?
In alcune circostanze, siamo disposti a concedere delle proroghe. Contattaci specificando i motivi per cui consideri utile usufruire di una proroga e la richiesta verrà esaminata dal nostro team.
Posso rinviare la prova a una data successiva?
Non è possibile rinviare le prove. Tuttavia, se al termine del periodo di prova volessi provare nuovamente le nostre funzioni a pagamento, contattaci e comunicaci le funzioni che ti interessano.
Perché è stato applicato un periodo di prova se nessun membro del team lo ha richiesto?
Ogni tanto offriamo periodi di prova ai clienti che crediamo potrebbero trarre beneficio dall’uso delle nostre funzioni a pagamento. Questi periodi di prova gratuiti vengono applicati automaticamente all’area di lavoro.
Posso evitare che la mia area di lavoro sia idonea a un periodo di prova?
Se sei un proprietario o un amministratore di un’area di lavoro, puoi gestire l’idoneità al periodo di prova dell’area di lavoro selezionando o deselezionando la casella accanto a Consenti l’avvio automatico delle prove gratuite dalla scheda Impostazioni della Pagina di fatturazione dell’area di lavoro.