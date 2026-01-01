Si vous souhaitez essayer l’un de nos forfaits payants Slack, une version d’essai du forfait Pro ou Business+ pourrait vous intéresser.



Demander un essai gratuit

Si vous êtes propriétaire ou administrateur d’un espace de travail, veuillez nous contacter avec l’adresse e-mail que vous avez utilisée pour vous inscrire à votre espace de travail. Veillez à inclure l’URL de l’espace de travail dans votre demande. Vous n’aurez pas besoin d’ajouter une carte de crédit pour commencer votre essai et ne serez pas facturé(e), sauf si vous décidez de passer à un forfait supérieur.



Annuler votre essai

Votre essai sera automatiquement annulé à la date prévue, cependant les propriétaires et les administrateurs d’espaces de travail peuvent mettre fin à un essai à tout moment depuis la page Facturation.



Fin de votre période d’essai

À la fin de votre période d’essai, votre espace de travail repassera automatiquement au forfait gratuit si vous décidez de ne pas passer à un forfait supérieur. Les limites d’utilisation applicables seront de nouveau appliquées à votre espace de travail et vous perdrez votre accès aux fonctionnalités payantes.

Si vous souhaitez continuer à utiliser les fonctionnalités payantes de Slack, vous pouvez passer d’un espace de travail gratuit à un forfait payant.

Avertissement : si vous modifiez les paramètres de conservation durant votre essai, tout message ou fichier supprimé sera définitivement éliminé de votre espace de travail.



Questions fréquentes

Comment connaître la date de fin de mon essai ?

Sur votre ordinateur, cliquez sur le nom de votre espace de travail en haut à gauche. Vous apercevrez la date de fin d’essai sous le nom et l’URL de votre espace de travail au sein du menu.

J’ai choisi de passer à un forfait supérieur avant la fin de mon essai. Quand vais-je obtenir un reçu ?

Si vous avez choisi de passer à un forfait supérieur avant la fin de votre essai, vous serez facturé uniquement à la fin de celui-ci. Vous obtiendrez le reçu pour votre achat à la fin de votre essai, une fois que votre nouveau forfait vous sera facturé.



Comment puis-je passer au forfait Business+ pendant la période d’essai ?

Vous pouvez passer au forfait Business+ à tout moment pendant votre période d’essai en vous rendant sur la page Forfaits et en sélectionnant Passer à un forfait supérieur sous Business+. Par défaut, le passage au forfait supérieur sera activé à la fin de votre période d’essai, mais vous pouvez passer immédiatement à ce forfait depuis la page Facturation après le paiement, si vous le souhaitez.

Comment faire si je suis passé(e) à un forfait supérieur mais que je souhaite revenir à un forfait gratuit ?

Si vous changez d’avis avant la fin de la période d’essai, vous pouvez passer à un forfait inférieur. Si vous revenez au forfait gratuit après la fin de l’essai, nos conditions d’utilisation s’appliquent. Vous pouvez annuler votre abonnement à tout moment (après quoi vous ne serez plus facturé[e]), mais nous ne rembourserons aucun paiement déjà effectué.



Existe-t-il des fonctionnalités payantes que je ne pourrai pas utiliser dans le cadre de mon essai gratuit ?

Vous ne pourrez pas créer de liens externes pour partager des fichiers en dehors de Slack, sauf si vous passez à un forfait payant. Les espaces de travail en période d’essai du forfait Business+ ne peuvent pas exporter tous les canaux et toutes les conversations.



Puis-je obtenir une prolongation de mon essai ?

Dans certaines situations, nous pouvons octroyer des extensions. Veuillez nous contacter en justifiant l’utilité d’une telle prolongation. Notre équipe étudiera votre demande.



Puis-je repousser mon essai à une date ultérieure ?

Les essais ne peuvent pas être repoussés. Toutefois, si votre essai se termine et que vous souhaitez à nouveau essayer nos fonctionnalités payantes, veuillez nous contacter en précisant les fonctionnalités concernées.



Comment ai-je pu bénéficier d’un essai alors qu’aucun membre de l’équipe ne l’a demandé ?

De manière occasionnelle, nous pouvons offrir des essais aux clients susceptibles, selon nous, de tirer profit de nos fonctionnalités payantes. Ces essais gratuits sont appliqués automatiquement à un espace de travail.



Puis-je empêcher mon espace de travail d’être éligible à un essai ?

Si vous êtes propriétaire ou administrateur d’un espace de travail, vous pouvez gérer l’admissibilité aux essais de votre espace de travail en cochant ou décochant la case située en regard de Autoriser le démarrage automatique des essais gratuits dans l’onglet Paramètres de la page Facturation de votre espace de travail.