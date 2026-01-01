Quer sair de um workspace para sempre? Você pode desativar a sua conta a qualquer momento.

O que esperar

Mensagens e arquivos que você enviou não serão excluídos. Se suas configurações do workspace permitirem, você pode excluir mensagens e arquivos antes de desativar sua conta.

Os proprietários principais de workspace não podem desativar suas contas. Primeiro, eles devem transferir a propriedade principal para outra pessoa.

Os apps que você instalou podem estar desativados. Um proprietário de workspace poderá gerenciá-los e reativá-los.

Se você for membro de mais de um workspace, precisará desativar cada conta separadamente.

Observação: em uma organização Enterprise, você não verá a opção de desativar sua conta se a inscrição for obrigatória para o seu workspace ou se você for um convidado. Recomendamos encontrar um proprietário ou administrador para pedir ajuda.



Desativar sua conta

No computador, acesse as Configurações da conta pelo link https://my.slack.com/account. Role para baixo até Desativar conta e depois clique em Desativar conta. Digite sua senha e selecione Confirmar senha. Clique em Sim, desativar minha conta.

Sua conta será desativada imediatamente. Se no futuro você quiser entrar novamente no workspace, um proprietário ou administrador precisará reativar sua conta.



Excluir as informações de perfil

Para excluir suas informações de perfil, entre em contato com o proprietário principal do workspace após desativar sua conta. Os proprietários principais podem excluir as informações do seu perfil após a desativação da conta. Eles também podem entrar em contato conosco para solicitar assistência para a exclusão.